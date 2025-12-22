SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La presidenta del BC insistió en que la reunión fue de carácter protocolar y que en ella se trataron aspectos generales de coordinación.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Rosanna Costa y José Antonio Kast

    Durante este lunes, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y los consejeros se reunieron junto al presidente electo, José Antonio Kast, en la denominada “Moneda chica”, en la comuna de Las Condes, desde donde opera el comando del republicano.

    En el encuentro, en el que también estuvo presente el asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, se trató -según palabras de la misma presidenta del ente rector- la situación macroeconómica del país y se entregaron los últimos informes emitidos por el Banco Central.

    “Fue una muy buena reunión. Una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad, dentro de este concepto, la institucionalidad del Banco Central, es algo que valora profundamente”, declaró a la salida del encuentro Costa.

    La presidenta del BC insistió en que la reunión fue de carácter protocolar y que en ella se trataron aspectos generales de coordinación.

    Respecto a la concreción del recorte fiscal de US$6.000 millones propuesto por el republicano durante su campaña presidencial, Costa señaló que “esa es una materia que tiene que definir el próximo ministro de Hacienda. El presidente electo va a dar las instrucciones y van a definir cuál es su calendario. Esa es una materia que no está en el terreno nuestro hoy día”.

    Cuando sepamos el contenido, vamos a evaluar y vamos a incorporarlo en nuestra proyección”, finalizó.

    Más sobre:Banco CentralRosanna CostaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Con Jadue y sin Jara: el fin de semana de cuchillos largos en el PC tras la derrota presidencial

    Todos los caminos conducen al piñerismo: equipo de Kast activa búsqueda para armar el puzle de Salud

    Lo más leído

    1.
    El cobre es la mejor noticia para las arcas fiscales y el precio de la libra trepa a un nuevo máximo histórico

    El cobre es la mejor noticia para las arcas fiscales y el precio de la libra trepa a un nuevo máximo histórico

    2.
    Las urgencias para el holding del grupo Angelini ante “nuevo ciclo político”

    Las urgencias para el holding del grupo Angelini ante “nuevo ciclo político”

    3.
    Mayoría de trabajadores independientes son profesionales y principal preocupación es la falta de certeza en ingresos

    Mayoría de trabajadores independientes son profesionales y principal preocupación es la falta de certeza en ingresos

    4.
    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    5.
    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder
    Chile

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central
    Negocios

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U
    El Deportivo

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos
    Cultura y entretención

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Mundo

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza