César Pérez Novoa, de BTG: El actual premio por riesgo del precio del petróleo “en seis meses desaparecerá”

La llamada guerra de los 12 días parece haber quedado atrás, luego de que el presidente de Irán declarara su fin este martes, tras el alto al fuego decretado el lunes, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, fue protagonista.

En los 12 días, el enfrentamiento militar entre el país persa e Israel elevó los precios del petróleo y botó a las bolsas, ante el temor de una escalada que desestabilizara la región, incrementando el tenemos a que los precios del crudo cruzaran el techo sicológico de los US$100. Eso parece haber quedado atrás, pero según César Pérez Novoa, head de Equity Research de BTG Pactual, aún persisten riesgos que el mercado sigue monitoreando.

El petróleo ha mostrado fuertes retrocesos desde el lunes. ¿Qué camino seguirán?

Tenemos una presión geopolítica relevante. Estamos combatiendo tres frentes: por un lado, tenemos este conflicto en el Medio Oriente, un conflicto quirúrgico hasta el momento, pero efectivamente ha sido muy disruptivo para el mercado de energía. Hoy eso ha sido controlado y el mercado está viendo alguna solución ante este conflicto. El segundo punto de presión tiene que ver con Rusia y Ucrania; ya llevamos tres años en este conflicto. Y el tercero tiene que ver con una guerra comercial, donde hay una aplicación de aranceles y una negociación uno a uno entre Estados Unidos y sus contrapartes. Estos tres vectores han tenido un efecto alcista importante sobre los commodities.

¿Y eso va a continuar?

Es muy difícil poder aseverar que seguirá una dirección. Lo que puedo decir, es que para cada producto hay una historia bastante distinta. En el mercado de energía, el precio del Brent, por ejemplo, se sitúa en alrededor de US$66 el barril, y esto luego de haber alcanzado un nivel de US$80 la semana pasada, mientras que su promedio en el 2025, por lo menos en la primera mitad del año, es de alrededor de US$71. Hemos tenido una caída importante que se origina con la negociación que se ha ofrecido por parte de Estados Unidos, un alto al fuego que ha llevado a una descompresión de riesgo. Al menos en los próximos 6 meses, es posible que el Brent pueda alcanzar un punto de inflexión en US$65 dólares el barril, pero para esto se tiene que alcanzar cierto grado de paz, algún tipo de solución que tenga que ver con el programa nuclear de Irán.

¿Cuáles son los fundamentales de los commodities, y cuáles serían sus niveles sin los eventos geopolíticos?

Probablemente los precios de los productos energéticos estarían claramente más abajo, producto de que hay disponibilidad de hidrocarburos, y también porque la intensidad de consumo de algunos productos de viene reduciéndose por el auge de las energías renovables y la electrificación del transporte.

¿Y qué ocurrirá con el cobre?

En este mercado hay problemas de oferta. Si bien una parte de la producción mundial se origina en países africanos, en donde hay mucha inestabilidad, lo que conlleva a una menor producción; también está lo usual, que tiene que ver justamente con degradación de la ley del mineral, la menor recuperación, los temas ambientales, tiene que ver mucho con la permisología. Habiendo dicho esto, los precios del cobre han promediado este año alrededor de US$4.26 la libra en Londres, y alrededor de US$4,73 en la bolsa de Chicago. Este spread de 50 centavos, que es un poco más de mil dólares la tonelada equivalente, es algo que lo origina la guerra comercial. Pero sigue siendo un precio promedio relevante, es importante para Chile como el primer productor a nivel mundial.

¿El petróleo tiene actualmente un premio por riesgo?

Por lo general, cuando vemos este tipo de conflicto, se le añade alrededor de US$10 al barril sobre la base global, y en algunas jurisdicciones próximas a la infraestructura podría fluctuar entre US$10 y US$15 . Hoy en día, ese número está más pegado a US$7, pero la curva arroja que en seis meses esa prima desaparecerá, y el petróleo Brent regresará a niveles de US$60.

La volatilidad que vivieron los mercados pareció ser menos de lo que se podría haber esperado. ¿Los inversionistas vieron temprano que Irán no tenía capacidad de responder?

No soy un analista geopolítico y no soy un experto en el Medio Oriente, pero la respuesta que dio Irán fue limitada, y el mercado no vio ningún tipo de poder militar, no vio ningún tipo de apoyo dentro del Medio Oriente ni de sus aliados comerciales. Si bien hicieron algunos comentarios, prácticamente fue en un tono de advertencia. No más que palabras.

El lunes, en el intradía el IPSA bajó de los 8.000 puntos, pero logró cerrar por sobe ese piso. Pero desde su peak de mayo, pierde más de 300 puntos. ¿Es producto de la geopolítica, guerra comercial, o la clásica pauta estacional de “vende en mayo y compra en octubre”?

El índice cumplió en mayo, siempre se cumple porque es el periodo en que terminan los reportes trimestrales de las compañías, por lo cual todo lo bueno, incluyendo lo que digan en las juntas de accionistas a nivel de inversión, se incorporó en los precios de las acciones, y a partir de entonces no hay más noticias hasta fines de julio. Hay una parte de eso que ha venido ocurriendo, pero también hay una excusa por parte de la tensión geopolítica, y de todos estos conflictos que hemos visto en la última semana. Eso generó una venta en el mercado accionario, pero fue poco. Ahora, la bolsa local sigue firme, y el mercado probablemente está viendo elementos externos, como los altos precios de los commodities, lo cual es bueno para la exportación, pero también es importante para la futura inversión, así como los cambios en permisiología. Chile es uno de los países que tiene la mayor rentabilidad en dólares, siendo un poco menos de 29%, que la convierte en uno de los mejores rendimientos dentro de los mercados emergentes .