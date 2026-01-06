SUSCRÍBETE POR $1100
    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Luego de culminar su período el 24 de diciembre del año pasado, la jornada de este martes se llevó a cabo la despedida de la vicepresidenta del Banco Central, Stephany Griffith-Jones, quien será sucedida por el economista chileno, Kevin Cowan Logan. Dicha ceremonia convocó a más de 200 personas, entre ellos, trabajadores y trabajadoras, ejecutivos, funcionarios y autoridades, dentro de ellas la misma presidenta Rosanna Costa.

    Sofía López
    El pasado 24 de diciembre terminó su período como consejera del Banco Central, Stephany Griffith-Jones, luego de tres años en el cargo, donde le tocó ser parte del trabajo de reducción de la inflación, que alcanzó a 14,2% en 2022 y hoy se encuentra en 3,4%.

    Nacida en Praga, República Checa, la economista contaba con experiencia previa dentro de la institución financiera habiendo trabajado en dos ocasiones previas a asumir la vicepresidencia. La primera vez fue entre 1970 y 1972 y la segunda ocasión a principios de la década de los 90.

    Vestida con un traje azul, como suele usar, la economista checa-estadounidense caminó por última vez por los pasillos del Banco Central de la mano de Rosanna Costa hacia la salida de Agustinas 118. La tradicional instancia tuvo lugar en el Patio Inglés del organismo.

    Griffith-Jones fue defensora de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social. Auto definida como socialdemócrata al estilo “europeo”, la exconsejera afirmó a T13 Radio que el reto está en aprovechar el dinamismo que caracteriza al capitalismo controlando las “distorsiones que genera”.

    “Un desafío importante para el país, y particularmente tal vez para la izquierda, para que haya paz social, yo creo que es cómo se mejora la distribución del ingreso. Porque Chile ha sido bastante exitoso, no tanto en el último tiempo, pero en general, en crecimiento, pero la distribución del ingreso todavía, aunque ha mejorado en algo, no es suficientemente justa”, declaró durante la instancia.

    Alexis Ramirez Fotografia

    Tras casarse con el matemático británico, Robert Griffith-Jones, adoptó el apellido por el que es conocida en la actualidad.

    En 2017 fue seleccionada para un listado de la revista inglesa Richtopia que enumeraba los 100 economistas más influyentes del mundo de ese año. Esa misma que cuatro años más tarde envió una carta de aclaración al diario británico Finantial Times luego de que éste afirmara que el en ese entonces candidato a la presidencia, Gabriel Boric, era un político de “extrema izquierda”.

    En la misiva declaraba que no era más que un candidato con propuestas de una economía “más justa” y con bajas emisiones de carbono.

    Doctora en Economía de la Universidad de Cambridge y actual miembro asociado del Instituto de Desarrollo de Ultramar, fue además directora de mercados financieros en Initiative for Policy de la Universidad de Columbia en Nueva York, y antes de todo ello, trabajó como profesora del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex.

    No fue un voto fácil; la exasesora dio un portazo a la mayoría en el consejo en tres ocasiones. En la última, apostó por una reducción del doble de la propuesta, pero antes de esa, fue cuando dejó entrever a Pulso La Tercera en una entrevista su inclinación por acelerar la baja de tasas. Eso sí, su primer desacople fua a tan solo meses de asumir el cargo en 2022.

    Según su círculo cercano, Griffith-Jones bordeaba similitudes con personalidades de centro izquierda, Joseph Ramos, Carlos Massad, Roberto Zahler, Alejandro Foxley y Ricardo Ffrench-Davis, con quien contribuyó al debate sobre cómo América Latina podría frenar y manejar los volátiles flujos de capital.

