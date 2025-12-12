Consorcio podría convertirse en el tercer mayor accionista de ABC

Abc registra por primera vez un trimestre con ganancias tras fusión entre La Polar y AbcDin

El aumento de capital de ABC -nacido de la fusión de La Polar con ABC din- está ad portas de lograr que Consorcio Financiero se convierta en un accionista relevante en la compañía.

Fue el viernes pasado cuando ABC informó a la Bolsa de Santiago que Setec SpA vendió 418.523.554 opciones de suscripción preferente del aumento de capital de ABC, a un precio de $0,01, lo que tiene implicancias importantes.

En las observaciones, se detalló que la operación corresponde a un contrato de “cesión de derecho de opción preferente de suscripción de acciones entre Setec SpA como cedente y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros como cesionario”.

De suscribir el total de esas opciones, la participación de Consorcio en la propiedad de ABC alcanzaría en torno al 7% del capital, siendo el tercer mayor accionista de la firma, indican fuentes del mercado.

Según la memoria 2024 de ABC, los mayores accionistas son Rentas VC y Rentas ST con 24,29% y 0,02%, respectivamente, ambas ligadas a Leonidas Vial; Inversiones Baguales con un 3,13%, ligada a Manuel José Vial Claro - hijo de Leonidas y presidente de ABC-; Setec Spa con 25,41%, ligada a la Familia Santa Cruz Negri, e Inversiones Alipen Spa, con un 0,1%, ligada a Jaime Santa Cruz Negri.

Esta última sociedad también vendió sus derechos. El mismo viernes Alipen reportó que la venta de 1.702.742 opciones a Consorcio.

Fuentes al tanto de la transacción indican que la familia Santa Cruz no quiso suscribir el aumento de capital, tras lo cual Leonidas Vial invitó a Consorcio a participar en la operación.

El 31 de mayo de 2023 la junta extraordinaria de La Polar acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de $34.976 millones mediante la emisión de 3.200 millones de acciones. De dicho total, Setec suscribió 1.339.392.834 accciones y Alipen otras 5.449.252, dando paso a la fusión con ABC din. Con esto, se produjo un remanente que el pasado 27 de noviembre el directorio acordó colocar 1.646.843.550 de las acciones inscritas a un precio de $10,93, equivalente a $18.000 millones.

Según la comunicación enviada a la bolsa, el primer periodo de suscripción de opción preferente se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.

La compra de las opciones implica que Consorcio ingresará al sector retail, en el cual actualmente no invierte. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para septiembre de este año Consorcio Nacional mantiene inversiones en acciones de Almendral, BCI, Bicecorp, CCU, Colbún, Copec, CMPC, Entel, Latam, Pucobre, Vaporse y Quiñenco.

En total, posee inversiones en renta variable nacional por $314.310 millones, de los cuales $138.555 millones, equivalente a un 44%, corresponde a la posición en el holding industrial de la familia Luksic.

Consultados sobre esta operación, desde Consorcio prefirieron no emitir comentarios.

El mal trimestre de ABC

El aumento de capital se produce en medio de un momento complejo para la compañía presidida por Manuel José Vial.

En agosto de este año se informó la salida del gerente general Gonzalo Ceballos Guzmán, quien había liderado la firma tras la fusión. En su reemplazo asumió Santiago Mangiante, quien se desempeñaba como gerente de administración y finanzas.

El cambio se produjo en medio de una fuerte presión sobre su balance. En el tercer trimestre reportó pérdidas por $8.656 millones, un retroceso considerable respecto de las ganancias de $18.694 millones informadas para el mismo periodo del ejercicio previo.

En su análisis razonado, la firma detalló que durante el trimestre “hemos continuado avanzando en las iniciativas definidas en nuestro plan de integración, profundizando el proceso de optimización iniciado en 2024″.

Así, detallaron que se han concretado cierres de tiendas con Ebitda negativo, junto a proyectos de remodelación, aperturas y ampliación que buscan fortalecer la eficiencia del negocio “y acercarnos aún más a nuestros clientes”.

Como consecuencia de lo anterior - explicó la firma-, durante el tercer trimestre “la compañía mejoró su Ebitda en $978 millones, lo que significó un incremento de 18,6% respecto al mismo período del año anterior”.

“Por otro lado, los ingresos alcanzaron los $108.969 millones en el tercer trimestre de 2025 decreciendo un 4,2% comparado con el mismo trimestre del año anterior, explicado principalmente por cierre de tiendas con Ebitda negativo”, indicó ABC.

Por último, destacaron que durante el trimestre, se reversaron provisiones por $3.676 millones producto de la actualización de los modelos de provisiones de riesgo de crédito en ambas emisoras.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las pérdidas llegan a $17.771 millones, profundizando las mermas de $685 millones del mismo periodo de 2024.