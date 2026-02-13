Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

Cencosud anunció la incorporación de Gastón Lo Russo como Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO), cargo que asumirá a partir del 16 de marzo de 2026.

Según explicó la firma de la familia Paulmann, Lo Russo tendrá la tarea de llevar adelante la “gestión de la agenda estratégica y de transformación de Cencosud, trabajando de manera transversal con los equipos de los distintos países y unidades de negocio”.

“Su gestión estará enfocada en fortalecer los mecanismos de seguimiento y gobernanza, promoviendo una ejecución consistente y alineada en toda la organización, en línea con la visión de consolidar un solo ecosistema Cencosud en todos los países y unidades de negocio y el crecimiento sostenible en todos los mercados donde la compañía está presente”, añadió.

La firma explicó que Lo Russo reportará directamente al CEO de la compañía, Rodrigo Larraín, y su posición estará basada en Argentina, “con alcance y responsabilidad global”.

Gastón Lo Russo trabajó en Johnson & Johnson, la cervecería Quilmes, SC Johnson, Sogrape y su último paso antes de Cencosud fue Bimbo. En la firma de alimento se desempeñó como CEO para la filial de Argentina de 2021 hasta 2022 y luego pasó a ser CEO para España y Portugal; ahí estuvo de 2023 hasta fin del 2025.

“Gastón Lo Russo cuenta con una destacada trayectoria en posiciones directivas en compañías multinacionales de consumo masivo, liderando operaciones en América Latina, Europa, Asia y África, lo que le ha permitido desarrollar una mirada global y una sólida capacidad de gestión en entornos complejos y multiculturales”, destacó Cencosud sobre su trayectoria.

El alto ejecutivo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y posee un MBA de IDEA – Escuela de Negocios Argentina.

Junto con darle la bienvenida, desde Cencosud señalaron que “su incorporación refuerza el compromiso con nuestra estrategia y transformación consistente en todos los mercados donde estamos presentes, fortaleciendo nuestra forma de trabajo y visión compartida como un solo ecosistema Cencosud”.