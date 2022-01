Con un ojo en Norteamérica y el otro en las fintech: los principales focos de las startups chilenas para 2022

Cuando comenzó la pandemia en el mundo y con los ecos aún resonantes del estallido social en Chile, el ecosistema de las startups estaba preocupado, pero optimista, como suele ser el estilo de los emprendedores. Pero el cambio hacia un mayor uso de la tecnología en la población, sumado a la sensación de que la incertidumbre es una constante, aumentó el optimismo y el crecimiento de muchas empresas de este tipo. Especialmente las de alcance global.

Sin ir más lejos, el 2021 dos de ellas entraron al Hall of Fame de los “unicornios” (Cornershop y NotCo). Por otro lado, el primer Estudio de Capacidad Adaptativa realizado por Icare, Start-Up Chile y CLA Consulting a mediados del año pasado y que midió la adaptabilidad al cambio que tienen los diferentes tipos de compañías, concluyó que las startups presentan un índice de 67,9 en una escala del 0 al 100. Las empresas tradicionales pequeñas tienen un ICA de 61,7 y las tradicionales grandes un 48,8. En términos simples, las startups se adaptan mejor a los cambios que las grandes compañías. Además de acuerdo al último informe de Competitividad Global (IMD), Chile se posicionó en el segundo a nivel mundial en actividad emprendedora en su etapa inicial. Todo esto, hizo que el 2021 se denominada como “el año del boom de las startups chilenas”.

¿Qué viene entonces para 2022? Aquí, los principales focos y metas de algunos de los principales representantes de nuestro nuevo músculo de emprendimiento.

Fintual comenzó el año con el pie derecho

El primer hito de Fintual para 2022 se logró solo hace solo unos días: quedó por segunda vez en YCombinator (YC), la aceleradora de startups más importante del mundo. La fintech de ahorro e inversión —que hoy administra cerca de US$ 825 millones de más de 86.500 personas— se sumó al Growth Program para la clase de invierno en San Francisco. Es la primera empresa chilena, y la segunda en Latinoamérica, en participar de este programa.

Ya en noviembre pasado, había anunciado el cierre de su ronda Serie B de US$39 millones, liderada por el venture capital Sequoia Capital y en donde participaron también ALLVP y Kaszek Ventures. Con operaciones en Chile y México, proyectan crecer aún más en ambos países para este año. “Esperamos lograr un AUM (Asset Under Management) cercano a los US$ 2 mil millones. Además, seguir creciendo en clientes en ambos países al ritmo que lo hemos hecho hasta ahora y aumentar los productos y alternativas de inversión”, indican desde Fintual y agregan: “En cuanto a participación de fondos mutuos, esperamos posicionarnos en el segundo o tercer lugar en Chile”.

Según esta startup, un desafío particular para México es poder lanzar el Plan Personal de Retiro. “Una modalidad de ahorro para la jubilación parecida al APV que ya ofrecemos en Chile”, señalan desde Fintual.

NotCo: ¡afírmense salmoneras!

No será sencillo para NotCo generar en 2022 un hito tan importante como el año anterior: entrar a la categoría de “unicornio”, al haber superado el umbral de los US$ 1.000 millones de valorización (Logró US$ 1.500). Y aparte de consolidar su presencia en Estados Unidos, justo antes de que comenzara el nuevo año lanzó NotChicken, para reemplazar al pollo.

Pero este año, según el propio Matías Muchnick, CEO de NotCo, van a llevar la mirada más hacia el mar, con el objetivo de crear productos que, en base al algoritmo de inteligencia artificial “Giuseppe”, imiten el sabor y textura del atún y el salmón. “Hay una industria que tiene destruido el sur de Chile. Necesitamos algo nuevo y que realmente empiece a reemplazar algo tan feroz como la pesca industrial”, comenta con respecto a la industria del salmón.

Para este año, la empresa chilena espera consolidar los mercados que tiene, con un fuerte foco en Estados Unidos, donde tienen la meta de estar en 10.000 locales en 2022, además de Canadá. Además, esperan operar directamente en Colombia y México. Y con respecto a nuevos países, están en la mira Australia, Oceanía, China, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong.

Otro concepto que quieren consolidar es el de “NotCo as a Service” (haciendo una analogía con la modalidad “Software as a Service, SaaS). “O sea, el mismo modelo de “Intel Inside” de meter una tecnología en un producto de un tercero que quiere usarla porque la valida y sabe que es la mejor”, explica Muchnick.

Poliglota quiere que más mexicanos hablen inglés

Poliglota es una de las startups icono con respecto a la reconversión producto de la pandemia. Desde 2016 enseñaba idiomas de manera presencial en diferentes cafeterías de Chile, Perú y México, y debido a la pandemia adaptó su estrategia y modelo de negocio enfocándose en tener una experiencia de aprendizaje social que llaman “Online Groups”. Cuento corto, tuvo un crecimiento mensual cercano a 43% en 2021, en julio del mismo año cerró una ronda de inversión por US$2,5 millones y en diciembre fue elegida como “la startup del año” por Corfo. Actualmente, posee cerca de 23.000 alumnos en todo el mundo.

Según Carlos Aravena, CEO de Poliglota, el gran objetivo de 2022 s un fuerte posicionamiento de la marca en México, así como la entrada al mercado hispanoparlante en Estados Unidos. De hecho, el mismo se irá a vivir a la nación azteca para calibrar bien el foco. “Vemos una una tremenda oportunidad ya que existe una necesidad muy fuerte por manejar inglés y las grandes compañías mundiales están instalando sus cuarteles para tener una mejor visión de Latinoamérica”, dice Aravena.

La otra pata de su plan estratégico para 2022 es conseguir 30.000 alumnos nuevos, para cimentar el camino a un millón de alumnos el 2025.

El año de la expansión agresiva de PhageLab

“2021 fue, ciertamente, un año histórico para PhageLab en muchos sentidos. Hemos llegado a un momento único de madurez, donde el crecimiento de la compañía en Chile nos ha dado el impulso para poner en marcha un agresivo plan de expansión e internacionalización en 2022″, comenta Hans Pieringer, CEO de esta startup biotecnológica enfocada al control de bacterias en crianza intensiva en animales. Mediante estudios de microbiología, genómica y bioinformática, entre otras disciplinas, identifican las bacterias y luego diseñan productos para eliminarlas de manera efectiva.

Además, el año pasado estuvo marcado por el cierre de su ronda Serie A con Kaszek y Humboldt por US$ 30 millones. Una de las grandes expectativas para este año se centra en la consolidación comercial en Brasil. “Nuestra apuesta es ofrecer a los productores brasileños la mas avanzada tecnología para el diagnóstico y control de bacterias multiresistentes a antibióticos”, comenta Pieringer.

Otro proyecto para 2022 es la ampliación de su oferta a través de alianzas estratégicas. “Nuestra tecnología ha atraído el interés de la unidad de salud animal del gigante farmacéutico MSD, con quien estamos en etapas finales para convertirnos en parte de su portafolio de desarrollo global”, asegura el CEO de PhageLab.

Esta alianza, -según Pieringer- tendrá como protagonista a Phagein, un producto de la línea de salud de rumiantes. “Esta iniciativa es parte de una importante campaña, dónde buscamos promover la mejora de la salud y el bienestar animal, así como el acceso de los productores a la innovación”, explica.

Buk: ¿el próximo unicornio chileno?

En octubre de 2021 comenzó a salir un nuevo aroma a unicornio desde el sur del mundo. Desde Nueva York llegó la noticia de que la startup Buk se valorizaba en US$417 millones, luego de recibir un aporte de US$50 millones en su Serie A. “Con el levantamiento de la ronda, muchos de los recursos se están yendo a México”, comenta Jaime Arrieta, CEO de esta empresa que ofrece un software en la nube que permite a las empresas gestionar el área de Recursos Humanos, desde el pago de sus remuneraciones hasta el desarrollo profesional de sus colaboradores.

Es más, Arrieta asegura que en marzo de 2022 empezaran a comercializar sus servicios en ese país norteamericano. “Chile, Perú y Colombia ya partieron muy bien, creciendo a doble dígito mensualmente. Pero en México es donde queremos meter la mayoría de los recursos, porque llevamos un año trabajando para que el producto este disponible”, señala.

Su segundo objetivo es llegar a un millón de usuarios en su plataforma (actualmente tienen cerca de 500 mil), lo que esperan lograr el tercer trimestre de este año. “Y en tercer lugar, vamos a empezar a involucrarnos al mundo de las fintech. Tenemos un canal para llegar a los colaboradores que, por ejemplo, revisan en nuestra plataforma sus beneficios, liquidaciones de sueldo o vacaciones; y por otro lado, tenemos los datos. (salarios, antigüedad en la empresa, ascensos, etc.). Entonces, para nosotros hacer la evaluación de productos financieros, como un crédito es relativamente sencillo”, explica Arrieta.

Houm: la mutación entre “proptech” y “fintech”

Tras haber levantado su ronda Seed (semilla) hace cerca de ocho meses de US$8 millones, Houm, startup chilena que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a arrendar y vender propiedades, cerró una ronda de inversión Serie A, por US$ 35 millones en noviembre de 2021, con el objetivo de abrir operación en quince nuevas ciudades y continuar su crecimiento en América Latina. La idea es lograr esto en los próximos nueve meses, principalmente en Chile y México, según señala Benjamín Labra, CEO y cofundador de Houm.

Denominada como una “proptech”, tienen servicios tanto para propietarios como para arrendatarios. Para los propietarios, toman fotografías y videos profesionales sin costo de sus propiedades con sus houmers. Una vez publicada la propiedad, Houm se encarga de todo el proceso de manera física o virtual. Además, utiliza un algoritmo de inteligencia artificial (ReV), que le permite conocer el precio óptimo de arriendo o venta de cualquier propiedad en base a otras similares de la zona que está buscando una persona.

“Aparte de la expansión”, comenta Labra, “para 2022 vamos a involucrarnos en el mundo de las fintech. O sea, entregar soluciones financieras a nuestros clientes propietarios como arrendatarios. Lo tenemos en carpeta hace algún tiempo, pero este año lo concretaremos y ya estamos armando un equipo para ello. Queremos solucionar la gran dificultad que están teniendo los clientes para obtener créditos hipotecarios. Ahí hay un gran dolor, especialmente en el pie, que está creciendo cada vez más”, dice el CEO de Houm.

Chipax en México: lento pero seguro

Chipax es una plataforma 100% online para ayudar al control de las fianzas a las pymes. de hecho su nombre es una mezcla entre Chile y paz, según explica su CEO, Antonio Correa.

Luego de analizar con calma por dónde sería su expansión fuera de Chile, se decidieron por México, donde aterrizaron el segundo semestre de 2021. Por eso, este país es una de las apuestas fuertes del 2022, donde -según Antonio Correa, CEO de esta startups, ya empezaron a facturar los primeros clientes.

“Sin embargo es lento partir en México, hay que constituir la empresa en ese país y armar un holding en Estados Unidos, además de ver los aumentos de capital para que te quede todo ordenado”, dice Correa y agrega: “Esto es algo que todos subestiman. No solo en México, sino en cualquier parte. Los venture capital no invierten en sociedades chilenas, por eso que tienes que mover toda tu estructura para afuera y además tener sociedades locales para facturarle a tus clientes”.

Otro de los objetivos de este año es financiar más de un millón de dólares en las operaciones de sus clientes, que actualmente bordean los 1.400. La meta es alcanzar los 6.000 antes de que lleguen los próximos abrazos de año nuevo.

Colektia: foco en México y Perú

Nacida en Chile el 2018 de la mano de los venezolanos y hermanos Gabriel y Oswaldo Monroy, Colektia desarrolla la denominada “Cobranza Inteligente 4.0″, utilizando Inteligencia Artificial y la ciencia de datos. Ha sido seleccionada como una de las fintech más destacadas de América Latina en los dos últimos años en varias instancias y está en 5 países de la región.

Según Gabriel Monroy, CEO de Colektia, el año pasado fue muy importante porque abrieron una segunda oficina en México y otra en Chile. Pero es en Perú y en el país azteca donde harán más foco con respecto a crecimiento para 2022.

“Para este año vamos a lanzar un nuevo producto orientado a las opciones de ‘recupero’ de las carteras morosas. Un producto de vanguardia que no lo tiene nadie en el mercado” cometa Monroy sin dar muchos detalles.

Justo por su primer millón

Lograr un millón de órdenes. Ese es un objetivo claro de Justo, para el 2022. Esta startup nacida hace cuatro años se basa en un software para ayudar en la venta online a los restaurantes. Son una alternativa más barata a servicios como PedidosYa o Uber Eats, con respecto a la comisión que cobran a los restaurantes y tuvieron un fuerte apoyo en sus inicios de la mano de dos inversionistas ángeles ligados al rubro de la comida: Arturo Herrera y Marlon Huerta. Crecieron vertiginosamente “justo” en el momento donde este rubro más necesitaba una mano: en medio de la pandemia.

Para Rodrigo Segal, CEO de Justo, en 2022 esperan consolidar su operación en los países que recién aterrizaron: Colombia, Costa Rica y Ecuador, además de reforzar México, Perú y Chile. Actualmente están trabajando en un nuevo canal de comercio conversacional por WhatsApp o c-commerce (comercio conversacional), “el cual funciona a través de un bot automático que habla directamente con el cliente sin necesidad de ingresar a la aplicación del restaurante para realizar un pedido. Ya finalizamos su desarrollo y nos encontramos en un periodo de prueba en tres países. Tenemos altas expectativas con esta tecnología, ya que a las personas les gusta pedir por un canal rápido y sin tener tantos pasos o botones”, señala Segal.

También están probando su “QR 2.0″, un sistema de interacción entre mesas y restaurantes que permite a los clientes pedir productos o la cuenta desde su mesa, escaneando un código QR desde el celular.

Y por último, “para este año esperamos lanzar un nuevo servicio de automatización de inversión publicitaria para negocios gastronómicos: ‘Justo Ads’. Hoy invertimos más de un millón de dólares al año en publicidad para nuestros restaurantes a través de Google Ads y al automatizar este proceso podremos entregar un servicio aún más personalizado”, concluye el CEO de Justo.

Instacrops quiere transformarse en un Netflix agrícola

La startup del “Internet de las plantas” se autodenominó desde un principio esta empresa que nació el 2015. Esto, porque se dedican a asesorar al mundo agrícola de forma online, mediante la instalación de dispositivos que miden parámetros de clima, suelo, sistema de riego y otros elementos relacionados a las plantas, además de procesar imágenes satelitales y drones dependiendo del tipo de cultivo. O sea, una lógica de internet de las cosas (IoT) para los campos.

Pero para 2022 quieren pasar a otro nivel. “Nos queremos transformar en una empresa con un modelo 100% SaaS (Software como Servicio), pero con la idea de ‘Agricultura de Precisión como Servicio’. Algo así como lo que hace Netflix o Spotify, donde cualquier agricultor pueda usar nuestra tecnología, pero sin planes, contratos o equipamiento. Si no le ve valor, cuando quiera puede cancelarlo”, explica Mario Bustamante, CEO de Instacrops.

El segundo foco para este año es expandirse a México. “Vamos a meternos fuerte a ese país, tal cual lo estamos haciendo en Chile y Colombia, pero la idea es que sea un trampolín para una nueva ronda de inversión e incluso, para la apertura hacia el mercado norteamericano”, asegura Bustamante.

GenoSUR mira hacia el modelo de franquicias

Fueron conocidos por revolucionar la forma de hacer PCR en Chile y el mundo, logrando tener resultados de contagio por Covid 19 en cuatro horas por un valor de $25.000. Y partieron el 2020 vendiéndoles 1 millón de test al gobierno. Pero además de un buen modelo de negocios, por detrás hay un gran desarrollo científico. De esos que no son muy común en Chile.

Es por esto que Matías Gutiérrez, CEO de GenoSUR destaca el concepto de la “democratización al acceso a PCR express” que lograron el 2021. “Nadie quiere esperar para saber si está positivo, es angustiante y peligroso. La rompimos y nos transformamos ¡en el laboratorio favorito de la Región Metropolitana!”, señala.

Y con entusiasmo deja claro que para 2022 uno de los focos es Norteamérica: “Estamos dándolo todo en Miami”, dice, y agrega: “además de buscando partners para establecer franquicias en Chile y América Latina”.

Fracttal: desde América Latina se conquista a Europa

En junio de 2021, Fracttal -startup que se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas, enfocadas en el mantenimiento informático- levantó una ronda de inversión de US$5,3 millones, liderada por el fondo español Seaya Ventures .

Y por ahí va su camino para 2022. “A nivel comercial queremos profundizar la expansión que iniciamos el año pasado a Europa, principalmente lo que es España, Portugal y Francia. Además queremos seguir creciendo en los mercados establecidos: México, Brasil. Colombia y Chile”, explica Christian Struve, CEO de Fracttal y agrega: “Todo esto servirá para preparar nuestro arribo a Estados Unidos el 2022″.

Y así como el 2021 liberaron la primera versión del software de mantenimiento Fracttal One, que funciona 100% en dispositivos móviles, para 2022 es el turno de Predictto, solución de Inteligencia Artificial para el pronóstico de falla de los equipos, el cual ya está disponible. “Es un hito muy importante, ya que creemos que revolucionará y evolucionará el mercado del mantenimiento”, asegura Struve.

Protera va por su ronda Serie B de US$40 millones

A mediados del 2021, el ecosistema de emprendimiento nacional recibió otra noticia: la startup Protera concretó el cierre final de su financiamiento Serie A por US$10 millones. La ronda fue liderada por Sofinnova Partners, una firma europea líder de capital riesgo en ciencias de la vida, especializada en salud y sostenibilidad, además del grupo mexicano Bimbo, entre otros inversionistas.

En una línea similar a NotCo, Protera mezcla un trabajo biotecnológico con un algoritmo informático para crear biología sintética especializada en diseño de proteínas. Pero, a diferencia del unicornio chileno, no son las que se consumen en masa, como la carne, sino proteínas muy específicas denominadas “funcionales”. Por ejemplo, una que es capaz de matar a los hongos de ciertos alimentos, extendiéndoles la vida media (como el pan de molde), o modificar la textura y sabor de un alimento.

Según Leonardo Álvarez, CEO de Protera, uno de los principales hitos de 2022, es demostrar la escalabilidad comercial de “protera guard”, el producto estrella de esta empresa. “Esto implica la producción de nuestra proteína para extender la vida media en biorreactores de 2000 litros con nuestro equipo en Francia”, dice Álvarez.

Además, para este año esperan cerrar su ronda de inversión Serie B de cerca de US$40 millones, “para financiar la etapa de comercialización de nuestros productos y expandir la oferta de codesarrollos a través de nuestra plataforma “madi”, enfocada para que nuestros partners puedan desarrollar nuevas proteínas funcionales”, concluye Álvarez.