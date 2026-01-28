SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM

    El Consejo de Derfensa del Estado destacó la relevancia del litigio para el interés público y la ejecución de una política pública estratégica como es la Estrategia Nacional del Litio.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    Presidente del CDE, Raúl Letelier.

    Luego que a inicios de esta semana la Corte Suprema respaldara la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre del año anterior, que rechazó los intentos de Tianqi para impedir el avance del acuerdo Codelco-SQM, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la resolución.

    La entidad recordó que su fallo de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el reclamo de ilegalidad presentado contra las decisiones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que permitieron avanzar en la explotación conjunta de litio en el Salar de Atacama.

    “El Consejo de Defensa del Estado tuvo un rol central y decisivo en este proceso. La defensa fiscal, liderada desde el más alto nivel institucional, fue acogida íntegra y consistentemente por ambas instancias judiciales. Su presidente, Raúl Letelier, asumió directamente el patrocinio de la causa, atendida la relevancia del litigio para el interés público y para la ejecución de una política pública estratégica como es la Estrategia Nacional del Litio”, dijo la entidad en un comunicado.

    El presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “valoramos profundamente la sentencia de la Corte Suprema, que vuelve a confirmar la corrección en el ejercicio de las potestades del Estado de Chile para desplegar una política pública esencial para el desarrollo del país”.

    El CDE enfatizó que la Corte Suprema determinó que el recurso presentado por la empresa Tianqi carecía de uno de los requisitos esenciales para su procedencia: la identificación clara y precisa de las normas supuestamente infringidas. El tribunal indicó que la apelación no desarrolló adecuadamente las disposiciones legales pertinentes, particularmente aquellas contenidas en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, dejando sin sustento jurídico las restantes alegaciones e incurriendo en contradicciones internas.

    De esta forma, dijo, el máximo tribunal concluyó que no existe ilegalidad en los actos administrativos de la CMF relacionados con el acuerdo suscrito entre Codelco y SQM, validando así el diseño institucional y regulatorio que permite la materialización de la Estrategia Nacional del Litio.

    La decisión de la Corte Suprema no solo cierra definitivamente esta controversia, sino que también reafirma la labor del Consejo de Defensa del Estado como garante jurídico del interés público, afirmó la entidad.

    Más sobre:CDE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

    Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    En su debut frente a presidentes de América Latina y el Caribe: Kast hace llamado a la unidad y coordinación en la región

    Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

    Ganancias de Colbún se desploman 25% y alcanzan mínimo desde 2020

    Lo más leído

    1.
    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    2.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    3.
    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    4.
    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    5.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM

    Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

    Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    ¿Cambia de esquema? Paqui Meneghini explica cuál será el rol de Lucas Assadi en la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur
    Cultura y entretención

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones
    Mundo

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó