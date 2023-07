Diputados de Comisión de Trabajo aprueban primeros artículos de la reforma previsional, pero con la oposición de Chile Vamos

Finalmente este martes se inició la votación en particular de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en una sesión que partió a las 17.30 horas y terminó a las 19.30 horas.

Según el primer punto del cronograma que fijó el presidente de esa instancia, Juan Santana (PS), lo que se comenzó votando este martes fueron las denominadas “normas espejo”, que son normas que se encuentran en la legislación vigente, en el DL 3.500, y por eso mismo desde el gobierno estimaban que no debía haber mayor disputa con la oposición, ya que no se hicieron muchos cambios, más allá de incorporar un lenguaje inclusivo.

Sin embargo, desde Chile Vamos no opinaron lo mismo y anticiparon que iban a rechazar todas esas normas, porque si bien no se votó directamente por un artículo que diga textual que se está derogando el DL 3.500, los diputados de ese conglomerado consideraban que aprobar tales normas iba a cumplir el mismo objetivo.

Dado dicho contexto, la sesión no comenzó con ánimos de consenso. La diputada Ximena Ossandón (RN) solicitó que, antes de iniciar la votación, se pudiera realizar una sesión secreta para poder conversar y así lograr algún acuerdo. Esa propuesta no obtuvo el visto bueno de los diputados. También se evaluó suspender la sesión por unos minutos para poder conversar antes de votar, o postergar la votación durante una semana. Pero finalmente nada de eso ocurrió.

Así las cosas, luego de cerca de una hora de debate y acusaciones cruzadas, el presidente de la instancia inició la votación, cuando ya eran las 18.50 horas. El primer artículo que se votó en particular de la reforma previsional fue el número 34, el cual obtuvo ocho votos a favor y cinco en contra. Luego se aprobaron otros artículos con el mismo resultado de la votación anterior.

A favor votaron los diputados Daniella Cicardini (PS); Luis Alberto Cuello (PC); Andrés Giordano (Ind-FA); Diego Ibáñez (CS); Consuelo Veloso (RD), quien estuvo en reemplazo de la diputada Maite Orsini (RD); Héctor Ulloa (Ind-PPD); Alberto Undurraga (DC), y Juan Santana.

Y tal como lo habían adelantado, en contra votaron los diputados de Chile Vamos: Eduardo Durán (RN), Cristian Labbé (UDI), Henry Leal (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Frank Sauerbaum (RN). Antes de votar, los diputados UDI y RN argumentaron que al aprobar estas normas implícitamente se estaría derogando el DL 3.500.

El Ejecutivo necesitaba al menos un voto adicional a los seis diputados oficialistas que integran dicha comisión para poder aprobar sus normas, ya que las propuestas obtienen el visto bueno con mayoría simple, esto es, con siete votos. Y logró sumar dos votos adicionales: los diputados Undurraga y Ulloa.

Al momento de votar, Undurraga aprobó, pero planteó que habría sido mejor conversar y llegar con esto consensuado para lograr un acuerdo más amplio. Por eso, señaló que “el gobierno se anota con esto un triunfo formal, pero por la forma en que se está desarrollando esta conversación, se puede transformar en una derrota en el fondo”. Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, invitó a los parlamentarios a reunirse el lunes en el Ministerio del Trabajo a las 13.00 horas para poder llegar a acuerdos.

El primer artículo que se votó señalaba que “en el mes de febrero de cada año, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social informarán al Servicio de Impuestos Internos sobre la institución de salud previsional a la que se encuentren afiliadas las personas trabajadoras independientes”.

Ahí, el comparado de los diputados indicaba que esta es una “propuesta de artículo que se diferencia con el DL 3.500 por lenguaje inclusivo”. Lo anterior, porque lo único que se cambia es que el actual DL 3.500 habla de la institución de salud previsional a la que se encuentren “afiliados los trabajadores independientes”, y acá se cambia por “afiliadas las personas trabajadoras independientes”.

Durante la mañana de este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en Radio Infinita sobre la reforma que “tenemos que tener claro cómo queremos dimensionar cada uno de los componentes de cuenta más individual y el otro componente de seguro. Y asegurar que el sistema sea sostenible. El gobierno busca darle un cauce a esta discusión. No puede ser que tengamos una discusión de esta reforma tan importante que lleve ocho meses en el Congreso sin votarse. ¿Cuál es la lógica de que una reforma tan importante no comience a votarse? Esa es la función del Congreso, es votar proyectos de ley. El gobierno ha tratado por todos los medios de generar espacios de diálogo, de negociación, de acuerdo, y que la reforma vaya avanzando. No que esté empantanada esperando una señal que llegue de alguna parte”.