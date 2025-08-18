SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

La división El Teniente pretende reabrir las faenas en Diamante y Andes Norte y anunció que reinició la producción de cobre moldeado durante el fin de semana.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal
Interior de mina El Teniente: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

La División El Teniente de Codelco solicitó formalmente este fin de semana al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) el reinicio de las faenas de los proyectos estructurales Andes Norte y Diamante, cerrados desde el accidente que provocó la muerte de seis trabajadores contratistas el pasado 31 de julio.

A 19 días del fatal evento, la corporación pretende reabrir estas dos zonas, donde se están llevando adelante iniciativas relevantes para la extensión de la vida útil de la mayor mina subterránea del mundo.

Del grupo de mineros fallecidos, uno de ellos, perteneciente a la empresa Salfa Montajes, trabajaba en Andesita, el tercero de los llamados proyectos estructurales de Codelco. Los otros cinco, de la constructora Gardilcic, lo hacían en la zona llamada Teniente 7 (Recursos Norte).

“Se solicitó al Sernageomin el reinicio de las operaciones en los sectores de Andes Norte y Diamante, sobre la base de informes técnicos entregados y una inspección de las condiciones en el sector de Andesita”, dijo la empresa en un boletín enviado la tarde del domingo.

En el informe, la empresa también señaló que continúa con su plan de reapertura progresivo. El domingo, de hecho, se reiniciaron obras en la llamada Mina Esmeralda, “junto con el personal de mantenimiento eléctrico”, explicó. De este modo, de las 12 operaciones de la división El Teniente se encuentran operativas los sectores Mina Esmeralda, Panel Esmeralda, Esmeralda, Panel Reno, Pilar Norte, Diablo Regimiento y Pacífico Superior.

Foto: PDI

El domingo se inició el turno C con 1.080 personas, de las cuales 302 ingresaron al interior de la mina. También comenzó el turno A con 2.313 personas, de las cuales 244 ingresaron a la mina para labores de reinicio de operaciones. El sábado se enviaron 67.600 toneladas de mineral a la planta Colón y 9.900 toneladas a la planta Sewell.

En cuanto al procesamiento, el molino SAG 1 se encuentra en mantenimiento programado, mientras que el molino SAG 2 se encuentra en operación, con una tasa ajustada de 2.500 toneladas por hora de mineral.

La fundición Caletones opera con normalidad mediante el Convertidor Teniente 1 y la Planta de Limpieza de Gases 2. Aquí se reinició la producción de cobre moldeado, con 399 toneladas de cobre fino el sábado, día en que también se puso en servicio la Planta de Tratamiento de Escoria.

La corporación estatal detalló también que al día de hoy existen 30 requerimientos paralelos para la investigación del accidente del pasado 31 de julio: 11 de Sernageomin, 6 de la Dirección del Trabajo, 7 de la Fiscalía Regional, 3 de la Cámara de Diputadas y Diputados, 2 de la PDI y 1 de la Seremi de Salud. “Todas estas solicitudes han sido respondidas dentro de los plazos establecidos”, aclaró la empresa. Además, puntualizó, fiscalizadores de Sernageomin han realizado visitas al interior de la mina.

Más sobre:El TenienteAccidenteMineríaNegociosPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Un mochilazo en contra y alcaldes exigiendo medidas: crece la presión sobre el Mineduc por movilizaciones estudiantiles

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Senadora Rincón va por su tercera elección en el Maule y PS afina impugnación a su candidatura

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía
Chile

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB
Negocios

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón
El Deportivo

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón

Plantación de araucarias une a las seis sedes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 pelìculas destacadas
Cultura y entretención

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 pelìculas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?