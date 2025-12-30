CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

El presidente del directorio de Ciedess, Tomislav Lolic Jacques, informó que la corporación dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) cerrará pronto.

“En la década de los años noventa, la CChC impulsó la creación de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, posteriormente conocida como Corporación Ciedess, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sistema de seguridad social en Chile, participando activamente en instancias de análisis, diálogo y formulación de propuestas de política pública”, comienza señalando el comunicado.

“A lo largo de su trayectoria, Ciedess ha sido un actor relevante en procesos clave para el país, participando, entre otros, en la creación del seguro de cesantía, en diversas comisiones orientadas a perfeccionar el sistema de pensiones y en los procesos de reflexión asociados a las discusiones constitucionales desarrolladas en los últimos años. Estas instancias permitieron cumplir de manera consistente los objetivos que dieron origen a la Corporación”, afirmó.

“Con la reciente aprobación de una nueva reforma al sistema de pensiones, el directorio de la CChC, tras un profundo y responsable proceso de reflexión estratégica, ha resuelto dar por concluido el ciclo institucional de Ciedess”, anunció.

“En adelante, las labores de estudio, análisis y aporte en materias de seguridad social serán asumidas por la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara, con el objetivo de enfrentar de mejor manera los nuevos desafíos que impone el contexto social, económico y normativo del país”, explicó.

En ese sentido, informó que “el cierre de las operaciones de Ciedess se llevará a cabo de forma gradual, planificada y ordenada, con una fecha estimada de término el 28 de febrero de 2026″.

Asimismo, afirmó: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, instituciones y equipos que, en distintos momentos, formaron parte del trabajo desarrollado por Ciedess. Su compromiso, profesionalismo y aporte han sido fundamentales para la Cámara y han contribuido de manera significativa al desarrollo de reflexiones, estudios e iniciativas relevantes para el país”.