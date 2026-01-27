SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    La Suprema respaldó la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que había rechazado los intentos de Tianqi para detener el acuerdo entre Codelco-SQM. “Todo el constructo argumentativo del arbitrio no puede sostenerse debidamente", dijo la Suprema.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Tianqi perdió otra vez en los tribunales. La Corte Suprema respaldó la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre del año anterior, que rechazó los intentos de Tianqi para impedir el avance del acuerdo Codelco-SQM.

    Fue a fines de noviembre que Tianqi -dueña del 22% de SQM- recurrió a la Suprema para revertir la decisión de la Corte de Santiago. Allí, la firma representada por la oficina Bofill Mir, pidió dos órdenes de no innovar donde también solicitó que el acuerdo entre Codelco y SQM quedara sin efecto, argumentando que la asociación ya estaba ad portas de concretarse. Ambas solicitudes fueron rechazadas.

    El origen de la disputa judicial empieza a mediados de 2024 cuando la china Tianqi -que elige a tres de ocho directores de SQM- interpuso un recurso de ilegalidad contra la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este organismo se había pronunciado a favor del actuar de SQM, que dejó la decisión del acuerdo con Codelco al directorio y no a los accionistas

    La decisión de la Suprema -pronunciada por los ministros Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz, los ministros suplentes Roberto Contreras y Hernán Crisosto, y la abogada integrante María Angélica Benavides- sostiene que la firma china no consideró el artículo 57 N°4 de la ley de sociedades anónimas (N°18.046).

    “Sobre el tenor de la protesta sometida a la decisión de esta Corte, se ha de entender que el recurrente no aprecia ilegalidad alguna en relación con el artículo 57 N° 4 de la Ley N° 18.046, deviniendo el resto de las impugnaciones realizadas contradictorias con aquello, o, en el mejor de los casos, imposibles de acoger por carecer de la base legal en que debieran sustentarse”, menciona el fallo.

    Con ello, la Suprema explica que omitir esta norma “afecta irremediablemente la eficacia de un recurso de derecho estricto, porque el defecto señalado le impide a la Corte fallar con un contenido distinto a la resolución impugnada”. En consecuencia, “todo el constructo argumentativo del arbitrio no puede sostenerse debidamente ni ser reproducido favorablemente en una sentencia que acoja la impugnación y revoque la de primera instancia”.

    La asociación entre Codelco y SQM está actualmente en marcha. Fue anunciada incluso con el Presidente Gabriel Boric a fines de diciembre anterior, definiendo el nombre de la compañía, Novandino Litio, y el directorio, encabezado por Máximo Pacheco como presidente, y Ricardo Ramos como vicepresidente. El acuerdo busca producir litio hasta el 2060 en el Salar de Atacama. Se estima una producción de entre 280 mil y 300 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

    Esta era la última bala que el acuerdo tenía que esquivar. Las empresas, al inaugurar la alianza a finales del año, se pusieron en el caso en que la Suprema fallara a favor de Tianqi.

    En ese escenario SQM debía solicitar a sus accionistas que votaran el acuerdo. La alianza se tenía que retrotraer y Codelco devolver las utilidades que recibiría del período 2025. Tras la decisión de la Suprema, la alianza no se puede retrotraer.

    Más sobre:Acuerdo Codelco-SQMTianqiCorte SupremaLitioSalar de Atacama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”

    Juan Valenzuela en picada con Chile Vamos: “No están entendiendo el valor del PDG”

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    Schalper (RN) sostiene que gabinete de Kast tiene el “desafío” a nivel de subsecretarías de “encontrar espacio para los partidos”

    Lo más leído

    1.
    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    2.
    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    3.
    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    4.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”
    Chile

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”

    Juan Valenzuela en picada con Chile Vamos: “No están entendiendo el valor del PDG”

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021
    Negocios

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película
    Tendencias

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche
    El Deportivo

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Colo Colo amarra al reemplazante de Lucas Cepeda: ByN se reúne para sellar el fichaje de Lautaro Pastrán

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man
    Cultura y entretención

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur