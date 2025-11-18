¿Cómo le fue a tu candidato?: Los resultados en el Congreso de los grandes aportantes del mundo empresarial

Un día antes de la elección del domingo pasado, el Servicio Electoral actualizó su reporte sobre financiamiento de campañas presidenciales y parlamentarias. En el período legal, desde inicios de septiembre hasta el último corte, el 14 de noviembre, los candidatos habían recibido en total -con financiamiento público y privado, incluyendo aportes propios y créditos contra reembolso- un total de $ 35.515millones. Al cierre de la semana previa, el 7 de noviembre, el monto llegaba a $ 32 mil millones.

En el total, los 20 primeros lugares, en términos de recaudación, son para candidaturas presidenciales o partidos políticos. Evelyn Matthei lideró, con $ 3.285 millones, seguida por Jeannette Jara ($ 2.233 millones); la UDI ($ 2.073 millones); José Antonio Kast ($ 1.721 millones) y el Partido Republicano.

Los candidatos al Congreso que más recursos reportaron -propios y de terceros- fueron el ahora senador por Valparaíso Arturo Squella ($ 303 millones); su competidora UDI María José Hofmann ($ 266 millones), quien no resultó electa; Constanza Hube ($188 millones), diputada UDI por el distrito 11; José Miguel Insulza ($ 187 millones), no electo; Guillermo Ramírez ($ 170 millones, diputado por el distrito 9); y Diego Schalper ($ 165 millones, diputado por el 11).

Los mayores aportantes del mundo empresarial, en tanto, siguieron siendo los mismos al cierre del registro. Hasta el 7 de noviembre, los principales mecenas eran grandes empresarios. Wolf von Appen, el dueño de la naviera Ultramar, con $ 160 millones; la familia integrada por Felipe Ibáñez Scott, su señora y sus hijos, que sumaban $109 millones; el empresario frutícola Alejandro García Huidobro, con $ 70 millones; y Nicolás Ibáñez Scott, también con $ 70 millones. Otros grandes financistas que distribuyeron recursos entre varios candidatos al Congreso fueron Bernardo Larraín Matte, ex presidente de la Sofofa, y Juan Sutil, ex timonel de la CPC.

En la última semana, Von Appen y Sutil agregaron más aportes. Von Appen, que había apoyado a 19 candidatos a diputado y 9 al Senado, sumó otros tres candidatos a su lista de donaciones. Uno más en el Senado y dos más a diputados. En total, además de apoyar en la presidencial a Evelyn Matthei, primero, y José Antonio Kast, luego, Von Appen contribuyó a las candidaturas de 21 postulantes a la Cámara y 10 al Senado.

¿Cómo le fue? En el Senado, el dueño de Ultramar aportó a 10 candidatos, resultaron electos cinco.

En la última semana de campaña, aportó $ 4 millones a Rodolfo Carter, ahora senador electo por la Araucanía como independiente en la lista de Republicanos. Antes, el 28 de octubre, había registrado aportes en la misma región a otros dos senadores que ganaron: Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, y al RN Miguel Becker, todos con $ 4 millones cada uno. En la Araucanía, Von Appen tuvo canasta limpia.

En Atacama, Von Appen perdió con sus dos apuestas, tras el doblaje de Daniela Ciccardini y Yasna Provoste. Ahí apoyó a Giovanni Calderón, con $ 10 millones, el mayor aporte senatorial que hizo, y el senador Rafael Prohens, quien no pudo ser reelegido. En Valparaíso, Von Apen ganó con Arturo Sequella, el presidente de los republicanos, y perdió con la UDI María José Hofmann. Al primero dio $ 7 millones, mientras a Hofmann, $ 3,5 millones. En el Maule, perdió con el UDI Juan Antonio Coloma y ganó con la RN Andrea Balladares. Y en Aysén, no resultó electo el independiente en lista de Repblicanos Felipe Henríquez, que apoyó.

En el Senado, Nicolás Ibáñez Scott -quien apoyó en partes iguales a Kast y Matthei en la presidencial- acertó con Squella y Balladares, pero no tuvo un buen resultado con el vicealmirante en retiro Alberto Soto Valenzuela, en Valparaíso.

Bernardo Larraín Matte, que apoyó a cuatro candidatos al Senado, triunfó con Andrea Balladares y Rodolfo Carter, pero quedaron atrás Hofmann y Jorge Luchsinger, en la Araucanía.

Alejandro García Huidobro apoyó a cinco personas al Senado. ¿Sus triunfos? Rodolfo Carter, Ignacio Urrutia, en el Maule, y Camila Flores, RN, en Valparaíso.

A Andrés Longton, la primera mayoría senatorial en Valparaíso, solo hubo un gran empresario que le otorgó apoyo monetario: Juan Sutil, quien le donó $ 1 millón. Sutil también respaldó al Senado a Balladares, ganadora, Hofmann y Manuel Anabalón, en Aysén, quienes no salieron.

Leonidas Vial, socio de LarrainVial, acertó en sus dos apuestas senatoriales: Squella y Renzo Trisotti, en Tarapacá, los dos republicanos. Pablo Echeverría, de Patria Moneda Investments, ganó con Carter y perdió con Hofmann. José Yuraszeck respaldó solo una candidatura al Senado: Hofmann.

Rafael Guilisasti, presidente de Concha y Toro y las cascadas de SQM, perdió todas sus apuestas: Evelyn Matthei en la presidencial, Hofmann al Senado y Francisco Undurraga, en la Cámara de Diputados, en el distrito 11.

El único senador que ganó apoyado por Patricio Parodi, de Consorcio, fue Squella. Los que no salieron fueron Hofmann y Juan Antonio Coloma, en el Maule.

Von Appen: 7 de 21 diputados

La lista de 21 candidatos que patrocinó Wolf Von Appen se focalizó mayoritariamente en candidatos UDI y RN. De ese total fueron electos siete: Luis Pardo (en el distrito 6), Guillermo Ramírez (9), Eduardo Cretton (22), Constanza Hube, Diego Schalper y Claudia Mora, en el 11; y Jorge Alessandri, en el 10.

Alejandro García Huidobro obtuvo una tasa de elegibilidad más alta: apoyó a nueve candidatos, salieron electos seis: Cretton, Hube, Paz Charpentier, en el distrito 20; Francisco Orrego (10), Natalia Romero (15) y Ricardo Neumann (16).

Bernardo Larraín apoyó a 11 candidatos a diputado: salieron electos cinco: Cretton, Hube, Shchalper, Ramírez y Tomás Kast (distrito 23).

La última semana de elecciones, el presidente de Empresas Navieras, José Manuel Urenda, aportó $ 4 millones a Schalper. Su otra apuesta, su hermana Macarena Urenda, a la que aportó $ 12 millones, no resultó electa en el distrito 7 de Valparaíso.

Tampoco fue exitoso el único respaldo que registró, en la última semana, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, quien puso $ 1,5 millón a Bárbara Kast, en el distrito 21.

Juan Sutil apoyó a 14 candidatos a la Cámara Baja: salieron electos tres (Natalia Romero, Constanza Hube y Ricardo Neumann). José Yuraszeck acertó sus tres fichas en la Cámara Baja: Ramírez, Hube y Cretton.

Pablo Echeverría contribuyó con seis candidatos a diputados: salieron tres, Tomás Kast, Constanza Hube y Paz Charpentier.