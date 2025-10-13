Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

Codelco adquirió participación en I-Pulse, una empresa ligada a Robert Friedland,la cual utiliza electricidad para fracturar rocas.

En un comunicado, la empresa ligada al multimillonario estadounidense fundador de Ivanhoe Mines dijo que la estatal chilena aportará capital y experiencia práctica para acelerar la comercialización de las “innovaciones revolucionarias de I-Pulse” para perforación, minería subterránea continua, tunelaje y trituración de rocas.

“Codelco se une a las grandes mineras mundiales BHP, Ivanhoe Mines, Newmont, Rio Tinto y Teck Resources para invertir en I-Pulse e impulsar el desarrollo de su familia de tecnologías”, dijo la firma en el documento.

La cuprífera estatal se suma así a otros inversionistas del sector minero en I-Pulse como Rio Tinto Group, Newmont Corp. y Teck Resources Ltd.

El comunicado no detalló el monto de la operación.

La firma estadounidense aplica tecnología de potentes pulsos eléctricos en la minería a bajos costos.

“La tecnología I-Pulse puede aprovechar la energía de la batería de un teléfono móvil y convertirla de forma segura y repetida en la potencia de salida de una central nuclear durante minúsculas fracciones de segundo”, dijo la empresa.

Esto ha permitido a I-Pulse impulsar un cambio radical en multitud de industrias, como la minería, el descubrimiento de recursos, la manufactura, la agricultura y la energía geotérmica.

“El mundo necesita muchísimo más cobre y minerales críticos. La tecnología tradicional para triturar rocas y extraer los metales que contienen requiere grandes cantidades de energía, y para afrontar este desafío debemos ser más eficaces y eficientes”, afirmó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

“La cartera de I-Pulse presenta oportunidades con un alto potencial financiero y estratégico para la minería, y con este paso, mantenemos nuestro liderazgo a la vanguardia de la industria y la transición energética”,agregó.

Quién es Robert Friedland

Robert Friedland es un veterano empresario minero quién cobró notoriedad en Chile en el marco de los aranceles de 50% al cobre que anunció inicialmente Donald Trump.

“ Felicito a la administración Trump por hacer lo que es obvio e inteligente: Estados Unidos necesita producir el metal ”, dijo Friedland en julio pasado.

El multimillonario argumentó que la producción nacional del metal era “fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En conversación con el diario Financial Times, el veterano de la industria afirmó que “hay una nueva lista de materias primas críticas y sin ella no se puede hacer nada respecto del calentamiento global ni ecologizar la economía mundial y existe una vulnerabilidad crítica en la seguridad nacional”.