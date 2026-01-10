SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El chaqueteo chileno

    Josefina MontenegroPor 
    Josefina Montenegro
    Domingo Burgos / La Tercera

    El último día del año recién pasado, distintos medios dieron a conocer los negocios más importantes del 2025. Y si bien fue un año en que la actividad de fusiones y adquisiciones fue más bien moderada, tuvieron lugar transacciones exitosas que destacaron por tamaño, visibilidad y repercusión.

    Pero pese a las buenas perspectivas que inspiran dichas transacciones, coexiste un guión paralelo, demasiado familiar para Chile, y que tiene que ver con la suspicacia. Ahí aparece el chaqueteo, ese reflejo de “poner un pero” que no busca elevar la conversación, sino llevarla al terreno de la crítica fácil.

    Está internalizado que en Chile “somos chaqueteros”, como si fuera una broma identitaria o un rasgo cultural inherente. Incluso hay quienes lo han descrito con crudeza como “un deporte nacional”. Esa exageración tiene la virtud de reconocer un problema en este hábito social que atraviesa género, edades y profesiones.

    No es casual que tengamos una palabra precisa para nombrarlo. La Real Academia Española registra “chaquetear”, en su acepción chilena, como “impedir por malas artes, normalmente el desprestigio, que alguien se destaque o sobresalga”.

    Asimismo, el PNUD lo describió hace más de dos décadas con una frase que sigue incomodando por exacta. El informe “Desarrollo Humano en Chile: Nosotros los chilenos: un desafío cultural”, habla de una “sociabilidad conflictiva” que se origina, en parte, en la dificultad de reconocer el valor del otro sin sentir una desvalorización de lo propio. La reacción -dice el informe- es el “descrédito del otro” para asegurar la propia estima, a menudo de manera indirecta, “por la vía de la mofa, del humor como herida”. Ahí está el mecanismo por medio del cual no siempre se ataca de frente; se erosiona por desgaste.

    A diferencia de la crítica -tan necesaria, especialmente cuando es constructiva- el chaqueteo opera como una gramática social. No necesita argumentos largos; le basta un gesto o un comentario al pasar, el “ya, pero…” o el “a ver cuánto dura”. Es una manera de hablar que, sin decirlo explícitamente, le recuerda al otro que destacar tiene costos. Y no lo hace desde la confrontación abierta, sino desde esa zona tan chilena de la ironía, la talla y la sospecha administrada.

    En ese sentido, el chaqueteo no es solo una reacción al éxito ajeno; es también una forma de orden. Una regla tácita que empuja hacia la moderación, que premia el perfil bajo y castiga la visibilidad. Por eso no se limita a grandes operaciones empresariales, aparece en el barrio, en la oficina, en el colegio, en el grupo de WhatsApp.

    En Chile, muchas veces aprendemos temprano que no conviene “creerse el cuento”. Y esa frase, que puede sonar a prudencia, también puede ser un freno, una pedagogía del achicamiento y de hablar en chiquitito.

    Existe otra dimensión más profunda que tiene que ver cuando el chaqueteo funciona como un mecanismo de alivio. Cuando el mundo se siente desigual, cuando la meritocracia se percibe frágil, cuando cuesta confiar en que el esfuerzo alcanza, la sospecha se vuelve una explicación cómoda. Si al otro le fue bien, “algo habrá”; si llegó lejos, “tuvo pituto”; si cerró un buen negocio, “seguro está arreglado”. El problema es que esa explicación puede tranquilizar por un momento, pero deteriora la confianza y la posibilidad de admirar sin sentirse menos, de reconocer sin rendirse ni destruir.

    Por eso el chaqueteo es culturalmente corrosivo. instala una idea de fondo que se vuelve hábito. Que el éxito es, por defecto, impugnable. Que destacarse es exponerse. Que la ambición es sospechosa. Y cuando esa idea se normaliza, el país se vuelve más tímido de lo que debería, más reacio a arriesgar, a emprender, a innovar y a liderar procesos difíciles. No por falta de talento, sino por exceso de costo social asociado a la visibilidad.

    Este es un desafío de liderazgo, no de temperamento. En el sector público y privado -en el mundo empresarial, en el ámbito político, en el entorno académico, en el campo del deporte, en la vida cotidiana- necesitamos entrenar otra costumbre, la de reconocer méritos sin sentir que se pierde, discrepar sin deslegitimar y reemplazar la sospecha automática por exigencia con evidencia. Porque un país que aprende a admirar con madurez también aprende a crecer con más confianza.

    Más sobre:josefina montenegrocolumnapulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Trump vuelve a mostrar su apoyo a las manifestaciones en Irán y señala que “Estados Unidos está dispuesto a ayudar”

    Lo más leído

    1.
    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    2.
    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    3.
    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    4.
    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”
    Chile

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    El chaqueteo chileno
    Negocios

    El chaqueteo chileno

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota
    El Deportivo

    Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota

    La molestia en la rodilla izquierda que marca la primera mitad del Dakar para Tomás de Gavardo

    Tres mundialistas y una potencia venida a menos: la Copa Africana de Naciones tiene a sus semifinalistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”
    Mundo

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza