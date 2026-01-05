SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    La firma ya pagó la multa de US$14 millones, cuyo plazo vencía el 31 de diciembre del 2025, además de una compensación por los gastos del Estado asociados al arbitraje en el Ciadi. Wom también entregó las obras de los 366 localidades obligatorias de la red 5g.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Andres Perez

    Hace ya tres meses que la firma de telecomunicaciones Wom logró cerrar un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en relación a las sanciones que arriesgaba por los incumplimientos en el despliegue de la red 5G. Para hacerlo, asumió en septiembre algunos compromisos que tenían plazo hasta el 31 de diciembre del 2025.

    En las negociaciones que duraron prácticamente un año, se acordó que Wom debía pagar una multa proporcional a su incumplimiento. A octubre del 2023, cuando debía tener listo la totalidad del despliegue la compañía, había cumplido con el 69% del proyecto. Es por esto que se acordó cobrar el 31% de las boletas de garantías asociadas al proyecto, es decir, 352.900 UF (cerca de US$14 millones).

    Wom tenía que pagar dicho monto durante el transcurso del 2025. Adicionalmente, Wom debe tener las 366 localidades obligatorias consideradas en la concesión operativas para marzo del 2026. La compañía ya cumplió con ambos compromisos.

    “Desde WOM informamos que al 31 de diciembre de 2025, entregamos a la Subtel 366 localidades obligatorias, de las cuales más del 74% ya se encuentran autorizadas. El porcentaje restante continúa avanzando conforme a los procesos normales de revisión por parte de la autoridad, a las bases de licitación y a la transacción suscrita con el Consejo de Defensa del Estado”, dijo Wom a Pulso.

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones confirmó esto. Si bien las obras fueron entregadas, aún deben ser aprobadas por la entidad fiscalizadora.

    “El plazo para que la totalidad de las localidades se encuentren autorizadas y operativas es marzo de 2026, el que se está cumpliendo conforme a lo establecido. Mantenemos firme nuestro compromiso para lograr un exitoso proceso de autorización de las obras, para que así, nuestra red brinde conectividad en los lugares más remotos y extremos del país”, añadió Wom.

    Otro de los compromisos que mantenía la firma era desistir la demanda iniciada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que buscaba resolver la misma disyuntiva. Este proceso de dio por finalizado durante los últimos días de noviembre, luego de que Wom solicitara la descontinuación de la causa.

    A raíz de este mismo, las partes acodaron que Wom entregaría una compensación por los gastos en los que incurrió el Estado en el arbitraje internacional. La compañía pagó también los US$ 500.000 pactados.

    Los pendientes

    La firma controlada ahora por BlackRock, Amundi Asset Management, Moneda Asset Management y Man GLG Partners, deberá asumir también otra significativa compensación que asciende a 950.000 UF a beneficio fiscal por incumplimientos y multas. Esto equivale a $37.436 millones o casi US$39 millones.

    El monto en cuestión podría ser cancelado mediante dos formas: en inversión en infraestructura o un pago del dinero directamente, ambas para beneficio del Estado. Si es una o la otra, será decisión del Estado.

    Sea como sea, este monto tendrá que cubierto entre 2027 y 2030.

    Más sobre:TelecomunicacionesWomSubtelCDE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida o la Cámara o el Senado

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Boric y Kast optan por cuerdas separadas para enfrentar crisis de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    La disputa familiar por la herencia del empresario Fuad Maluk, pionero en el negocio de los apart hotel

    La disputa familiar por la herencia del empresario Fuad Maluk, pionero en el negocio de los apart hotel

    2.
    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    3.
    El negocio del finiquito

    El negocio del finiquito

    4.
    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    5.
    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela
    Chile

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro
    Negocios

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela
    El Deportivo

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things
    Cultura y entretención

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”
    Mundo

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso