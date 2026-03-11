SUSCRÍBETE
    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    La firma realiza una serie de gestos para conmemorarlo. Rodrigo Larraín, CEO de la compañía, envió una carta señalando que “Don Horst nos dejó mucho más que una gran compañía. Nos dejó una manera de pensar: atreverse en grande, avanzar con valentía y dejar huellas en cada paso".

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    23 DE MARZO DEL 2019 HORST PAULMANN, FUNDADOR Y PRESIDENTE DE CENCOSUD LLEGA HASTA EL HOTEL INTERCONTINENTAL PARA REUNIRSE CON EL PRESIDENTE DE BRASIL, JAIR BOLSONARO SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO HORST PAULMANN KEMNA - EMPRESARIO - CONTROLADOR - HOLDING LUIS SEVILLA FAJARDO

    Hoy se cumple un año desde el fallecimiento de Horst Paulmann, el reconocido empresario fundador del holding Cencosud, y dueño de una de las mayores fortunas de Chile. Paulmann murió el 11 de marzo del 2025, a los 89 años, en Alemania. Hoy, la firma realiza una serie de gestos para conmemorarlo.

    Durante la jornada, el gerente general de Cencosud, Rodrigo Larraín, envió una carta a los trabajadores de los 8 países en los que el grupo tiene presencia. En esta, rememoró los inicios del empresario y la huella que dejó en la compañía.

    “Su historia es conocida por todos: comenzó con un pequeño negocio en el sur de Chile y, gracias a su visión, llegó a transformar la industria del retail en Latinoamérica. Sin embargo, quienes lo conocieron saben que su legado nunca estuvo solo en las cifras, sino en la forma de hacer las cosas”, dice Larraín en su carta.

    “Don Horst nos dejó mucho más que una gran compañía. Nos dejó una manera de pensar: atreverse en grande, avanzar con valentía y dejar huellas en cada paso. Ese espíritu -innovador, exigente y profundamente humano- es parte del ADN de Cencosud”, añade.

    “A un año de su partida, su legado sigue vivo en cada tienda, en cada equipo y en cada decisión que tomamos. Gracias a cada uno de ustedes por cuidar y proyectar nuestro ADN Cencosud, y por seguir impulsando con orgullo el desarrollo de nuestra compañía”, concluyó el CEO del grupo.

    Cencosud, que suma a Jumbo, Easy, Paris, y Santa Isabel, también realizará entre el miércoles 11 y viernes 13, acciones conmemorativas en los supermercados de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos. “En estos puntos se instaló una mesa con una fotografía de Don Horst Paulmann, con flores amarillas —su color característico— y un código QR para que clientes y colaboradores dejaran mensajes, recuerdos o palabras en homenaje a su fundador", detalló la compañía.

    En las tiendas también se realizó un minuto de silencio para conmemorar al fundador de Cencosud.

    En paralelo, se transmitió en las pantallas internas de todos los países un video conmemorativo que mostró a Don Horst en terreno, visitando las sucursales de Jumbo, Easy, y otras. En este destacaron frases del Paulmann. “Traten de hacer siempre un poco más de lo que crean que su jefe les va a pedir. Preocúpense de mantener la calidad en el servicio. Eso es Cencosud”, fue una de las citas del fundador de la compañía.

