VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Consorcio podría convertirse en el tercer mayor accionista de ABC

    El viernes pasado se informó de la compra de las opciones de suscripción preferente del aumento de capital del retailer a la familia Santa Cruz.

    Por 
    Maximiliano Villena
     
    Mariana Marusic
    Abc registra por primera vez un trimestre con ganancias tras fusión entre La Polar y AbcDin

    El aumento de capital de ABC -nacido de la fusión de La Polar con ABC din- está ad portas de lograr que Consorcio Financiero se convierta en un accionista relevante en la compañía.

    Fue el viernes pasado cuando ABC informó a la Bolsa de Santiago que Setec SpA vendió 418.523.554 opciones de suscripción preferente del aumento de capital de ABC, a un precio de $0,01, lo que tiene implicancias importantes.

    En las observaciones, se detalló que la operación corresponde a un contrato de “cesión de derecho de opción preferente de suscripción de acciones entre Setec SpA como cedente y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros como cesionario”.

    De suscribir el total de esas opciones, la participación de Consorcio en la propiedad de ABC alcanzaría en torno al 7% del capital, siendo el tercer mayor accionista de la firma, indican fuentes del mercado.

    Según la memoria 2024 de ABC, los mayores accionistas son Rentas VC y Rentas ST con 24,29% y 0,02%, respectivamente, ambas ligadas a Leonidas Vial; Inversiones Baguales con un 3,13%, ligada a Manuel José Vial Claro - hijo de Leonidas y presidente de ABC-; Setec Spa con 25,41%, ligada a la Familia Santa Cruz Negri, e Inversiones Alipen Spa, con un 0,1%, ligada a Jaime Santa Cruz Negri.

    Esta última sociedad también vendió sus derechos. El mismo viernes Alipen reportó que la venta de 1.702.742 opciones a Consorcio.

    Fuentes al tanto de la transacción indican que la familia Santa Cruz no quiso suscribir el aumento de capital, tras lo cual Leonidas Vial invitó a Consorcio a participar en la operación.

    El 31 de mayo de 2023 la junta extraordinaria de La Polar acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de $34.976 millones mediante la emisión de 3.200 millones de acciones. De dicho total, Setec suscribió 1.339.392.834 accciones y Alipen otras 5.449.252, dando paso a la fusión con ABC din. Con esto, se produjo un remanente que el pasado 27 de noviembre el directorio acordó colocar 1.646.843.550 de las acciones inscritas a un precio de $10,93, equivalente a $18.000 millones.

    Según la comunicación enviada a la bolsa, el primer periodo de suscripción de opción preferente se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.

    La compra de las opciones implica que Consorcio ingresará al sector retail, en el cual actualmente no invierte. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para septiembre de este año Consorcio Nacional mantiene inversiones en acciones de Almendral, BCI, Bicecorp, CCU, Colbún, Copec, CMPC, Entel, Latam, Pucobre, Vaporse y Quiñenco.

    En total, posee inversiones en renta variable nacional por $314.310 millones, de los cuales $138.555 millones, equivalente a un 44%, corresponde a la posición en el holding industrial de la familia Luksic.

    Consultados sobre esta operación, desde Consorcio prefirieron no emitir comentarios.

    El mal trimestre de ABC

    El aumento de capital se produce en medio de un momento complejo para la compañía presidida por Manuel José Vial.

    En agosto de este año se informó la salida del gerente general Gonzalo Ceballos Guzmán, quien había liderado la firma tras la fusión. En su reemplazo asumió Santiago Mangiante, quien se desempeñaba como gerente de administración y finanzas.

    El cambio se produjo en medio de una fuerte presión sobre su balance. En el tercer trimestre reportó pérdidas por $8.656 millones, un retroceso considerable respecto de las ganancias de $18.694 millones informadas para el mismo periodo del ejercicio previo.

    En su análisis razonado, la firma detalló que durante el trimestre “hemos continuado avanzando en las iniciativas definidas en nuestro plan de integración, profundizando el proceso de optimización iniciado en 2024″.

    Así, detallaron que se han concretado cierres de tiendas con Ebitda negativo, junto a proyectos de remodelación, aperturas y ampliación que buscan fortalecer la eficiencia del negocio “y acercarnos aún más a nuestros clientes”.

    Como consecuencia de lo anterior - explicó la firma-, durante el tercer trimestre “la compañía mejoró su Ebitda en $978 millones, lo que significó un incremento de 18,6% respecto al mismo período del año anterior”.

    “Por otro lado, los ingresos alcanzaron los $108.969 millones en el tercer trimestre de 2025 decreciendo un 4,2% comparado con el mismo trimestre del año anterior, explicado principalmente por cierre de tiendas con Ebitda negativo”, indicó ABC.

    Por último, destacaron que durante el trimestre, se reversaron provisiones por $3.676 millones producto de la actualización de los modelos de provisiones de riesgo de crédito en ambas emisoras.

    En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las pérdidas llegan a $17.771 millones, profundizando las mermas de $685 millones del mismo periodo de 2024.

    Más sobre:MercadoConsorcioABCLeonidas VialSanta CruzAccionesAumento de CapitalRetail

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    Lo más leído

    1.
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    2.
    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    3.
    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    4.
    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    5.
    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes
    Negocios

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor