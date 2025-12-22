Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

Durante este lunes, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y los consejeros se reunieron junto al presidente electo, José Antonio Kast, en la denominada “Moneda chica”, en la comuna de Las Condes, desde donde opera el comando del republicano.

En el encuentro, en el que también estuvo presente el asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, se trató -según palabras de la misma presidenta del ente rector- la situación macroeconómica del país y se entregaron los últimos informes emitidos por el Banco Central.

“Fue una muy buena reunión. Una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad, dentro de este concepto, la institucionalidad del Banco Central, es algo que valora profundamente”, declaró a la salida del encuentro Costa.

La presidenta del BC insistió en que la reunión fue de carácter protocolar y que en ella se trataron aspectos generales de coordinación.

Respecto a la concreción del recorte fiscal de US$6.000 millones propuesto por el republicano durante su campaña presidencial, Costa señaló que “esa es una materia que tiene que definir el próximo ministro de Hacienda. El presidente electo va a dar las instrucciones y van a definir cuál es su calendario. Esa es una materia que no está en el terreno nuestro hoy día”.

“Cuando sepamos el contenido, vamos a evaluar y vamos a incorporarlo en nuestra proyección”, finalizó.