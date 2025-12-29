SUSCRÍBETE POR $1100
    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    La exvicepresidenta del Banco Central hizo un repaso por la economía chilena, destacando la caída de la inflación y las tareas coordinadas entre el emisor y el gobierno. La economista también aprobó el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo Stephany Griffith-Jones sobre la economía e ingreso Andres Perez

    Stephany Griffith-Jones, la economista que la semana pasada dejó el Banco Central al culminar su periodo como consejera, abordó la coyuntura económica del país y también revisó su paso por el instituto emisor cuyo mayor desafío en los últimos años fue enfriar la inflación que llegó a hasta 14,1% en 2022.

    La economista nacida en Praga, República Checa, destacó el funcionamiento del instituto emisor y la positiva evolución que experimentó en las últimas décadas luego de haber trabajado ahí en los años 70.

    En esa línea, dijo que si bien el consejo está compuesto por personas de diferente sensibilidad política esas diferencias no influyen en el funcionamiento del banco y que en general se trata de “discusiones técnicas”.

    La actividad

    Al abordar la actividad propiamente tal, Griffith-Jones coincidió con Mario Marcel y estimó que la inflación llegaría a la meta del Banco Central en el primer trimestre de 2026. Además, calificó como “razonable” el crecimiento que está mostrando la economía chilena y destacó especialmente el desempeño de la inversión.

    19 Abril 2023 Entrevista a Stephany Griffith-Jones, consejera del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “La inversión empezó a repuntar en realidad el 2024, y esto se aceleró marcadamente el 2025. El dinamismo de la inversión está muy centrada en dos sectores, en minería y en energía. Y estaba viendo el banco un poquito ya, tal vez se puede decir de manera optimista, brotes verdes en el resto de la inversión de los sectores”, afirmó la experta.

    Consultada si en esta mejora de las perspectivas de inversión influye el tema electoral, la economista puso paños fríos (“yo creo que no tanto”) y afirmó que esta mejora viene desde 2024 junto con advertir que las estimaciones del Banco central en el IPoM fueron antes de las elecciones.

    Este dinamismo se veía venir en los catastros de bienes de capital, que nosotros lo miramos, que registran lo que las empresas planean invertir, los grandes proyectos. Eso venía desde antes. Y yo creo que se debe principalmente a factores estructurales, como el precio del cobre y las necesidades de largo plazo de la economía mundial de cobre, de litio”, afirmó.

    Acuerdo por el litio

    En este punto, respaldó el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama, alianza que quedó sellada este fin de semana luego que se anunciara formalmente la empresa conjunta bautizada como Nova Andino Litio.

    “Esto es una visión personal mía, yo creo que es una buena noticia. Porque va a llevar a un aumento de la producción de litio. Va a significar que haya un continuo; no hay un momento en que se hagan licitaciones que habrían demorado. Incluso (aumentarán) los ingresos públicos del litio, que son importantes. Y hay un traspaso de utilidades al gobierno y de tecnología también. Porque Codelco va a aprender mucho de litio”, dijo.

    Fotografía © ROBERTO CANDIA Prohibido cualquier uso sin autorización del autor © Copyright Roberto Candia 2025 Roberto Candia

    La economista destacó especialmente la colaboración público privada que supone este acuerdo, especialmente por cómo el Estado juega un rol en la visión estratégica del páís.

    “Todo el tema del litio, el hidrógeno verde, el Estado, o sea, la Corfo, esas instituciones están jugando un rol, pero por supuesto de inversiones privadas al final, pero muy apoyadas por infraestructura”, afirmó.

    Gestión de Boric

    Griffith-Jones también destacó la flexibilidad del presidente Gabriel Boric para sacar adelante algunos proyectos y también el trabajo y la coordinación del equipo económico del mandatario con el Banco Central.

    “Creo (que hubo) una muy buena gestión a nivel macroeconómico, o sea fiscal, que se complementó muy bien con el trabajo que hizo el Banco Central.Fue muy importante la política fiscal en los primeros años. Fue un ajuste bien grande, que también era un poco diferente de lo que esperaba ser un gobierno, digamos, de centro izquierda, izquierda, (que) quieren siempre aumentar el gasto”, dijo.

    Capitalismo

    La ex vicepresidenta del Banco Central también fue consultada por el capitalismo, especialmente desde la mirada de la izquierda política. Stephany Griffith-Jones, quien se define como socialdemócrata “en el sentido europeo”, dijo que el desafío es aprovechar el dinamismo que tiene el capitalismo pero controlando las distorsiones que genera.

    Una es la distribución del ingreso. Y lo otro también es una prudente regulación financiera, que Chile en eso ha sido hasta ahora muy prudente. Aprendimos las elecciones del 80”, afirmó.

    19 Abril 2023 Entrevista a Stephany Griffith-Jones, consejera del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Dijo que el capitalismo en una economía de mercado tiene una “gran fuerza” pero que se deben corregir esos puntos débiles.

    Y en esa línea destacó lo importante que es para el país mejorar distribución del ingreso, que ha sido uno de los puntos bajos del desarrollo económico que ha mostrado Chile en las últimas décadas.

    “Un desafío importante para el país, digamos, y particularmente tal vez para la izquierda, pero yo diría también para el país…para que haya paz social, yo creo que es cómo se mejora la distribución del ingreso. Porque Chile ha sido bastante exitoso, no tanto en el último tiempo, pero en general, en crecimiento, pero la distribución del ingreso todavía, aunque ha mejorado en algo, no es suficientemente justa. Yo diría, del ingreso y de la riqueza”, comentó.

    En ese mismo contexto, la economista destacó la importancia de acelerar el crecimiento, de evitar y combatir las presiones inflacionarias pero al mismo tiempo mejorando la calidad de vida de los trabajadores.

    Hay gente que gana muy poco en Chile, uno no se da cuenta, pero cuando uno conversa, hay mucha gente que está con niveles de ingresos todavía bajos. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy importante que no se puede dejar de lado”, sostuvo.

