Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

Las compras informales a través de canales digitales en el sector comercio ya superan los US$800 millones en lo que va del año, pero se estima comenzarán a bajar tras la entrada en vigencia de la exención de impuesto al IVA a las compras de bienes adquiridos en el exterior por hasta US$500.

Según un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) en el tercer trimestre se estima que en el sector (sin incluir T&E y Servicios) se hicieron compras a través de plataformas digitales, nacionales e internacionales, por un total de US$2.919,5 millones, 9,6% más que en 2024.

De ese total US$292 millones fueron destinados a compras informales, anotando la informalidad un alza nominal en dólares de 13,5% frente al tercer trimestre de 2024 y acumulando entre enero y septiembre de 2025 compras informales por o US$838,2 millones.

La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señaló que “en el mercado local, las redes sociales se han consolidado como el principal foco de informalidad y a esto se suma la informalidad importada, donde las plataformas internacionales continúan siendo un canal altamente expuesto. Un elemento clave hacia adelante es la eliminación de la exención de IVA a compras internacionales menores de US$41, medida que comenzó a regir a fines de octubre”.

Agregó que “esta modificación debiera contribuir a reducir la informalidad digital en los próximos trimestres, dado que una parte importante de las irregularidades detectadas proviene justamente de compras importadas que ingresaban sin pago de impuestos, generando una competencia desleal frente al comercio formal”.