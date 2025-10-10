SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

El gerente general de Copec, Arturo Natho, y el gerente general de la Inmobiliaria Las Salinas, Ricardo Labarca, se reunieron con el ministro de Economía Álvaro García para manifestar su preocupación por las trabas al proyecto inmobiliario en Viña del Mar. La Corte Suprema aún debe zanjar recursos de casación de opositores a la iniciativa.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
La reunión de Copec con Economía por Las Salinas. En la imagen, Arturo Natho gerente general de Copec.

El emblemático proyecto Las Salinas, desarrollado por Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, en Viña del Mar, enfrenta nuevos desafíos. Esta iniciativa, que incluye la remediación del terreno donde durante décadas operaron silos de combustible, se ve ahora afectada por complicaciones adicionales que obstaculizan su futuro.

El titular del proyecto —que contempla una inversión total de US$ 1.300 millones al 2040, de los cuales ya se han ejecutado US$ 20 millones— mantiene actualmente un conflicto con la Dirección de Obras Municipales (DOM) por demoras en la entrega del Certificado de Informes Previos (CIP). Ante esta situación, la empresa presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso en la misma DOM.

A raíz de las complicaciones, el gerente general de Copec, Arturo Natho y el gerente general de la Inmobiliaria Las Salinas Ricardo Labarca se reunieron el 26 de septiembre con el ministro de Economía, Álvaro García.

En motivo del encuentro, que se prolongó por una hora en dependencias del ministerio, quedó registrado así en el acta oficial del registro de Ley de Lobby: “Exponer cómo la permisología y el exceso de burocracia, junto con la falta de coordinación administrativa entre organismos del Estado, están retrasando de manera grave la ejecución del proyecto de ambiental y urbano de Las Salinas. Asimismo, solicitar lineamientos que permitan corregir esta lógica administrativa que prolonga plazos y genera incertidumbre, aun cuando los fundamentos técnicos y ambientales ya han sido resueltos y validados por diversos tribunales. El propósito es asegurar certeza regulatoria para la toma de decisiones y facilitar la materialización de inversiones relevantes en Viña del Mar”.

La reunión de Copec con Economía por Las Salinas

Inmobiliaria Las Salinas, a través de una declaración enviada a Pulso, añadió que “el proyecto continúa avanzando con paso firme y resultados concretos”.

La compañía agregó: “A poco más de un año del inicio de las obras de remediación, hoy se encuentra en plena fase de operación en el Paño Sur, con biopilas instaladas y funcionando conforme a lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental favorable, ratificada de manera unánime tanto por el Comité de Ministros como por el Tribunal Ambiental. Este avance confirma la correcta ejecución técnica de todas las etapas previas y refleja el compromiso del proyecto con el desarrollo sustentable de Viña del Mar”.

“Tal como ha sido la norma durante los últimos veinte años, la empresa, utilizando mecanismos institucionales disponibles como la plataforma de Lobby, ha solicitado reuniones con distintas autoridades para informar los avances del proyecto. En esta oportunidad, y tal como se planteó en la solicitud formal de reunión, el tema tratado fue informar sobre el estado actual del proyecto y presentar los avances respecto de sus procesos de solicitud de permisos de carácter urbano”, añadió.

El proyecto considera edificaciones de mediana altura “para proteger las vistas de la ciudad”. “Un parque central que conecta el borde costero con la vida del barrio y 40% espacio público de calidad y seguro, centrado en el peatón”, según explica la página de la inmobiliaria.

La reunión de Copec con Economía por Las Salinas

Suprema

En paralelo, a inicios de septiembre de este año un grupo de opositores acudió a tribunales para intentar invalidar el permiso ambiental del proyecto. Tras fracasar en su intento ante el Segundo Tribunal Ambiental, ahora buscan hacerlo a través de recursos de casación en la forma y fondo ante la Corte Suprema.

Entre los reclamantes está Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, y Gonzalo Pavez Sepúlveda, activista ambiental e integrante del movimiento ciudadano Un Parque para Las Salinas.

Según los reclamantes, el proyecto aprobado no ha determinado adecuadamente el área de influencia y sostienen que se debió considerar el sector de la playa.

“El área de influencia para efectos de la evaluación, el paño de terreno de 10 hectáreas objeto del proyecto de biorremediación de suelo y aguas subterráneas, dándose a la noción de área de influencia un tratamiento de carácter meramente dominical civil, ajeno a la regulación ambiental que en este aspecto, es más bien de carácter sistémica”, consignó el escrito de Herman.

La reunión de Copec con Economía por Las Salinas Dedvi Missene

Cercanos a Inmobiliaria Las Salinas destacaron que el fallo unánime del Tribunal Ambiental favorable al proyecto fue el octavo intento por opositores al proyecto.

También explicaron que el proyecto ha avanzado dentro de un proceso que ha contado de manera constante con la validación de la institucionalidad ambiental. La aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, la ratificación del Comité de Ministros en 2023 y, más recientemente, el fallo unánime del Segundo Tribunal Ambiental en agosto de 2025, confirman “la solidez técnica y jurídica del plan de remediación, su seguridad para la comunidad y su plena compatibilidad con la normativa vigente”.

Las mismas fuentes consultadas añadieron que actualmente los recursos de casación se encuentran en estudio de admisibilidad en la Corte Suprema.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasCopecInmobiliariaViña del MarPermisología

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión
Chile

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presidenta del Servel y posibilidad de Jadue de estar en la papeleta en noviembre: “El proceso de candidaturas y padrón ya cerró”

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones
Negocios

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

El desconocido proceso sancionatorio de la Bolsa de Santiago en contra de STF Capital

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors
El Deportivo

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres
Cultura y entretención

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea
Mundo

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida