Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

Cencosud está buscando ampliar su centro de distribución en Chillán. Para ello ingresó una consulta de pertinencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un proceso voluntario para verificar si es que el proyecto debe hacer ingreso obligatorio y si este requiere una Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

La firma de retail de la familia Paulmann, busca invertir US$14 millones para poder ampliar su centro de distribución en la Región de Ñuble, destinado a supermercados, ubicado en la Ruta 5 Sur, Km 418 en la comuna de Chillán Viejo. La iniciativa contempla una expansión del almacén central, la construcción de talleres y cámaras, entre otros elementos, incorporando 3.143 m2 adicionales.

“El proyecto considera la ampliación del almacén central a 22.579 m2 de superficie construida total. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de talleres y cámaras, en una superficie de 710 m2; una bodega 3, en una superficie de 556 m2; un patio cubierto en una superficie de 493 m2; una bodega 4, en una superficie de 51 m2; nuevas oficinas en una superficie de 213 m2; baños adicionales, en una superficie de 62 m2, y; un área de control, en una superficie de 5 m2“, detalla Cencosud en el documento entregado al SEIA.

La propiedad cuenta con una superficie de 490.048 m2, de los cuales 28.212 m2 están construidos. El inmueble actualmente cuenta con una bodega de almacenamiento de 21.502 m2, lo que significará ampliarla en más de 1.000 m2. Adicionalmente cuenta con un edificio de oficinas de 1.676 m2, y construcciones complementarias de 1.862 m2, que no serán modificadas.

“Las operaciones propias del Centro de Distribución, no sufrirán variaciones o cambios sustantivos, por cuanto los tipos o cantidades en que aumentan las mercancías a manejar o almacenar son bajas en relación a lo considerado para el proyecto aprobado por la RCA N° 008/1999, resultando en un aumento muy poco relevante en la cantidad de vehículos, maquinarias y equipos o mano de obra requerida por el Proyecto, así como respecto de la generación de residuos”, afirma Cencosud en el documento entregado al SEIA.

Ante esto, y otros planteamientos mencionados por la firma en el escrito, Cencosud concluye “que la modificación de proyecto señalada no configura o constituye un cambio de consideración de aquellos que deban obligatoriamente someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental“.