Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

La filial de centros comerciales de Cencosud, Cenco Malls, reportó mejores utilidades en el tercer trimestre de este año. La compañía logró aumentar en un 56% sus ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora, pasando de $64.251 millones (US$ 67 millones) en el mismo período 2024 a $100.301 millones (US$ 104 millones).

En lo que va del año, las ganancias de Cenco Malls también crecen, pero en menor medida. Las utilidades llegaron a $224.100 millones (US$233 millones), lo que significó un incremento de 16% versus los $192.854 millones (US$ 200 millones).

Los ingresos de Cencosud aumentaron un 7,5%, hasta consolidar $92.335 millones (US$ 96 millones), y en lo que va del año se expandieron un 8,2% hasta los $273.588 millones (US$ 284 millones). Entre los países en los que opera Cenco Malls, el que más aumentó sus ingresos fue Perú con un 13,3% más que en el 2024. Pero Chile y Colombia también crecieron, un 7,4% y 9,2% respectivamente.

La compañía apuntó a que el incremento en los ingresos se explicó por “la expansión de 3,4% del GLA, la incorporación de nuevos locatarios en Cenco Costanera, Cenco Portal La Dehesa y Cenco Florida, así como en el crecimiento del negocio de oficinas, con más de 20.000 metros cuadrados colocados en los últimos 12 meses. Adicionalmente, la operación de estacionamientos sigue creciendo, debido a ajustes tarifarios y nuevas operaciones“, dijo a través de un comunicado.

Las ventas consolidadas de locatarios alcanzaron $1.172.293 millones (US$1.218 millones), equivalente a un alza de 3,7%. En Chile particularmente el avance fue de 3,4%, impulsado por un aumento en las visitas en Costanera Center y Portal la Dehesa. “Por otro lado, este trimestre tuvimos un impacto acotado en ventas por las intervenciones en Cenco Alto Las Condes y Cenco Florida que afectaron el desempeño de algunas tiendas de los respectivos Centros Comerciales”, afirmaron.

Durante el trimestre, las visitas a los centros comerciales de Cenco Malls llegaron a 34 millones, un 1,8% más que a la misma fecha del 2024.

“Nuestro pipeline de proyectos sigue avanzando a paso firme: aperturas progresivas en Cenco Costanera (nuevo polo gastronómico), Centro Médico en Cenco Florida y expansión de ubicaciones (apertura Stand-Alone en Villarrica). En Perú, La Molina culminó obras de su segunda etapa y se prepara para su apertura oficial. En el caso de Colombia, se realizó la apertura del proyecto de remodelación y ampliación de Cenco Limonar, ubicado en la ciudad de Cali, habilitándose los primeros 11.000 m2“, destacó Cenco Malls.