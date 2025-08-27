SUSCRÍBETE
Codelco refuta a las aseguradoras y afirma que “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, calificó como "imprudente" los dichos del gremio respecto de que quienes más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia son de la estatal.

Mariana Marusic 
Mariana Marusic
Este lunes el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso, dio a entender que los trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), aunque no dijo el nombre de la empresa como tal. Eso, considerando los dictámenes de invalidez desde 2009 a la fecha.

“¿Por qué no ponemos énfasis, por ejemplo, en que la empresa que más inválidos ha producido en nuestro país en este seguro, es una empresa estatal que se dedica al cobre? Ustedes podrán deducir cuál de ellas es. Las empresas mineras en general son empresas que yo sí reconozco que tienen un cuidado por sus trabajadores impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están produciendo tantos inválidos?”, sostuvo.

A raíz de ello, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, salió a refutar esos dichos. Mediante una declaración por escrito, dijo que “la aseveración es imprudente, Codelco no es la empresa que produzca más invalidez en Chile. Es irresponsable decirlo y creemos que no hay contexto que justifique el tono de su declaración.”

Aseguró que “no hay datos ni estudios oficiales que permitan relacionar las enfermedades naturales de las personas que trabajan o han trabajado en Codelco con el hecho de haber sido parte de la empresa. Lo que entendemos fue una hipótesis de un ejecutivo, se transmitió como un dato, y así lo entendió erradamente la opinión pública. Atribuir a una compañía estatal como Codelco un supuesto liderazgo en invalidez, sin sustento en evidencia, genera confusión pública y afecta injustamente a la principal empresa minera del país. Reiteramos la necesidad de un debate informado y constructivo”.

También comentó: “Ahora bien, en relación con las enfermedades profesionales, su control y prevención es un foco prioritario de la compañía y se han venido implementando medidas que permitan prevenir su prevalencia en las operaciones y desarrollando mesas de trabajo con la autoridad competente, tal y como lo ha venido haciendo el conjunto de la industria minera”.

Asimismo, enfatizó que “como empresa estatal comprometida con seguir mejorando en la seguridad y salud de nuestros trabajadores, estamos plenamente disponibles para colaborar con autoridades y gremios, aportando datos, herramientas y prácticas para fortalecer un sistema que proteja a todos los trabajadores de Chile”.

