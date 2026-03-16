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    Conflicto bélico en Medio Oriente encarece el precio de los fletes marítimos

    La guerra en Irán ha tenido efectos no sólo en los mercados mundiales, sino también en el precio de los fletes marítimos que acumulan un alza del 11,8% en dos semanas, según el índice Drewry. El encarecimiento del costo del transporte tiene una repercusión final en el precio de los productos y complica especialmente el comercio de China.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Shutterstock

    Los precios de transporte de containers por vía marítima llevaban meses a la baja desde su último peak a mediados de 2025. El fin de la Guerra de los doce días significó una estabilización en el precio del transporte marítimo. Si hace unos meses las proyecciones apuntaban a una continuidad de esta estabilización, la reactivación del conflicto en Oriente Medio ha cambiado las perspectivas.

    Tras el inicio de los bombardeos hacia final de febrero, Irán cerró parcialmente el Estrecho de Ormuz, paso estratégico fundamental para el comercio con China. Como consecuencia empresas de transporte marítimo redirigieron el curso de sus embarcaciones al Cabo de Buena Esperanza, hacia el extremo sur de África, una ruta considerablemente más larga.

    Este cambio de trayecto genera por sí mismo un mayor consumo de combustible, pero se le suman otros factores que afectan directamente el precio final del flete.

    George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), señala que “lo primero que ocurre es un aumento en los plazos del transporte internacional de mercancías debido al desvío de rutas y mayor congestión en las habituales. Se reduce artificialmente la capacidad de transporte al extenderse los tiempos de viaje, lo que ya está provocando recargos en el costo del servicio”.

    “Adicionalmente, el aumento de riesgo en determinadas zonas y rutas encarece las primas de los seguros de transporte, lo que habitualmente es traspasado a los importadores (...) En tercer lugar, el aumento en la volatilidad del precio del petróleo encarece el costo variable más relevante para las navieras (el combustible), aumentando los costos operacionales de toda la flota mundial”, agrega.

    Alza del costo de los fletes marítimos

    Para el 27 de febrero, el día antes del inicio del conflicto, el precio del flete marítimo según el Global Container Freight Index (FBX) -índice de carga de contenedores diario a nivel mundial- se ubicaba en US$ 1.934. Si bien la semana siguiente el precio mostró una caída de 16% (US$1.637) esta semana comenzó a mostrar nuevamente un alza, llegando a los $1.766 (+8%).

    Esta caída inicial corresponde específicamente al Índice Baltic, que mide las tarifas de transporte marítimo a granel, dentro de sus componentes están los subíndices de naves de tamaño mediano y menor, cuyos costos subieron por el factor medio oriente, y los de gran escala o tonelaje, más sensibles a la demanda china de materias primas. “La caída de este segmento responde a nuevas incertidumbres sobre la situación en china y al inicio de las reuniones de la asamblea popular nacional en ese país, cuyos resultados afectan la demanda”, explican desde la CCS.

    “El Índice Drewry, que mide tarifas de transporte de contenedores, en cambio, está al alza, al igual que el Shanghai, que mide los costos desde y hacia ese destino”, agregan.

    Efectivamente, el Índice Drewry mostró un avance desde el 26 de febrero, cuando el costo de transporte se ubicaba en US$ 1.899, al 5 de marzo con US$ 1.958, para finalmente alcanzar los US$ 2.123 el jueves de esta semana. Un alza del 11,8% en dos semanas.

    Maersk, uno de los mayores grupos de transporte de contenedores del mundo, ya suspendió sus rutas tanto por el Canal de Suez como por el estratégico Estrecho de Ormuz, y ya implementó la primera semana de marzo un aumento de emergencia en las tarifas de flete marítimo, de acuerdo a lo reportado por Portal Portuario. Adicionalmente anunció un mecanismo de ajuste por combustible que comenzó a operar el 11 de marzo, y será evaluado semanalmente conforme evolucione el contexto geopolítico. De esta forma, de acuerdo a la variación del precio de los combustibles los precios de los fletes podrían incrementarse hasta un 15%.

    Para los próximos meses Lever no descarta la posibilidad de “un escenario en que los costos del transporte puedan aumentar en un 80% o incluso duplicarse en el corto plazo”.

    Concretamente para Chile, los productos que pueden verse afectados son aquellos “que suelen trasladarse por vía marítima, como automóviles, maquinarias y en general bienes de grandes dimensiones y/o peso. También los de precios más bajos pero alto volumen y ocupación de espacio de carga, como vestuario y bienes de consumo masivo”, dijo el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago.

    “En general, los productos de alto volumen y menor margen, donde el flete representa una porción importante del costo total, son los más sensibles”, concluyó Lever.

    Más sobre:mercadosTransportesIránEEUUFletes marítimosContainers

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