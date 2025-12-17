Kevin Cowan deja directorio de Itaú tras ser designado consejero del Banco Central y banco suma a exministra de Uruguay

Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Kevin Cowan durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

Luego de una sesión ordinaria, el Banco Itaú notificó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una serie de cambios dentro de su directorio.

El primero de ellos fue la aceptación de la renuncia de Kevin Cowan, hasta ahora director independiente del banco, quien recientemente fue ratificado por el Senado para asumir como consejero del Banco Central en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, quien dejará el ente rector el 24 de diciembre.

Cowan se desempeñaba como director desde el 1 de abril de este año.

“El directorio agradeció el destacado aporte y contribución del señor Cowan al banco durante su período como director independiente, incluyendo su presidencia en los comités de auditoría y de directores del banco, deseándole el mayor de los éxitos en su nueva función”, escribieron desde el ente financiero en un hecho esencial.

El próximo paso para Itaú es elegir al reemplazante del nuevo consejero en carácter de director independiente.

Una mujer entra al directorio

En paralelo, el directorio del banco informó que tomó conocimiento y aceptó la renuncia -por motivos personales- del director suplente Rogério Braga, la cual será efectiva a contar del 31 de diciembre de 2025.

“Al respecto, el directorio procedió a agradecer al señor Rogerio Carvalho Braga por su participación y destacado aporte al banco y a su directorio, tanto en su rol de director por más de 5 años, como también en sus roles anteriores como ejecutivo principal de Banco Itaú Chile luego del proceso de fusión y en la consolidación y transformación de Itaú Chile desde ese momento”, agregaron en el mismo documento notificado a la CMF.

En su reemplazo, Itaú designó, también en calidad de directora suplente y a contar del 1 de enero de 2026, a Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle.

Según informó la misma institución bancaria, Arbeleche es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay y magister en Macroeconomía Aplicada de la Universidad Católica de Chile.

En la foto: Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay Fuente: Presidencia de Uruguay. Susana-Troude-Lescout

Arbeleche fue ministra durante todo el periodo de gobierno de Lacalle, entre 2020 y 2025. Además, fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Uruguay .

La economista también se ha desempeñado en funciones en el rubro bancario y financiero, siendo asesora del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo Financiero de la Cuenca del Plata, así como también docente en instituciones como la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Nacional Andrés Bello y la Universidad de Montevideo.

El arribo de la exautoridad uruguaya se da también en el contexto de la entrada en vigencia de la Ley Más Mujeres en Directorios, que promueve una cuota máxima de 60% de representación del mismo sexo en las mesas de las compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Hasta este momento, el directorio de Banco Itaú está compuesto únicamente por hombres.