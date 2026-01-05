El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

Hace ya tres meses que la firma de telecomunicaciones Wom logró cerrar un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en relación a las sanciones que arriesgaba por los incumplimientos en el despliegue de la red 5G. Para hacerlo, asumió en septiembre algunos compromisos que tenían plazo hasta el 31 de diciembre del 2025.

En las negociaciones que duraron prácticamente un año, se acordó que Wom debía pagar una multa proporcional a su incumplimiento. A octubre del 2023, cuando debía tener listo la totalidad del despliegue la compañía, había cumplido con el 69% del proyecto. Es por esto que se acordó cobrar el 31% de las boletas de garantías asociadas al proyecto, es decir, 352.900 UF (cerca de US$14 millones).

Wom tenía que pagar dicho monto durante el transcurso del 2025. Adicionalmente, Wom debe tener las 366 localidades obligatorias consideradas en la concesión operativas para marzo del 2026. La compañía ya cumplió con ambos compromisos.

“Desde WOM informamos que al 31 de diciembre de 2025, entregamos a la Subtel 366 localidades obligatorias, de las cuales más del 74% ya se encuentran autorizadas. El porcentaje restante continúa avanzando conforme a los procesos normales de revisión por parte de la autoridad, a las bases de licitación y a la transacción suscrita con el Consejo de Defensa del Estado”, dijo Wom a Pulso.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones confirmó esto. Si bien las obras fueron entregadas, aún deben ser aprobadas por la entidad fiscalizadora.

“El plazo para que la totalidad de las localidades se encuentren autorizadas y operativas es marzo de 2026, el que se está cumpliendo conforme a lo establecido. Mantenemos firme nuestro compromiso para lograr un exitoso proceso de autorización de las obras, para que así, nuestra red brinde conectividad en los lugares más remotos y extremos del país”, añadió Wom.

Otro de los compromisos que mantenía la firma era desistir la demanda iniciada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que buscaba resolver la misma disyuntiva. Este proceso de dio por finalizado durante los últimos días de noviembre, luego de que Wom solicitara la descontinuación de la causa.

A raíz de este mismo, las partes acodaron que Wom entregaría una compensación por los gastos en los que incurrió el Estado en el arbitraje internacional. La compañía pagó también los US$ 500.000 pactados.

Los pendientes

La firma controlada ahora por BlackRock, Amundi Asset Management, Moneda Asset Management y Man GLG Partners, deberá asumir también otra significativa compensación que asciende a 950.000 UF a beneficio fiscal por incumplimientos y multas. Esto equivale a $37.436 millones o casi US$39 millones.

El monto en cuestión podría ser cancelado mediante dos formas: en inversión en infraestructura o un pago del dinero directamente, ambas para beneficio del Estado. Si es una o la otra, será decisión del Estado.

Sea como sea, este monto tendrá que cubierto entre 2027 y 2030.