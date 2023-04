CEO de NotCo: “Queremos lograr la rentabilidad en los próximos dos años”

“Nunca he visto a alguien sobrevivir de una crisis que esté arrepentido por las decisiones que tomó”, comentó el CEO de NotCo, Matías Muchnick en relación al panorama actual del mundo de las startups, donde muchas han tenido que despedir empleados o suspender su planes de crecimiento. De hecho, el mismo Muchnick recordó que la compañía que lidera tomó la decisión de desvincular a cerca del 6% de su personal en agosto del 2022, adelantándose a lo que se venía en el ecosistema de emprendimiento.

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile dijo todo esto al protagonizar una charla en el ciclo de eventos “Conversaciones sobre negocios”, que realiza la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la que este año festejará su aniversario número 70.

Siguiendo con el análisis actual de las startups y la industria del capital de riesgo, Muchnick indicó: “Hoy se dio vuelta todo en 180 grados. Efectivamente, hay un cementerio oculto (de startups). Incluso hay empresas que ¡perdieron directores!”, señaló, para dar pie a explicar que la situación económica actual ayudó en gran parte a que NotCo decidiera enfocarse en el negocio B2B (business to business). De esta forma, ahora el unicornio (empresas valorizadas en más de US$1.000 millones) chileno está dividido en dos áreas: NotCo Foods y NotCo Tech. Esta última dice relación con el licenciamiento de la tecnología de inteligencia artificial detrás de la startup chilena: el algoritmo denominado “Guiseppe”, el cual ya tiene 14 patentes. “NotCo se va alejando cada vez más de las compañías de comida y nos estamos acercando a las empresas de tecnología pura. Sabemos que quizá no crezcamos tres veces como antes, sino sólo el 50%. Pero vamos a sacrificarnos, ya que queremos lograr la rentabilidad en los próximos dos años”, indicó Matías Muchnick.

Fuera de la tendencia que apunta a la contracción de los capitales de riesgo en los últimos meses, en diciembre de 2022, NotCo recibió una nueva ronda de inversión de US$70 millones, como una extensión de su Serie D. En la inyección de capitales participó, entre otros inversionistas, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. El foco de la ronda es potenciar el área B2B.

La aventura norteamericana

El evento -en el que participaron cerca de 250 asistentes, en su mayoría alumnos de la Escuela de Negocios de la UAI- se tituló: “Not Charla con Matías Muchnick. La conquista de Estados Unidos”, por lo que el desembarco a ese país fue una de las preguntas centrales que le realizó Andrés Benítez, ex rector de la UAI, quien condujo la conversación.

Según el emprendedor, el mercado norteamericano está complejo, “porque ha habido un ajuste de todo. No sólo del consumo de productos plant-based (basado en plantas) sino que de todo tipo de consumo. Además de varios factores como la inflación, el tipo de cambio y el ambiente geopolítico, donde no se sabe si en algún momento habrá una invasión a Taiwán, lo que genera mucha incertidumbre. Y cuando la gente comienza a sufrir con su billetera, se empiezan a tomar decisiones más racionales en vez de enfocarse en los atributos de sustentabilidad cada vez que van al supermercado”, explicó el CEO de NotCo, confirmando que, justamente, ese contexto es el que hizo que se enfocaran más en el licenciamiento que en la producción. “El mundo físico es muy difícil. Producir, etiquetar, guardar, etc. Hay que subsidiar mucho el crecimiento hasta llegar a la rentabilidad. Por eso que desarrollamos una tecnología que nos permite hacer productos más rápido y mejores”, indica.

17 Abril 2023 Charla a estudiantes de Matias Muchnick, CEO de Notco, en la Universidad Adolfo Ibañez. Foto: Andres Perez

NotCo comercializa sus productos en Estados Unidos desde noviembre de 2020 mediante una alianza con la cadena de supermercados Whole Foods, con la cual entró la NotMilk a ese mercado. Hoy tiene convenios y negocios con otros actores y está en varias cadenas de retail y de restaurantes. Además, hace poco más de un año realizó un joint venture con la multinacional de alimentos Kraft Heinz para desarrollar una empresa en conjunto que genere productos basados en el algoritmo de Guiseppe. NotCo no sólo tiene su base orientada al área comercial y marketing de Estados Unidos en Nueva York, oficina que es liderada por Matías Muchnick. Al otro lado de ese país, en San Francisco (California), Karim Pichara, cofundador y director de tecnología (CTO) de la compañía, lidera el área de inteligencia artificial a nivel global.

Marketing y lecheros

Durante el encuentro se trató la reciente contratación de Fernando Machado, como director de marketing global (CMO) de NotCo, reconocido experto en el área que antes de llegar a la empresa chilena se desempeñó en la industria de los videojuegos.

“Es como el (Lionel) Messi del marketing del mercado masivo. Lo seguí durante seis años y era inalcanzable”, dijo Muchnick y continuó: “Cuando hicimos una campaña de marketing por un producto que sacó Danone, que era similar al nuestro (enero de 2022), logramos ser trending topic en LinkedIn durante semanas. Fue cuando Antonio me envió un comentario y le respondí que eran un fan suyo. Y el hizo lo mismo. Luego hablamos y dije que si quería ser el director de marketing, NotCo estaba abierta para que fuera parte de la casa. Un mes después me llama diciéndome que no podía dejar de soñar con NotCo”.

Una de las primeras tareas de Antonio Machado fue la actual campaña que NotCo desplegó en paletas publicitarias de Santiago, ironizando con los argumentos de la demanda que realizó la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) en contra de la empresa chilena por el uso de la marca NotMilk. Al respecto, Muchnick comentó: “Ellos mismos dicen que no somos leche y te demandan porque no somos leche. Hay muchas inconsistencias que queremos poner sobre la mesa y que la gente se dé cuenta. Lo que estamos proponiendo es una manera distinta de hacer las cosas”.