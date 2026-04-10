CUT pide al gobierno iniciar negociaciones por salario mínimo y advierte que no aceptará un alza que solo considere IPC

La negociación por el salario mínimo es el próximo desafío que tendrá que enfrentar el gobierno de José Antonio Kast y, en particular, sus ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau. El proyecto de ley debe ingresar durante abril al Congreso, considerando que el nuevo monto debe regir a partir del 1 mayo.

Por lo mismo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya solicitó al gobierno iniciar las conversaciones. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, señaló que se le pidió formalmente al Ministerio del Trabajo la convocatoria a la mesa de negociación, recordando que dicho compromiso había sido asumido por la autoridad con anterioridad.

“Ya hemos enviado una carta al ministro del Trabajo para que cumpla su compromiso y convoque a la mesa de negociación. Aquí la responsabilidad está en el gobierno y necesitamos iniciar este proceso con urgencia para dar respuestas concretas a las familias trabajadoras”, afirmó Díaz.

Si bien el Ejecutivo no ha entregado una cifra oficial de cuánto podría subir el salario mínimo en esta ocasión, ha transmitido que un reajuste que cubra la inflación sería una buena opción, considerando el complejo escenario económico actual. Además, su énfasis ha estado puesto en recuperar el empleo y, en especial, el trabajo formal que, según su análisis, todavía no vuelve a niveles prepandemia.

La Central Unitaria de Trabajadores se reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau y el subsecretario Gustavo Rosende.

De hecho, en la época de la campaña presidencial, el equipo de José Antonio Kast ya lo advirtió a Pulso: “La única forma de mejorar los salarios de forma sostenible es recuperando el dinamismo económico. Mientras no logremos retomar la senda de crecimiento, lo prudente es que los aumentos del salario mínimo se limiten a compensar la inflación”, se manifestó en esa oportunidad.

En cambio, desde la CUT recalcaron este jueves que la discusión no puede limitarse únicamente a la variación del IPC, sino que debe traducirse en un incremento real del ingreso de los trabajadores, en un contexto marcado por el alza sostenida del costo de la vida, la incertidumbre inflacionaria y el impacto del precio de los combustibles en toda la cadena de consumo. “No vamos a dar un guarismo hoy, porque sería irresponsable frente a un escenario donde el costo de la vida cambia día a día. Queremos llegar a la mesa con datos actualizados y una propuesta que realmente responda a la realidad que están viviendo las y los trabajadores”, sostuvo el presidente de la CUT.

Las proyecciones de inflación para 2026 aumentaron de 3,2% a 4%, por lo que, si se considera solo esa cifra, el ingreso básico debiera subir en $21.560 mensuales.

Para la CUT esta negociación del salario mínimo es la oportunidad para que el gobierno devuelva el poder adquisitivo que se perdió por el aumento del costo de la vida, debido al alza de los combustibles por el traspaso de la escalada externa