    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador

    La sociedad que nació de la fusión de La Polar y la matriz de Abcdin anunció que las sociedades que tienen más de un 5% de las acciones de la firma pasaron de tres a cuatro.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La firma de retail ABC —nacida de la fusión de La Polar con AD Retail, matriz de ABCdin— informó el término de suscripción preferente de accionistas e informó el peso de cada grupo accionista al final de esta parte del proceso. Un movimiento accionario que se dio en el contexto del aumento de capital por $34.976 millones informado el 28 de noviembre pasado.

    En este proceso informó que se suscribieron y pagaron 1.446.010.454 acciones de las 1.646.843.550 del total, o un 87,8%. “Pagándose por dichas acciones la cantidad total de $15.804.894.260″, añadieron.

    Ante este contexto, la firma informó, tal como adelantó Pulso, que la sociedad pasó de tener tres grupos de accionistas con más del 5% del capital a cuatro, donde Consorcio es la nueva firma de este grupo.

    En detalle, el grupo Vial es el mayor accionista con un 28,78%; luego está el grupo Santa Cruz con un 20,28%; le sigue Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A (Consorcio) con un 6,92%; y cierra el listado Anselmo Cyril Palma Pfotze con un 6,03%.

    Ante este contexto, la sociedad todavía no tiene un grupo controlador, en línea con lo que se informó antes del proceso. “En virtud de lo anterior y a la norma legal antes citada, a esta fecha ningún accionista o grupo de accionistas ha adquirido el control de la Sociedad”, detalló la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    La operación de Consorcio

    Setec SpA, ligada a la familia Santa Cruz Negri, vendió 418.523.554 opciones de suscripción preferente del aumento de capital de ABC, a un precio de $0,01 a Consorcio.

    En las observaciones de la operación, se detalló que la compra corresponde a un contrato de “cesión de derecho de opción preferente de suscripción de acciones entre Setec SpA como cedente y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros como cesionario”.

    Otro de los movimientos fue que Alipen, ligada al grupo Santa Cruz, reportó la venta de 1.702.742 opciones a Consorcio.

    Así, como adelantó Pulso, la participación de Consorcio en la propiedad de ABC alcanzó en torno al 7% del capital, siendo el tercer mayor accionista de la firma.

    Fuentes al tanto de la transacción indican que la familia Santa Cruz no quiso suscribir el aumento de capital, tras lo cual Leonidas Vial invitó a Consorcio a participar en la operación.

    Así, en relación con su participación informada en la memoria de ABC en 2024 a este último anuncio, la participación del grupo Santa Cruz bajó de un 26,22% a un 20,28%; el grupo Vial subió de 27,56% a 28,78%; y Anselmo Cyril Palma Pfotze pasó de tener un 2,58% de las acciones a un 6,03%, según la variación al cierre del 2024 a hoy.

    NegociosABCMercadosSanta CruzVialConsrocioAnselmo Cyril Palma

