Banco Central anticipa un buen escenario de PIB e inflación para el primer año del gobierno de Kast

“Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”. Esa fue una de las frases que entregó la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa al presentar el Informe de Política Monetaria (Ipom) ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Es que el balance del año y las perspectivas que entregó para 2026 son mejores de las previstas y van en línea con lo que ha mencionado el gobierno de que la economía está estabilizada, donde los grandes desajustes que hubo en 2022 y 2023 ya no están presentes.

De esta manera, el escenario económico que recibe el nuevo gobierno será positivo.

Un reflejo de aquello es que el Banco Central centró su crecimiento para este año en 2,4%, y elevó la proyección que tiene para el 2026. Si en septiembre el rango era entre 1,75% y 2,75%, ahora lo sitúa entre 2% y 3%.

“El escenario central del Ipom de diciembre es algo más favorable respecto del informe anterior”, señala el BC en su informe.

Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5% y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía.

En el detalle del análisis, el BC menciona que “el último Informe del año señala que, en general, la actividad económica nacional se ha comportado según lo previsto, particularmente el PIB no minero”. Sin embargo, resaltan que por el lado de la demanda se observó más dinamismo.

Principalmente por el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que creció por encima de lo proyectado especialmente en maquinaria y equipos, siendo los grandes proyectos mineros y energéticos los que continúan como el principal impulsor en la expansión de este componente.

En el escenario central, se mejoró la proyección para la inversión desde 5,5% a 7% y de 4,3% a 4,9% para 2026. Para 2027, se sigue estimando un crecimiento de 3,1%.

En su descripción el BC menciona que un factor relevante ha sido maquinarias y equipos. “En el tercer trimestre, este componente volvió a crecer por encima de lo previsto y las cifras de importaciones de bienes de capital de octubre y noviembre confirman que su dinamismo se ha mantenido. Los proyectos mineros y energéticos continúan siendo el principal impulsor en la expansión del componente de maquinaria y equipos”. En cambio, indican que “la inversión en construcción y obras sigue rezagada”.

El consumo privado, en tanto, ha evolucionado en línea con lo esperado, con mejoras en algunos de sus fundamentos como el hecho de que las expectativas de los consumidores han aumentado. Asimismo, el mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes.

En su informe, el Ipom menciona que “tal como se proyectaba, su velocidad de expansión trimestral se moderó respecto de trimestres previos. Respecto de sus fundamentos, las expectativas de los consumidores han aumentado”.

Resaltó esta vez que el mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. La tasa de desocupación bajó desde el Ipom de septiembre, pero permanece por sobre promedios históricos. La creación de puestos de trabajo todavía es acotada”.

Así, el BC proyecta que el consumo total registre un crecimiento anual de 3% en 2025 y 2,7% en 2026, apoyado por el incremento sostenido de la confianza de los consumidores y de la masa salarial. Para el 2027, en tanto, es 2,1%.

En el plano externo, la economía mundial ha mostrado mayor resiliencia que lo previsto. “En el tercer trimestre, el crecimiento de la actividad en Estados Unidos habría superado las expectativas, aunque el mercado laboral continúa debilitándose”.

Mientras que, para la Eurozona, también hubo sorpresas positivas en la actividad, en parte asociadas al mayor gasto en defensa en un conjunto de economías. América Latina presentó un desempeño favorable, mientras en China las cifras se mantuvieron en línea con el objetivo de crecimiento fijado por sus autoridades".

Inflación en 3%

En este informe se resalta también lo que se había anticipado en la Reunión de Política Monetaria del martes: la inflación llegará al 3% durante el primer trimestre del 2026. “Esto ocurre en un contexto económico global y local algo mejor que lo esperado, donde algunos factores de costos han tenido un comportamiento más favorable y los riesgos para la convergencia de la inflación se han moderado”.

Respecto de la inflación sin volátiles, el informe indica que ésta llegaría a 3% hacia mediados del próximo año.

De acuerdo al Banco Central, la inflación acumulada en los últimos cuatro meses fue menor que lo previsto en el Ipom anterior, incidida por un comportamiento más favorable de algunos factores de costos. “La diferencia se concentró en los bienes, en la que influyó la apreciación del peso —de más de 4% desde el Ipom anterior— y el efecto que habrían tenido los desvíos de comercio sobre los precios de algunos bienes importados", indican.

Asimismo, mencionan que también incidió el comportamiento atípico del precio de algunos alimentos. Todo esto ocurre en un contexto en que la volatilidad mensual de la inflación de bienes ha mostrado un aumento relevante en los últimos años.

Resaltan que “el crecimiento de los costos laborales se ha ralentizado, aunque sigue por sobre sus promedios históricos en términos nominales”.

Destaca la apreciación observada del tipo de cambio real y una reducción de las tarifas eléctricas a inicios de 2026, conforme a lo que ha sido informado por la autoridad en esa materia.

El documento añade que las presiones inflacionarias serán acotadas por el lado de la demanda, dado que la mayor inversión se concentra en transables y algunos indicadores sugieren un incremento de la productividad.

Así, en términos de proyecciones se redujo de 4% a 3,6% la inflación anual 2025 y para el 2026 se sube levemente de 3% a 3,2%.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el mejor escenario que entregó el Banco Central. “Imaginemos alguien que no conociera el debate que hemos tenido en el último tiempo, y simplemente se leyera el Ipom, y uno le preguntara a esa persona cuál es el estado de la economía chilena. Lo que vería esa persona es que la inflación está controlada, ad portas de llegar a la meta, hay un nivel de inversión que será 7% y un buen nivel de inversión para los próximos años con un desempleo que se ha ido reduciendo. Con todo ello, es difícil construir la idea de que la economía está en esta situación que se quiso instalar de que la economía se estaba cayendo a pedazos”.

Sin embargo, Grau añadió que “seguimos teniendo muchos desafíos. Lo que muestra el Ipom es una descripción objetiva del estado actual de nuestra economía. Con los avances y desafíos”.

La visión de los expertos

Los expertos coinciden con el Banco Central en la proyección de inflación, pero discrepan del optimismo en las estimaciones de crecimiento económico.

Uno de ellos es Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, afirma que “la economía está estabilizada desde el punto de vista de la inflación, entendiendo que llegará a la meta muy prontamente”. No obstante, no suscribe la proyección que tiene el Banco Central para la inflación. “Ese cálculo, por razones metodológicas, se hace sin un ajuste fiscal, en línea con el presupuesto 2026. Bien sabemos, sin embargo, que es altamente probable que veamos un ajuste al gasto público. Bajo ese contexto, vemos en Bci Estudios un crecimiento de 2,2% en 2026”.

Mientras que en Santander afirman que “nuestras estimaciones apuntan a que la recuperación será algo más gradual, con un crecimiento en 2026 ubicado en la parte baja del rango y en 2027 en torno a la parte alta”.