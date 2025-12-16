SUSCRÍBETE POR $1100
    Senado respalda a Kevin Cowan para integrar el Consejo del Banco Central

    Los parlamentarios aprobaron el nombre propuesto por el gobierno por 31 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Kevin Cowan durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Era lo esperado. El Senado aprobó por 31 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra la nominación que hizo el gobierno para que Kevin Cowan se integre como Consejero del Banco Central en reemplazo de Stephany Griffith-Jones quien dejará el ente rector el 24 de diciembre.

    En esa instancia, Cowan expresó que “el Banco Central juega un rol central en nuestra economía. Primero, por la relevancia de su objetivo inflacionario. Una inflación alta impacta negativamente el bienestar de las familias, entre otras cosas por su efecto en salarios, el costo del crédito y el impacto negativo en sus ahorros. Una inflación alta y volátil distorsiona además los precios relativos, y aumenta la incertidumbre económica, impactando la inversión, la productividad y el crecimiento”.

    Asimismo, indicó que “la credibilidad es una pieza fundamental para alcanzar dicho objetivo. Un Banco Central creíble puede reaccionar con menores alzas de tasas ante shocks transitorios de precios, lo que se traduce en un menor impacto en el empleo y el crecimiento. El Banco Central de Chile ha ido construyendo sistemáticamente credibilidad y confianza”.

    El doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) resaltó que, “en el período más reciente, y partiendo de una situación de importantes desequilibrios macroeconómicos, la inflación ha convergido de forma progresiva hacia la meta y las expectativas se mantienen ancladas. Esto ha sido resultado de la política monetaria del Banco Central, con un importante aporte de política fiscal”.

    No obstante, planteó que “es importante seguir monitoreando de cerca los riesgos externos que pudiesen impactar a nuestra economía. Nos encontramos en un contexto global excepcionalmente incierto en varias dimensiones, pero en particular la política comercial”.

    Cowan es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). De hecho, con esta nominación, el MIT vuelve al Consejo del Banco Central, tras la salida de Pablo García en 2024, luego de cumplir su período.

