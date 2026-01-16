SUSCRÍBETE POR $1100
    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Arrau visitó las desaladoras de Aguas CAP y Nueva Atacama. “Quedó muy bien impresionado por el nivel de tecnología, automatización y funcionamiento de la planta de Nueva Atacama", dijo un participante de la visita.

    Matías Vera
    Martín Arrau, eventual ministro de Obras Públicas del futuro gobierno de Kast, el CEO de Aguas CAP, Hernán Aravena y Felipe Carrasco, gerente de legal y de asuntos externos de la misma empresa. De izquierda a derecha.

    Este jueves el posible ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, del futuro gobierno de José Antonio Kast, y que fue anunciado como tal en una reunión de la nueva administración con la CPC, visitó en la Región de Atacama dos plantas desaladoras de Aguas CAP y Nueva Atacama.

    El CEO de Aguas CAP y vicepresidente de Acades, Hernán Aravena, dijo que “durante la visita abordamos los 12 años de operación de Aguas CAP en formato multicliente y multipropósito. También del desafío de avanzar hacia una industria más sostenible, en lo que se trabaja a través del acuerdo de producción limpia de la industria, liderado por Acades, compromiso que también busca avanzar en mayor transparencia y generar mano de obra calificada”. En la visita también participó la diputada republicana y por la Región de Atacama, Sofía Cid, quien ocupa el cargo por el periodo 2022-2026.

    La desaladora de Aguas CAP, propiedad del Grupo CAP, entrega servicios hídricos a todas las faenas de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la principal empresa exportadora de hierro a nivel nacional, además de otras operaciones. También entrega suministro hídrico a la agricultura en el sector de Tierra Amarilla.

    Martín Arrau, eventual ministro de Obras Públicas del futuro gobierno de Kast, junto al CEO de Aguas CAP, Hernán Aravena.

    En tanto, la desaladora de Nueva Atacama, la planta desaladora de Caldera, fue inaugurada en 2022 y abastece, según el sitio web de la firma, a 210 mil habitantes de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla. La operación suministrará de agua potable a las comunidades durante 40 años.

    A su turno, el presidente de Acades y gerente de planificación de Aguas Nuevas, Alberto Kresse, expresó sobre Arrau que “quedó muy bien impresionado por el nivel de tecnología, automatización y funcionamiento de la planta de Nueva Atacama, que le han merecido reconocimientos internacionales. También se mostró interesado por el proceso en general de la desalación y de los múltiples registros que acreditan el mínimo impacto que genera en el entorno, en particular en el medio marino”.

