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    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Los ingresos de las 30 empresas del principal selectivo accionario del país se expandieorn 3,9%, mientras que la caja cayó 1,6%. Tres compañías explicaron casi el 40% del efectivo y equivalente al efectivo, mientras que los bancos reportaron el 30% de las ganancias de todo el Ipsa. Los beneficios de las firmas Ipsa aumentaron un 25% el año pasado.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    En 2025 las 30 empresas que componen el Ipsa -el principal selectivo accionario del país- continuaron mostrando mejores resultados financieros de la mano de mayores ventas, las que empujaron al alza sus utilidades.

    Según los estados financieros reportados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las compañías Ipsa informaron ganancias acumuladas en 2025 por US$15.373 millones, lo que implicó un alza de 25,07% respecto del 2024.

    Sus ingresos crecieron 3,88%, hasta los US$150.502 millones, mientras que los costos se expandieron 3,39% y los gastos de administración un 4,24%.

    Aldo Morales, subgerente de Estudios Renta Variable de Bice Inversiones, explica que “gran parte del aumento (de las ganancias) está explicado por Latam Airlines, retail discrecional y los centros comerciales. Estos últimos influenciados en parte por un flujo anormal de turistas argentinos durante el primer semestre y un efecto contable por revalorización de propiedades de inversión en las filiales inmobiliarias”.

    De las 30 empresas, solo nueve exhibieron una merma en sus resultados, mientras que 21 informaron de mejoras, incluyendo a SQM que pasó de pérdidas a ganancias entre 2024 y 2025, y a CAP que redujo sus pérdidas en el mismo periodo. Esto significa que el 70% de las firmas del Ipsa mostraron avances en su última línea.

    Por su parte, la caja cayó 1,57%, hasta los US$17.767 millones. La compañía con los mayores niveles de efectivo y equivalente al efectivo es Copec, con US$2.461 millones. Detrás se ubica Latam Airlines con US$2.150 millones, y tercera Quiñenco, con US$2.089 millones.

    Estas tres empresas suman una caja de US$6.701, equivalente al 37,8% de todo el efectivo de las 30 empresas que componen el Ipsa.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que la caja es un asunto transitorio, y que en el cuarto trimestre de cada ejercicio “las empresas pueden registrar altos niveles de caja, porque estamos en publicación de resultados anuales y convocatoria a juntas ordinarias de accionistas, donde se define o confirma los dividendos por pagar. Por lo tanto, estos altos niveles de caja bajarán en forma significativa una vez que se pague los dividendos definitivos”.

    “Por otra parte, hay distintas razones, desde alta generación de flujos de caja, hasta momentos en que se está viendo el uso que se dará a esos recursos. Aparte del pago de dividendos, puede haber pago de inversiones u otros”, agrega el analista.

    Las ganadoras

    Entre las empresas que componen el selectivo accionario, la que registró las mayores utilidades fue Mallplaza con US$1.575 millones, cifra que está incluso por sobre los beneficios reportados por Banco de Chile y Santander, entidades que históricamente suelen liderar el ranking de ganancias.

    Mallplaza fue, además, la compañía que informó la mayor alza en la última línea, la que avanzó 325,98% entre 2024 y 2025. El resultado se vio beneficiado por la revalorización de sus propiedades. La cadena detalló en su análisis razonado que, al excluir el efecto fair value, la ganancia llega a $369.312 millones (US$ 407 millones), lo que equivale a un incremento de 53,3%.

    En términos de las mayores variaciones, detrás de Malplaza se ubicó Enel Chile, con un alza interanual de 249,7%. Con esto, la firma reportó ganancias por US$537,7 millones.

    La empresa explicó al momento de entregar sus resultados que el aumento se debió principalmente al efecto extraordinario registrado a fines de 2024, relacionado con la descontinuación de coberturas contables asociadas a ingresos directamente vinculados a la evolución del dólar en EE.UU., producto del cambio de moneda funcional en su subsidiaria Enel Generación Chile a partir del 2025.

    Enel Chile precisó que, al aislar el efecto extraordinario asociado al cambio de moneda, el beneficio neto de la compañía disminuye 13,6% en 2025 respecto a la utilidad neta ajustada de US$622 millones del año 2024.

    Por su parte, Entel informó beneficios por US$210,9 millones, es decir un alza de 182,8%, la tercera mayor subida en 2025. “Este resultado incluye efectos extraordinarios en la línea de impuestos, principalmente debido a transferencias de acciones de filiales dentro del grupo “, indicó la compañía al respecto.

    En el caso de Falabella, las ganancias subieron 180,2%, hasta los US$1.485 millones. Según la firma, la última línea incluye una revalorización de propiedades de inversión a valor de mercado, sin la cual las ganancias alcanzan los US$ 897 millones.

    Con todo, el resultado operacional de sus negocios no bancarios llegó a $403.050 millones (US$ 444 millones), con un incremento de 54% al compararlo con los $260.949 millones (US$ 288 millones) del año pasado.

    La quinta mayor alza entre las empresas Ipsa la registró Ripley Corp, con ganancias por US$131,4 millones, equivalente a una subida de 120,9%.

    Los ingresos operacionales de la firma se empinaron 6,3% respecto al 2024, alcanzando $2.219.805 millones (US$2.547 millones), explicados por un alza interanual del 5,3% en su segmento retail, un 7,4% en el negocio bancario y un 21,5% del inmobiliario, especialmente en centros comerciales.

    Los sectores con mayor peso

    Los bancos son el sector que, usualmente, lidera el ranking de ganancias de las empresas Ipsa. Y el 2025 no fue la excepción: Banco de Chile, Santander, BCI e Itaú sumaron beneficios por US$4.545 millones, equivalente el 29,6% de todas las ganancias del selectivo.

    Otro de los sectores que destacó el ejercicio pasado fue el retail. Todas las empresas del segmento anotaron alzas relevantes en sus utilidades. Entre Falabella, Cencosud y Ripley totalizaron US$1.963 millones, es decir un 12,8% del Ipsa.

    El sector utilities -compuesto por sanitarias y empresas eléctricas- representó el 10,4% de las ganancias del índice, totalizando US$1.599 millones, mientras que el sector de commodities -donde se encuentran CAP, SQM, CMPC y Copec- sumó US$1.582 millones, un 10,3% del Ipsa.

    Por su parte, aunque no son un sector económico, en conjunto las empresas del grupo Luksic, que abarcan una serie de segmentos que incluyen a Quiñenco, CCU, Vapores y Banco de Chile, sumaron en 2025 ganancias por US$2.406 millones. Esto es un 15,7% del total de ganancias del índice accionario.

    Más sobre:Resultados de EmpresasMercadosCencosudMall PlazaFalabellaEnelEntelBancos

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