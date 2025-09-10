SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

En enero-agosto las aseguradoras sumaron primas por casi 90 millones de UF ($3.554.000 millones), algo nunca antes visto, con un alza de 21% versus igual periodo de 2024, mismo incremento que ha anotado el número de pólizas comercializadas. En parte esta tendencia se explica por una tasa atractiva, pero también hay otros factores.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en 2025 Richard Ulloa.

Las compañías de seguros de vida, que venden rentas vitalicias como una modalidad de pensión, están pasando por su mejor momento este año: a agosto registran cifras récord, alcanzando montos nunca antes vistos. Asimismo, el número de pólizas que han comercializado, también está en máximos históricos.

Desde marzo en adelante, todos los meses la renta vitalicia ha sido la modalidad más escogida por los nuevos pensionados para recibir el dinero de su retiro, logrando más suscripciones que el retiro programado de las AFP.

Así, desde que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lleva registros en su sitio web (1987), nunca se habían registrado ventas de rentas vitalicias que superaran los 11 millones de UF en flujo de primas mensuales (unos $434 mil millones). Pero en lo que va de 2025, en cuatro meses -abril, mayo, julio y agosto- se ha sobrepasado una barrera incluso mayor, de 12 millones de UF mensuales ($474 mil millones).

De acuerdo a ello, en enero-agosto las aseguradoras sumaron primas por casi 90 millones de UF ($3.554.000 millones), algo nunca antes visto, con un alza de 21% versus el mismo periodo de 2024.

Por su parte, el número de pólizas comercializadas a agosto llegó a 37.970, lo que también implica un incremento de 21%en 12 meses. Esto ocurrió gracias a que por primera vez las aseguradoras lograron vender más de 5 mil pólizas mensuales en cuatro oportunidades: abril, mayo, julio y agosto.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, explica que la renta vitalicia ha estado atractiva, en términos de que la tasa de interés media que están ofreciendo las compañías de seguros de vida fue de 3,01% en agosto, contra el retiro programado que estaba en 3,54% el mismo mes. Esa diferencia incluso fue más estrecha en meses anteriores, cuando la tasa de la renta vitalicia estuvo en 3,3%. “Han tenido poca diferencia”, puntualiza.

Jiménez también estima que “la oportunidad de optar por renta vitalicia es ahora, porque estamos en un periodo de baja de tasas, y las compañías de seguros están ajustando las ofertas con menores tasas. Ya hay compañías que están con una tasa bajo el 3%”.

La jefa comercial de la consultora previsional Alfredo Cruz y Cía, Bernardita Infante, agrega más argumentos para entender lo que hay detrás de este boom. “La rentabilidad de los fondos de pensiones este año y en los últimos 12 meses ha sido muy positiva, incluso para los fondos con más participación en renta fija, ya que ha superado el 3% en los últimos doce meses y el 6% durante el 2025″, comenta. Añade que “esto empuja la decisión de pensión y/o el cambio de modalidad a renta vitalicia, ya que incluso algunas personas han esperado este evento para realizar el cambio”. Esto, considerando que en esta modalidad la pensión queda determinada desde el comienzo, y a mayor saldo, mayor pensión.

Infante también coincide en que “las tasas de interés para los cálculos de rentas vitalicias continúan comparativamente altas. Lo que genera a igual capital, una mayor pensión. El promedio 2025 ha sido un 3,2%. Antes de la pandemia estaban en promedio entre 2% a 2,5%”.

Según la especialista en pensiones, a lo anterior se suma que “este año existe un clima de mayor estabilidad respecto al tema previsional, considerando que la reforma fue aprobada en enero y entró en vigencia en marzo. Por lo tanto, con este escenario despejado, era esperable que las pensiones y en especial la renta vitalicia, tuviera un repunte en número de selecciones”.

Infante pone atención en el auge que ha tenido una nueva alternativa, llamada renta vitalicia escalonada, que permite obtener una pensión de mayor monto durante los primeros años de jubilación, constante y en UF, para luego descender a la pensión vitalicia escogida por el pensionado. Allí se puede optar por aumentar la pensión en los primeros años, hasta el doble, pero luego se verá disminuida. “Esto generó un gran atractivo por la renta vitalicia y su contratación, ya que si bien antes existía algo similar, se perfeccionó mediante esta cláusula adicional”, sostiene.

Por otro lado, fuentes de la industria comentan que podría haber influido en este boom el hecho de que la reforma previsional eliminó la oferta externa en rentas vitalicias desde este mes de septiembre, que era una oferta de pensión que podían hacer las compañías de seguros fuera de las ofertas iniciales que se realizan en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (Scomp).

Esto, plantean, generaba incertidumbre sobre cómo se comportaría el mercado desde que se cumpliera dicho hito este mes, lo que puso presión para cerrar negocios que se venían gestionando desde hace un tiempo.

Más sobre:PensionesRentas vitaliciasPensiónRenta vitalicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Presupuesto 2026 se toma la presidencial: Jara y Kast cuestionan eventuales recortes del gobierno

“Atentado a la descentralización” y “esperamos un cambio de parecer”: gobernadores claman rectificar baja presupuestaria

Voto obligatorio: Lobos logra amarrar acuerdo en el Senado para reponer multa y limitar sufragio extranjero

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI
Chile

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Presupuesto 2026 se toma la presidencial: Jara y Kast cuestionan eventuales recortes del gobierno

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias

La Roja no entusiasma: así luce el Estadio Nacional a menos de una hora del partido entre Chile y Uruguay de Marcelo Bielsa

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza
Mundo

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Corte Suprema de Brasil comienza a deliberar sobre la posible condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo