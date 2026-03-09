SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    El ranking realizado por Heritage Foundation, que considera datos 2025, situó al país en el lugar 17 entre 176 naciones. Este resultado estuvo guiado por mejoras en los componentes de Efectividad Judicial; Gasto del gobierno; Salud Fiscal, Libertad Monetaria.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    16.01.2024 FACHADA PALACIO LA MONEDA FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    Chile mejoró en su posición en el ranking de libertad económica que anualmente realiza Heritage Foundation en colaboración con Libertad y Desarrollo (LyD) para el caso nacional.

    De acuerdo a la medición, el país se situó en la ubicación 17 con un puntaje de 74,3 (1,1 puntos más que hace un año), de entre 176 países analizados. Respecto al registro del año anterior, Chile subió un puesto en el ranking global y aumentó su puntaje general en 1,1. De esta manera, Chile llega a su mejor posición desde 2020.

    Heritage Foundation, centro de estudios estadounidense con la misión de “formular y promover políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional”, considera cuatro categorías en su índice.

    Así, de acuerdo al análisis que hace LyD, este resultado estuvo guiado por mejoras en los componentes de Efectividad Judicial, (90,3 puntos); Gasto del gobierno, (78,2 puntos); Salud Fiscal (94,1 puntos); Libertad Monetaria (75,1 puntos).

    Mientras que otros componentes como los Derechos de propiedad (69,7 puntos), Libertad de emprendimiento (78,5 puntos) y Libertad laboral ( 56,8 puntos) sufrieron un deterioro.

    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Foto: Andres Perez Andres Perez

    A nivel latinoamericano, el ranking es liderado por Chile, en la 17° posición (74,3), seguido de Uruguay en el 32° puesto (69,8) y Costa Rica en el 37° lugar (69,1). En tanto, Cuba (175°), Venezuela (174°) y Bolivia (168°) son los países con peor desempeño en la región.

    A pesar de las mejoras recientes, Chile aún presenta un nivel de libertad económica inferior al de 15 años atrás, cuando llegamos a situarnos en la 7° posición a nivel global.

    Según el economista de LyD, Nicolás Durán, “si bien Chile mantiene su liderazgo regional en libertad económica, el país aún debe recuperar las condiciones institucionales y económicas que hace una década lo ubicaban entre los más libres del mundo”.

    A nivel global, el informe señala que, en promedio, de los cuatro pilares de la libertad económica en los que se basa la calificación del Índice, el indicador del Estado de derecho presenta las puntuaciones más bajas en una escala de 0 a 100. “Esto refleja la corrupción sistémica de las instituciones gubernamentales en muchos países. Sin un Estado de derecho sólido, a los empresarios y propietarios de empresas les resulta difícil saber qué esperar al tomar decisiones económicas”.

    En cuanto a los impuestos, el máximo promedio para las personas físicas en los países del Índice de 2026 se sitúa en torno al 30%, mientras que para las empresas se sitúa en torno al 25%.

    La carga fiscal general promedio, como porcentaje del producto interior bruto (PIB), se sitúa en torno al 20 %. El gasto público sigue promediando más del 30 % del PIB, pero la deuda pública bruta supera ya el 65 %.

    Se menciona que los países destacados por su puntuación promedio de eficiencia regulatoria incluyen Singapur, Suiza, Taiwán, Dinamarca y Finlandia. Los países con mayores regulaciones, en orden descendente, son Sierra Leona, Cuba, Zimbabue, Sudán, Venezuela y Corea del Norte.

    Por último, se indica que “el hecho de que las políticas de inversión en muchos países se orienten a la promoción de la inversión sectorial en lugar de la apertura general del mercado contribuye a una puntuación global de libertad de inversión de tan solo 53,4 puntos”.

    Asimismo, la puntuación global de libertad financiera es la segunda más baja de los tres indicadores de mercados abiertos, con un 48,1. “Lamentablemente, la interferencia gubernamental en el sector financiero se ha generalizado en muchos países”, se enfatiza.

    Más sobre:ECONOMÍA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Lo más leído

    1.
    Subtel por decisión de la Suprema en disputa por prefijos de llamadas de cobranza: “Los fallos judiciales se acatan”

    Subtel por decisión de la Suprema en disputa por prefijos de llamadas de cobranza: “Los fallos judiciales se acatan”

    2.
    El instructivo de Quiroz: Los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de Kast

    El instructivo de Quiroz: Los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de Kast

    3.
    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    4.
    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U
    El Deportivo

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U

    Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas

    “Me falta un codo más claro”: así operó el VAR en el polémico golpe de Cristián Cuevas ante O’Higgins

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA