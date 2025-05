Cada regreso cuenta: seguridad vial como parte de la prevención laboral

Respetar los límites de velocidad, usar cinturón, evitar distracciones, puede hacer la diferencia entre llegar o no a destino.

La labor de la seguridad laboral tiene una dimensión profundamente humana. Cada vez que un trabajador sufre un accidente laboral, hay una familia entera que se ve afectada. Por eso, cuando hablamos de proteger a las personas en sus espacios de trabajo, no podemos dejar fuera un aspecto esencial: la seguridad vial. Esta no comienza ni termina en la puerta del lugar donde trabajamos, sino que se extiende a los trayectos cotidianos entre el hogar y el trabajo, y viceversa. Proteger esos trayectos, especialmente cuando el trabajo se realiza en las vías —como en el caso de los conductores o cualquier función que signifique un traslado o trayecto—, es también proteger la vida, prevenir lesiones y evitar tragedias que pueden impactar profundamente a familias y comunidades enteras. En mayo, mes en que se conmemora la Semana Mundial de la Seguridad Vial promovida por la OMS, es fundamental recordar que cada decisión al volante: respetar los límites de velocidad, usar cinturón, evitar distracciones, puede hacer la diferencia entre llegar o no a destino.

En Chile, los siniestros de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte, con un fuerte impacto en el mundo laboral. Se estima que casi 7 de cada 10 muertes en contexto del trabajo tienen su origen en siniestros viales o que involucran vehículos, ya sea durante la jornada o en los trayectos. En 2024, según la Suseso, se registraron 56.675 accidentes de trayecto en el sistema de mutualidades, cifra que, aunque ligeramente menor al año anterior, sigue representando un 28% del total de accidentes laborales. Solo en ese año, 133 personas perdieron la vida en accidentes de trayecto.

Estos datos nos interpelan. La prevención no puede limitarse a los espacios industriales; debe incluir también calles, veredas, cruces, ciclovías y todos los entornos donde trabajadoras y trabajadores se desplazan cada día. Mutual de Seguridad ha asumido esta realidad con convicción, impulsando un trabajo articulado y multisectorial, y en especial en potenciar la alianza público-privada para obtener lo mejor de ambos mundos para los trabajadores y trabajadoras del país, junto con buscar cambiar el curso de estas cifras.

Es por ello que durante la gestión del actual directorio, en los últimos 3 años, hemos asumido un rol activo en iniciativas de política pública de gran alcance en esta materia. Destaco nuestro involucramiento en la aprobación de la Ley CATI, que tras años de discusión permitirá fiscalizar automáticamente el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestros viales. También contribuimos al desarrollo del proyecto de licencia por puntos, que en países como España ha demostrado reducir significativamente las muertes por accidentes de tránsito. Este compromiso público-privado se ha reflejado en espacios como la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024–2028 y en la promoción de la Ley de Convivencia de Modos, además de estar presentes en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial y ser parte activa de la mesa de autopistas y su preocupación por la seguridad en las rutas del país.

El esfuerzo por entender y transformar esta realidad requiere información y diálogo. Por eso, desde Mutual de Seguridad hemos liderado estudios con distintas organizaciones sociales como ONG No Chat, y organizaciones gubernamentales como Conaset, en la capital y en distintas regiones del país, generando conocimiento de las distintas realidades que viven ciclistas, peatones, automóviles y todo tipo de transporte en las vías.

Este enfoque técnico y humano se ha logrado materializar en planes de trabajo concreto para las empresas con una oferta única en materias de seguridad vial en el ámbito laboral, como nuestra Gestión de Accidentes de Tránsito, basada en la norma internacional ISO 39001, que apoya a las empresas a analizar los desplazamientos de sus equipos para prevenir riesgos. También impulsamos espacios de encuentro como el Congreso Internacional Traffic Chile, donde buscamos aprender y compartir el conocimiento adquirido y las mejores prácticas internacionales con referentes de clase mundial al servicio del país, junto con convocar a expertos del mundo público, privado y de la sociedad civil para avanzar en una estrategia compartida de seguridad vial.

Volver a casa no debiera ser un acto de fe, sino una garantía construida con planificación, cultura preventiva y responsabilidad compartida. Como Mutual de Seguridad, y en especial este directorio, reafirmamos nuestro compromiso de seguir sumando esfuerzos para que el viaje entre el hogar y el trabajo no sea un factor de riesgo, sino una rutina segura. Porque cada vida cuenta. Y cada regreso importa.