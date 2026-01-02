SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    La firma de retail de la familia Paulmann buscará construir 3.143 m2 adicionales en la propiedad, para lo cual presentó una consulta de pertinencia al SEIA. Cencosud asegura que la modificación "no configura o constituye un cambio de consideración de aquellos que deban obligatoriamente someterse al SEIA".

    Por 
    Paulina Ortega
     
    Leonardo Cárdenas
    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Cencosud está buscando ampliar su centro de distribución en Chillán. Para ello ingresó una consulta de pertinencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un proceso voluntario para verificar si es que el proyecto debe hacer ingreso obligatorio y si este requiere una Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

    La firma de retail de la familia Paulmann, busca invertir US$14 millones para poder ampliar su centro de distribución en la Región de Ñuble, destinado a supermercados, ubicado en la Ruta 5 Sur, Km 418 en la comuna de Chillán Viejo. La iniciativa contempla una expansión del almacén central, la construcción de talleres y cámaras, entre otros elementos, incorporando 3.143 m2 adicionales.

    “El proyecto considera la ampliación del almacén central a 22.579 m2 de superficie construida total. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de talleres y cámaras, en una superficie de 710 m2; una bodega 3, en una superficie de 556 m2; un patio cubierto en una superficie de 493 m2; una bodega 4, en una superficie de 51 m2; nuevas oficinas en una superficie de 213 m2; baños adicionales, en una superficie de 62 m2, y; un área de control, en una superficie de 5 m2“, detalla Cencosud en el documento entregado al SEIA.

    La propiedad cuenta con una superficie de 490.048 m2, de los cuales 28.212 m2 están construidos. El inmueble actualmente cuenta con una bodega de almacenamiento de 21.502 m2, lo que significará ampliarla en más de 1.000 m2. Adicionalmente cuenta con un edificio de oficinas de 1.676 m2, y construcciones complementarias de 1.862 m2, que no serán modificadas.

    “Las operaciones propias del Centro de Distribución, no sufrirán variaciones o cambios sustantivos, por cuanto los tipos o cantidades en que aumentan las mercancías a manejar o almacenar son bajas en relación a lo considerado para el proyecto aprobado por la RCA N° 008/1999, resultando en un aumento muy poco relevante en la cantidad de vehículos, maquinarias y equipos o mano de obra requerida por el Proyecto, así como respecto de la generación de residuos”, afirma Cencosud en el documento entregado al SEIA.

    Ante esto, y otros planteamientos mencionados por la firma en el escrito, Cencosud concluye “que la modificación de proyecto señalada no configura o constituye un cambio de consideración de aquellos que deban obligatoriamente someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental“.

    Más sobre:EmpresasCencosudCentro de DistribuciónChillánSupermercados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Lo más leído

    1.
    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    2.
    El 2025 cierra con 13 economistas chilenos entre los más citados del mundo

    El 2025 cierra con 13 economistas chilenos entre los más citados del mundo

    3.
    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    4.
    ¿Cuántos pensionados recibirán los dos nuevos beneficios de la reforma que debutan este mes?

    ¿Cuántos pensionados recibirán los dos nuevos beneficios de la reforma que debutan este mes?

    5.
    Peritaje estima en hasta $8.321 millones deuda de Amazon a ChileActores por derechos de propiedad intelectual

    Peritaje estima en hasta $8.321 millones deuda de Amazon a ChileActores por derechos de propiedad intelectual

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas
    Chile

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”
    Mundo

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir