Destácame: la apuesta por ordenar las finanzas de las personas y bancarizarlas

En el último año de estudio de un MBA en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), tres socios se reunieron porque coincidieron en que querían volver al país para emprender. Sin embargo, Sebastián Ugarte, Jorge Camus y Augusto Ruiz-Tagle no sabían qué negocio podían levantar, por lo que cada viernes se reunían en una sala del MIT a buscar en qué industria había un nicho para hacer un negocio que generara un impacto positivo tanto en Chile como en Latinoamérica. Así, en 2013, y tras cuatro horas diarias de trabajo semanales y pasar por cerca de 14 rubros, encontraron en el mundo financiero una oportunidad para dar luz a la startup que busca ofrecer una manera simple y entendible de manejar las finanzas personales, para tomar mejores decisiones que signifiquen dejar las deudas atrás y poder acceder a los distintos productos financieros del mercado en función del perfil del usuario. Ellos apostaron por bancarizar o rebancarizar a personas que habían sido excluidas.

"Cómo generamos información para ayudar a las personas a bancarizarse, generar líneas de créditos y solucionar sus problemas financieros", recuerda Augusto que fueron parte de las preguntas que se plantearon y que buscaron resolver para dar vida a la plataforma web de Destácame.

En esa línea, encontraron en el pago de las cuentas del agua y luz una información que pudiera demostrar, de otra forma a la habitual, la capacidad de pago de las personas y generar un respaldo para que pudieran conseguir créditos o un descuento en sus deudas con medio de pago acorde a la realidad de cada hogar. Esto, creando un sistema de puntaje para cada persona que fuera más alto mientras más responsable fueran en el pago de las cuentas de los servicios básicos.

Así, a finales de 2015 lanzaron la plataforma y dieron el vamos con un capital inicial de US$ 400 mil gracias a un fondo de Corfo e inversionistas ángeles. Pero Augusto, en la primera etapa de Destácame, trabajó en una consultora para destinar parte de su sueldo en el emprendimiento, mientras los otros dos socios trabajaban en la empresa. Además, los tres fundadores debían seguir pagando la deuda de sus estudios y estadía en el MIT.

En 2017 llegaron a México tras ganar un premio de inclusión financiera que les abrió la oportunidad para llegar a suelo azteca de la mano del organizador del reconocimiento, el banco BBVA, y con una ronda de inversiones que les permitió levantar cerca de US$300 mil.

El modelo de negocios de Destácame hoy se basa en cobrarle a los bancos cada vez que logran acordar el pago de una deuda y cuando las personas contrata un servicio por medio de una comisión a la entidad correspondiente, entre otras líneas de ingresos. "Nuestra fintech ayuda a los bancos a mejorar su última línea, porque todas estas deudas después de 6 meses tienen que ser declaradas como pérdida y cualquier peso que recuperen pasa directo a sus utilidades. Lo que hacemos es facilitar todo el proceso de cobranza y digitalizamos procesos que son manuales y caros", plantea Augusto.

Según comentan desde la empresa, una deuda de los usuarios de su plataforma ronda por los $2 millones y el descuento promedio que logran es de 65%, con la facilidad de pagar en cuotas.

Hoy la empresa cuenta con 60 personas trabajando, donde el grueso del desarrollo está en Chile y el resto en México en labores más comerciales. La plataforma web cuenta con 1 millón y medio de usuarios en el país y otro millón en suelo azteca. "Queremos consolidar nuestra presencia en México antes de seguir pensando en otros países, porque es un mercado bastante grande para mantenerse un buen rato", dice el socio fundador y actual el director de operaciones de la empresa que trabaja con cerca de 13 instituciones financieras.

Para fortalecer su presencia en los mercados en que hoy están y lanzar nuevos productos, la empresa piensa una nueva ronda de inversión para este año, pero todavía no tiene una idea del monto que quieren conseguir.

Uno de los nuevos productos que lanzaron en Destácame fue un crédito destinado a pagar cuentas por medio de microcréditos, que no superen el millón de pesos, y que ofrezca tasas más bajas que el mercado tradicional y con un método de pago de la deuda que no signifique que la persona se sobreendeude, según explica la empresa.

Sobre la competencia, Augusto explica que hoy día hay servicios similares en cada etapa, pero no en todo el proceso que ellos realizan. "No hay una plataforma que esté pensada en toda la vida financiera de las personas, hay soluciones para momentos particulares, pero no una respuesta integral como Destácame", plantea.

Los efectos del estallido social en el emprendimiento significaron un baja en las visitas de los usuarios, ya que a juicio de la empresa, nadie estaba pensando en endeudarse en los primeros meses de crisis. Pero, ya están viendo un repunte en lo que respecta a su negocios y creen que en estos “tiempos difíciles que se vienen”, las personas podrán encontrar apoyo en su plataforma.