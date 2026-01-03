La primera semana de Nova Andino Litio: sus decisiones, sus comités y un pago a Codelco por hasta US$ 80 millones

Hace una semana, el sábado 27 de diciembre de 2025, nació una nueva empresa. SQM fusionó su filial SQM Salar con otra de Codelco, Minera Tarar. Será una fusión por incorporación: Tarar se disuelve y la continuadora legal es SQM Salar, ahora rebautizada con el nombre de la empresa que extraerá litio desde el salar de Atacama hasta 2060: Nova Andino Litio SpA.

Esa nueva empresa tendrá, hasta 2030, un directorio de seis integrantes donde cada socio elige tres cada uno. A partir de 2030, serán siete directores: Codelco designará cuatro y será, con ello, el controlador de Nova Andino Litio. La primera mesa está integrada así: Codelco eligió a Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Ovalle y SQM, a Ricardo Ramos, su gerente general, y dos externos, Hernán Uribe, presidente de Ripley, y Manuel Ovalle, director de Mall Plaza.

El lunes, el directorio sesionó en las oficinas donde estará la sede de Nova Andino Litio: en el piso 14 de Apoquindo 4.800, edificio donde operaba hasta ahora la división de Litio de SQM. Ese día eligieron a su presidente por los próximos dos años, Máximo Pacheco, y su vicepresidente, Ricardo Ramos.

Pero también se nombró a los integrantes del estratético comité de auditoría, que cumplirá las funciones del comité de directores de la Ley de de Sociedades Anónimas: entre ellas, revisar políticas de remuneraciones, examinar los informes de los auditores externos y las operaciones entre partes relacionadas, y proponer política para el manejo de conflictos de interés. El borrador de los estatutos de la nueva sociedad determina que los balances de Nova Andino Litio deberán ser auditados por algunas de las Big Four: Deloitte, KPMG, EY o PwC.

El comité de directorio estará compuesto por Alfredo Moreno, Josefina Montenegro y Manuel Ovalle, por lo que habrá mayoría de Codelco, la que no será controladora de la nueva empresa sino hasta 2031. La firma creó también un comité de sustentabilidad, el que estará constituido por Máximo Pacheco, Ricardo Ramos y Hernán Uribe. El gerente general es Carlos Díaz, líder del negocio del litio de SQM, y el de finanzas, Eduardo Foix, un ex Codelco.

El controlador actual es SQM y por ello, la ley permite a los directores de la matriz participar en las reuniones de directorio de la filial, Nova Andino Litio, como oyentes: tienen voz, pero no voto. El lunes ya participaron algunos directores de SQM, quienes fueron invitados a la próxima sesión del próximo martes 6 de enero. Aquello no ocurre con los nueva dierctores de Codelco.

Según los estatutos de la nueva compañía, entre las atribuciones del presidente de Nova Andino Litio, hoy a cargo de Máximo Pacheco, está presidir y convocar a las reuniones del directorio y las juntas de accionistas. La mesa sesionará al menos una vez al mes. El vicepresidente, Ricardo Ramos, reemplazará al presidente cuando este se ausente.

Sobre la dieta de los directores, el estatuto señala que la remuneración será acordada en la junta de accionistas. Si no hay acuerdo, “deberá consistir en una remuneración por sesión igual al promedio de las remuneraciones pagadas a sus directores por las sociedades anónimas abiertas que pertenezcan al Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), pero sin considerar participaciones en las utilidades de esas sociedades ni de la sociedad”. Pacheco anunció esta semana que renunció a su dieta, al menos mientras siga siendo presidente de Codelco, cargo que expira a fines de mayo de 2026. “No veré ningún peso incrementado mis beneficios y mis dietas por esta designación”, dijo en CNN.

Hasta ahora, los directores de SQM Salar no recibían remuneración: todos ellos eran directores o ejecutivos de SQM.

Los estatutos establecen además que eventuales conflictos en la nueva empresa se resolverán en un tribunal arbitral integrado por tres árbitros mixtos, de acuerdo al reglamento procesal del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La nueva vieja empresa

La fusión en realidad tienen mucho de continuidad. SQM Salar era una empresa operativa que es la base de Nova Andina Litio. Hasta ahora, su dotación es de 3.333 trabajadores y todos ellos pasan a la nueva empresa, lo mismo que sus activos, sus plantas y los equipos ejecutivos de la estratégica filial.

A septiembre de 2025, SQM Salar alcanzó utilidades por US$197 millones, resultado que distó de las pérdidas que registró en el igual lapso de 2024, cuando reportó US$1.109 millones, pero por factores tributaros. Sus ingresos alcanzaron US$1.608 millones en los primeros nueve meses de 2025, un alza de 22% en relación a 2024.

La integración tiene efectos legales desde el 1 de enero de 2025 y, por lo mismo, a Codelco le corresponderá una porción de las ganancias del año que terminó esta semana.

“El dividendo a pagar a Codelco se calcula en base a la proporción de la Utilidad Ajustada anual que le corresponde. La proporción de Codelco corresponde a 33.500 toneladas de carbonato de litio equivalente sobre el total de toneladas de carbonato de litio equivalente vendidas en el año, según se detalla en el Acuerdo de Asociación, y la utilidad ajustada se calcula de acuerdo a lo indicado en el Acuerdo de asociación”, dicen los balances de SQM a septiembre, que afirman que la compañía no ha realizado provisiones para ese pago.

En una minuta de S&P Global Ratings, la agencia de calificación crediticia estadounidense proyecta que entre 2025 y 2030 Codelco recibirá un pequeño aumento de flujo de caja por este factor. “Codelco reciba dividendos de la producción de litio correspondientes a sus 33.500 toneladas anuales, que estimamos podrían oscilar entre US$ 60 millones y US$ 80 millones de dólares al año hasta 2027 (suponiendo precios del litio entre 9.000 y 10.000 dólares por tonelada)”. Este año, el precio ha promediado cerca de US$ 10.500 por tonelada, pero el año está cerrando cerca de los US$ 16 mil la tonelada. Personas al tanto del negocio estiman que esa proyección se acerca al pago que recibiría Codelco por su presencia en Nova Andina Litio el primer año, pero a partir de 2026 prevén un alza del precio de litio y del pago de dividendos.

Decisiones reservadas

El borrador de los estatutos de la nueva empresa define materias reservadas sobre las que el directorio se puede pronunciar, puntos que, hasta el 31 de diciembre de 2030, necesitarán de al menos cuatro directores para la aprobación de ciertas materias. Luego del 1 de enero de 2031 de se requerirá de la venia de cinco directores. Es decir, siempre se requeriré del voto favorable de alguno de los directores electos por el socio minoritario: Codelco hasta 2030 y SQM desde 2031 a 2060.

Estas decisiones comprenden la constitución, disolución y cierre de filiales, enajenación de acciones de filiales de la empresa; asociaciones con terceros; nuevas líneas de negocios y el cese de producción de alguno de los productos del negocio.

Pero también el proyecto más relevante de la nueva empresa: Salar Futuro. El directorio deberá pronunciarse sobre la definición de sus aspectos ambientales y comunitarios, la aprobación e ingreso del estudio de impacto ambiental, la fecha de inicio de construcción del proyecto Salar Futuro y la determinación y cambios a la fecha estimada de inicio del Salar Futuro, entre otras.