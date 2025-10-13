SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

La estatal chilena aportará capital y experiencia práctica para acelerar la comercialización de las innovaciones de I-Pulse para perforación, minería subterránea continua, tunelaje y trituración de rocas.

David NogalesPor 
David Nogales
Robert Friedland y Máximo Pacheco Chris Olivotos

Codelco adquirió participación en I-Pulse, una empresa ligada a Robert Friedland,la cual utiliza electricidad para fracturar rocas.

En un comunicado, la empresa ligada al multimillonario estadounidense fundador de Ivanhoe Mines dijo que la estatal chilena aportará capital y experiencia práctica para acelerar la comercialización de las “innovaciones revolucionarias de I-Pulse” para perforación, minería subterránea continua, tunelaje y trituración de rocas.

“Codelco se une a las grandes mineras mundiales BHP, Ivanhoe Mines, Newmont, Rio Tinto y Teck Resources para invertir en I-Pulse e impulsar el desarrollo de su familia de tecnologías”, dijo la firma en el documento.

La cuprífera estatal se suma así a otros inversionistas del sector minero en I-Pulse como Rio Tinto Group, Newmont Corp. y Teck Resources Ltd.

El comunicado no detalló el monto de la operación.

La firma estadounidense aplica tecnología de potentes pulsos eléctricos en la minería a bajos costos.

“La tecnología I-Pulse puede aprovechar la energía de la batería de un teléfono móvil y convertirla de forma segura y repetida en la potencia de salida de una central nuclear durante minúsculas fracciones de segundo”, dijo la empresa.

Esto ha permitido a I-Pulse impulsar un cambio radical en multitud de industrias, como la minería, el descubrimiento de recursos, la manufactura, la agricultura y la energía geotérmica.

“El mundo necesita muchísimo más cobre y minerales críticos. La tecnología tradicional para triturar rocas y extraer los metales que contienen requiere grandes cantidades de energía, y para afrontar este desafío debemos ser más eficaces y eficientes”, afirmó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

“La cartera de I-Pulse presenta oportunidades con un alto potencial financiero y estratégico para la minería, y con este paso, mantenemos nuestro liderazgo a la vanguardia de la industria y la transición energética”,agregó.

Quién es Robert Friedland

Robert Friedland es un veterano empresario minero quién cobró notoriedad en Chile en el marco de los aranceles de 50% al cobre que anunció inicialmente Donald Trump.

Felicito a la administración Trump por hacer lo que es obvio e inteligente: Estados Unidos necesita producir el metal”, dijo Friedland en julio pasado.

El multimillonario argumentó que la producción nacional del metal era “fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En conversación con el diario Financial Times, el veterano de la industria afirmó que “hay una nueva lista de materias primas críticas y sin ella no se puede hacer nada respecto del calentamiento global ni ecologizar la economía mundial y existe una vulnerabilidad crítica en la seguridad nacional”.

Más sobre:CodelcoCobreRobert Friedland

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

Seis nuevos strip centers entraron al mercado entre abril y septiembre, y van 14 en un año

El saldo positivo de la participación de Chile en la Expo Osaka 2025: “Para el país va a ser algo muy rentable”

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins
Chile

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Cruz-Coke insiste en diferenciarse de Kast y admite que integrantes del comando de Matthei no votarán por la carta republicana en el balotaje

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Codelco adquiere participación en empresa estadounidense ligada al multimillonario Robert Friedland
Negocios

Codelco adquiere participación en empresa estadounidense ligada al multimillonario Robert Friedland

Barómetro Unab: economía mantiene tendencia positiva en septiembre

El saldo positivo de la participación de Chile en la Expo Osaka 2025: “Para el país va a ser algo muy rentable”

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas
Tendencias

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja
El Deportivo

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja

“Por favor, vete”: exjugador de Manchester United revela la presión de Mourinho por culpa del fichaje de Alexis Sánchez

Con su futuro en Colo Colo en duda: Arturo Vidal se une al Mundial de la Kings League de Piqué para representar a Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”
Cultura y entretención

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza
Mundo

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

El Ejército de Israel confirma la entrega a Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás

Aseguran que Maduro ofreció a EE.UU. las riquezas de Venezuela y cortar con países enemigos para evitar un conflicto armado

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen