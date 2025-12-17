SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Kevin Cowan deja directorio de Itaú tras ser designado consejero del Banco Central y banco suma a exministra de Uruguay

    Cowan se desempeñaba como director del Banco Itaú Chile desde el 1 de abril de este año.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Kevin Cowan durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Luego de una sesión ordinaria, el Banco Itaú notificó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una serie de cambios dentro de su directorio.

    El primero de ellos fue la aceptación de la renuncia de Kevin Cowan, hasta ahora director independiente del banco, quien recientemente fue ratificado por el Senado para asumir como consejero del Banco Central en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, quien dejará el ente rector el 24 de diciembre.

    Cowan se desempeñaba como director desde el 1 de abril de este año.

    “El directorio agradeció el destacado aporte y contribución del señor Cowan al banco durante su período como director independiente, incluyendo su presidencia en los comités de auditoría y de directores del banco, deseándole el mayor de los éxitos en su nueva función”, escribieron desde el ente financiero en un hecho esencial.

    El próximo paso para Itaú es elegir al reemplazante del nuevo consejero en carácter de director independiente.

    Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Kevin Cowan durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una mujer entra al directorio

    En paralelo, el directorio del banco informó que tomó conocimiento y aceptó la renuncia -por motivos personales- del director suplente Rogério Braga, la cual será efectiva a contar del 31 de diciembre de 2025.

    “Al respecto, el directorio procedió a agradecer al señor Rogerio Carvalho Braga por su participación y destacado aporte al banco y a su directorio, tanto en su rol de director por más de 5 años, como también en sus roles anteriores como ejecutivo principal de Banco Itaú Chile luego del proceso de fusión y en la consolidación y transformación de Itaú Chile desde ese momento”, agregaron en el mismo documento notificado a la CMF.

    En su reemplazo, Itaú designó, también en calidad de directora suplente y a contar del 1 de enero de 2026, a Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle.

    Según informó la misma institución bancaria, Arbeleche es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay y magister en Macroeconomía Aplicada de la Universidad Católica de Chile.

    En la foto: Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay Fuente: Presidencia de Uruguay. Susana-Troude-Lescout

    Arbeleche fue ministra durante todo el periodo de gobierno de Lacalle, entre 2020 y 2025. Además, fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Uruguay.

    La economista también se ha desempeñado en funciones en el rubro bancario y financiero, siendo asesora del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo Financiero de la Cuenca del Plata, así como también docente en instituciones como la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Nacional Andrés Bello y la Universidad de Montevideo.

    El arribo de la exautoridad uruguaya se da también en el contexto de la entrada en vigencia de la Ley Más Mujeres en Directorios, que promueve una cuota máxima de 60% de representación del mismo sexo en las mesas de las compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Hasta este momento, el directorio de Banco Itaú está compuesto únicamente por hombres.

    Lee también:

    Más sobre:Kevin CowanItaúDirectorios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    Cementos Bío Bío avanza en su retiro de la bolsa tras llegada del gigante belga a la propiedad

    La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    Fiscalización de galería de joyas de Santiago termina con un detenido: investigan origen de oro y uso de químicos tóxicos

    Lo más leído

    1.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    2.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    3.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    4.
    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    5.
    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén
    Chile

    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    Fiscalización de galería de joyas de Santiago termina con un detenido: investigan origen de oro y uso de químicos tóxicos

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Kevin Cowan deja directorio de Itaú tras ser designado consejero del Banco Central y banco suma a exministra de Uruguay
    Negocios

    Kevin Cowan deja directorio de Itaú tras ser designado consejero del Banco Central y banco suma a exministra de Uruguay

    Cementos Bío Bío avanza en su retiro de la bolsa tras llegada del gigante belga a la propiedad

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey
    El Deportivo

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas
    Mundo

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós