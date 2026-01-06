SUSCRÍBETE POR $1100
    Cámara Chilena de Infraestructura Digital se reúne con diputado Pino por agenda para enfrentar piratería

    Los representantes de Idicam expusieron los lineamientos de una hoja de ruta colaborativa, basada en estándares internacionales, cooperación público-privada y acciones de sensibilización ciudadana.

    Por 
    Pulso de La Tercera

    El presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), Rodrigo Ramírez, junto a Francisco Concha, gerente de Asuntos Regulatorios y de Gobierno de Claro VTR y miembro del directorio del gremio sostuvieron una reunión de trabajo con el diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa y sectorial para enfrentar la piratería digital en Chile.

    Según informó el gremio en un comunicado durante el encuentro se abordó el acuerdo multisectorial contra la piratería digital, iniciativa que busca articular una respuesta coordinada entre representantes del sector público, la industria de telecomunicaciones, operadores de televisión, plataformas de contenido, programadores, asociaciones gremiales y actores del ecosistema audiovisual y digital.

    El comunicado agrega que Idicam planteó que la piratería digital constituye un fenómeno de alto impacto económico y social, que afecta gravemente la seguridad de las personas, la propiedad intelectual, la competencia justa, la innovación y el desarrollo económico.

    Asimismo advirtió que estas prácticas generan pérdidas millonarias para las industrias creativa, deportiva, tecnológica y de telecomunicaciones, provocan un daño significativo a las arcas fiscales y exponen a los consumidores a riesgos como malware, robo de datos, estafas y suplantación de identidad.

    En la reunión también se destacó que la piratería digital amenaza la sostenibilidad del ecosistema audiovisual y se vincula con redes de crimen organizado transnacional, lo que refuerza la necesidad de abordarla como un problema de seguridad digital y económica, más allá de una discusión exclusivamente asociada a derechos de autor.

    Como parte de la conversación, los representantes de Idicam expusieron los lineamientos de una hoja de ruta colaborativa, basada en estándares internacionales, cooperación público-privada y acciones de sensibilización ciudadana, junto con la relevancia de avanzar en la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, incorporando la regulación de las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP), agrega el comunicado.

    Desde el gremio señalaron que el fortalecimiento del marco regulatorio es clave para cerrar espacios a la ilegalidad, proteger a los usuarios y asegurar un entorno digital seguro, competitivo y sostenible, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Chile.

