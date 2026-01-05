Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

Hace unos días, en medio de la presentación del directorio de NovaAndino Litio -la empresa conjunta de Codelco y SQM-, el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, se refirió a las positivas expectativas de producción de cobre que esperan conseguir para el cierre de 2025.

“Cerramos la producción de Codelco del año 2025, el 31 de diciembre, y podemos compartir con el país la buena noticia de Que Codelco este año 2025 tuvo una producción ligeramente superior a la de 2024. Codelco tiene una producción de algunas pocas miles de toneladas mas el 2025 que el 2024“, dijo el viernes Máximo Pacheco a radio Cooperativa.

Considerando las siete divisiones de Codelco, si el 2024 Codelco produjo 1.328.000 toneladas métricas de cobre fino, al cierre de 2025 la estatal elaboró cerca de 4 mil toneladas, para cerrar el ejercicio con poco más de 1.332.000 toneladas, según revelaron fuentes de la empresa estatal a Pulso. El accidente de El Teniente restó al ejercicio 2025 unas 45 mil toneladas. “Teniente este año tuvo una producción en el año 25 alrededor de 310 mil toneladas. 310.000 toneladas es de lejos la división que más producción tuvo el año 2025 de Codelco”, agregó Máximo Pacheco a Radio Bio Bio.

La producción oficial de Codelco reportada por Cochilco hasta octubre alcanzó a 1.040.000 toneladas de cobre.

El resultado durante 2025 está en línea con la proyección de Codelco realizada en su presentación de resultados en noviembre del año pasado, que situó su producción de cobre propio entre 1.310 miles y 1.340 miles toneladas. Su estimación anterior era más alta, de entre 1.340 miles y 1.370 miles de toneladas, pero se ajustó tras el accidente de El Teniente, ocasionado el 31 de julio.

“Codelco avanzó en la recuperación de la producción, logrando un aumento interanual del 3%, incluyendo filiales, impulsado por una mayor producción en Ministro Hales, Salvador, y la división Radomiro Tomic. Tras el accidente de El Teniente, la proyección de producción para todo 2025 se ha revisado a la baja”, informó aquella vez la estatal.

Para la división de Rajo Inca, que presentó un alza versus 2024 gracias al ramp-up que comenzó a fines de 2024, Codelco estimó que su capacidad de diseño prevista se efectuaría durante el segundo semestre de 2025.

En tanto, el avance de El Teniente reportó para los proyectos de Andes Norte 80%, Diamante 49% y Andesita “en revisión tras el accidente”. Las tres iniciativas son parte de la cartera de El Teniente, cuyo objetivo es extender la operación por medio siglo más.

A octubre de 2025, Codelco reportó en Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales un aumento en su producción de 5,8%; Salvador un crecimiento de 1.727%, influido por el rump up; Andina bajó 8,2%; El Teniente también disminuyó 8,7% y Gaby cayó 24%.