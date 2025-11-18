BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Cómo le fue a tu candidato?: Los resultados en el Congreso de los grandes aportantes del mundo empresarial

    Según el registro del Servel, el financiamiento recolectado para las elecciones presdidenciales y parlamentarias llegó a $ 35 mil millones. El mayor aportante fue Wolf von Appen, con casi $ 170 millones: apoyó a 10 senadores, cinco de los cuales ganaron, y a 21 diputados: siete lo consiguieron. Aquí el resultado de las contribuciones de personajes como Nicolás Ibáñez, José Yuraszeck, Alejandro García Huidobro y Juan Sutil.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    En la imagen, Wolf Von Appen, Alejandro García Huidobro, Juan Sutil, Nicolás Ibáñez y José Yuraszeck

    Un día antes de la elección del domingo pasado, el Servicio Electoral actualizó su reporte sobre financiamiento de campañas presidenciales y parlamentarias. En el período legal, desde inicios de septiembre hasta el último corte, el 14 de noviembre, los candidatos habían recibido en total -con financiamiento público y privado, incluyendo aportes propios y créditos contra reembolso- un total de $ 35.515millones. Al cierre de la semana previa, el 7 de noviembre, el monto llegaba a $ 32 mil millones.

    En el total, los 20 primeros lugares, en términos de recaudación, son para candidaturas presidenciales o partidos políticos. Evelyn Matthei lideró, con $ 3.285 millones, seguida por Jeannette Jara ($ 2.233 millones); la UDI ($ 2.073 millones); José Antonio Kast ($ 1.721 millones) y el Partido Republicano.

    Los candidatos al Congreso que más recursos reportaron -propios y de terceros- fueron el ahora senador por Valparaíso Arturo Squella ($ 303 millones); su competidora UDI María José Hofmann ($ 266 millones), quien no resultó electa; Constanza Hube ($188 millones), diputada UDI por el distrito 11; José Miguel Insulza ($ 187 millones), no electo; Guillermo Ramírez ($ 170 millones, diputado por el distrito 9); y Diego Schalper ($ 165 millones, diputado por el 11).

    Los mayores aportantes del mundo empresarial, en tanto, siguieron siendo los mismos al cierre del registro. Hasta el 7 de noviembre, los principales mecenas eran grandes empresarios. Wolf von Appen, el dueño de la naviera Ultramar, con $ 160 millones; la familia integrada por Felipe Ibáñez Scott, su señora y sus hijos, que sumaban $109 millones; el empresario frutícola Alejandro García Huidobro, con $ 70 millones; y Nicolás Ibáñez Scott, también con $ 70 millones. Otros grandes financistas que distribuyeron recursos entre varios candidatos al Congreso fueron Bernardo Larraín Matte, ex presidente de la Sofofa, y Juan Sutil, ex timonel de la CPC.

    En la última semana, Von Appen y Sutil agregaron más aportes. Von Appen, que había apoyado a 19 candidatos a diputado y 9 al Senado, sumó otros tres candidatos a su lista de donaciones. Uno más en el Senado y dos más a diputados. En total, además de apoyar en la presidencial a Evelyn Matthei, primero, y José Antonio Kast, luego, Von Appen contribuyó a las candidaturas de 21 postulantes a la Cámara y 10 al Senado.

    ¿Cómo le fue? En el Senado, el dueño de Ultramar aportó a 10 candidatos, resultaron electos cinco.

    En la última semana de campaña, aportó $ 4 millones a Rodolfo Carter, ahora senador electo por la Araucanía como independiente en la lista de Republicanos. Antes, el 28 de octubre, había registrado aportes en la misma región a otros dos senadores que ganaron: Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, y al RN Miguel Becker, todos con $ 4 millones cada uno. En la Araucanía, Von Appen tuvo canasta limpia.

    En Atacama, Von Appen perdió con sus dos apuestas, tras el doblaje de Daniela Ciccardini y Yasna Provoste. Ahí apoyó a Giovanni Calderón, con $ 10 millones, el mayor aporte senatorial que hizo, y el senador Rafael Prohens, quien no pudo ser reelegido. En Valparaíso, Von Apen ganó con Arturo Sequella, el presidente de los republicanos, y perdió con la UDI María José Hofmann. Al primero dio $ 7 millones, mientras a Hofmann, $ 3,5 millones. En el Maule, perdió con el UDI Juan Antonio Coloma y ganó con la RN Andrea Balladares. Y en Aysén, no resultó electo el independiente en lista de Repblicanos Felipe Henríquez, que apoyó.

    En el Senado, Nicolás Ibáñez Scott -quien apoyó en partes iguales a Kast y Matthei en la presidencial- acertó con Squella y Balladares, pero no tuvo un buen resultado con el vicealmirante en retiro Alberto Soto Valenzuela, en Valparaíso.

    Bernardo Larraín Matte, que apoyó a cuatro candidatos al Senado, triunfó con Andrea Balladares y Rodolfo Carter, pero quedaron atrás Hofmann y Jorge Luchsinger, en la Araucanía.

    Alejandro García Huidobro apoyó a cinco personas al Senado. ¿Sus triunfos? Rodolfo Carter, Ignacio Urrutia, en el Maule, y Camila Flores, RN, en Valparaíso.

    A Andrés Longton, la primera mayoría senatorial en Valparaíso, solo hubo un gran empresario que le otorgó apoyo monetario: Juan Sutil, quien le donó $ 1 millón. Sutil también respaldó al Senado a Balladares, ganadora, Hofmann y Manuel Anabalón, en Aysén, quienes no salieron.

    Leonidas Vial, socio de LarrainVial, acertó en sus dos apuestas senatoriales: Squella y Renzo Trisotti, en Tarapacá, los dos republicanos. Pablo Echeverría, de Patria Moneda Investments, ganó con Carter y perdió con Hofmann. José Yuraszeck respaldó solo una candidatura al Senado: Hofmann.

    Rafael Guilisasti, presidente de Concha y Toro y las cascadas de SQM, perdió todas sus apuestas: Evelyn Matthei en la presidencial, Hofmann al Senado y Francisco Undurraga, en la Cámara de Diputados, en el distrito 11.

    El único senador que ganó apoyado por Patricio Parodi, de Consorcio, fue Squella. Los que no salieron fueron Hofmann y Juan Antonio Coloma, en el Maule.

    Von Appen: 7 de 21 diputados

    La lista de 21 candidatos que patrocinó Wolf Von Appen se focalizó mayoritariamente en candidatos UDI y RN. De ese total fueron electos siete: Luis Pardo (en el distrito 6), Guillermo Ramírez (9), Eduardo Cretton (22), Constanza Hube, Diego Schalper y Claudia Mora, en el 11; y Jorge Alessandri, en el 10.

    Alejandro García Huidobro obtuvo una tasa de elegibilidad más alta: apoyó a nueve candidatos, salieron electos seis: Cretton, Hube, Paz Charpentier, en el distrito 20; Francisco Orrego (10), Natalia Romero (15) y Ricardo Neumann (16).

    Bernardo Larraín apoyó a 11 candidatos a diputado: salieron electos cinco: Cretton, Hube, Shchalper, Ramírez y Tomás Kast (distrito 23).

    La última semana de elecciones, el presidente de Empresas Navieras, José Manuel Urenda, aportó $ 4 millones a Schalper. Su otra apuesta, su hermana Macarena Urenda, a la que aportó $ 12 millones, no resultó electa en el distrito 7 de Valparaíso.

    Tampoco fue exitoso el único respaldo que registró, en la última semana, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, quien puso $ 1,5 millón a Bárbara Kast, en el distrito 21.

    Juan Sutil apoyó a 14 candidatos a la Cámara Baja: salieron electos tres (Natalia Romero, Constanza Hube y Ricardo Neumann). José Yuraszeck acertó sus tres fichas en la Cámara Baja: Ramírez, Hube y Cretton.

    Pablo Echeverría contribuyó con seis candidatos a diputados: salieron tres, Tomás Kast, Constanza Hube y Paz Charpentier.

    Más sobre:Elecciones 2025AportesEmpresariosCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Chile Vamos inicia aterrizaje en campaña de Kast: los detalles de la primera cita con el Partido Republicano

    Kast 2021 vs. 2025: las diferencias para sumar apoyos a su campaña

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast
    Chile

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Retiremos los libros
    Negocios

    Retiremos los libros

    Nuevo aeropuerto de Viña del Mar logra aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

    La hoja de ruta económica de la candidatura de Jara de cara a la segunda vuelta y guiño a Parisi

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”
    El Deportivo

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?