El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama
Arrau visitó las desaladoras de Aguas CAP y Nueva Atacama. “Quedó muy bien impresionado por el nivel de tecnología, automatización y funcionamiento de la planta de Nueva Atacama", dijo un participante de la visita.
Este jueves el posible ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, del futuro gobierno de José Antonio Kast, y que fue anunciado como tal en una reunión de la nueva administración con la CPC, visitó en la Región de Atacama dos plantas desaladoras de Aguas CAP y Nueva Atacama.
El CEO de Aguas CAP y vicepresidente de Acades, Hernán Aravena, dijo que “durante la visita abordamos los 12 años de operación de Aguas CAP en formato multicliente y multipropósito. También del desafío de avanzar hacia una industria más sostenible, en lo que se trabaja a través del acuerdo de producción limpia de la industria, liderado por Acades, compromiso que también busca avanzar en mayor transparencia y generar mano de obra calificada”. En la visita también participó la diputada republicana y por la Región de Atacama, Sofía Cid, quien ocupa el cargo por el periodo 2022-2026.
La desaladora de Aguas CAP, propiedad del Grupo CAP, entrega servicios hídricos a todas las faenas de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la principal empresa exportadora de hierro a nivel nacional, además de otras operaciones. También entrega suministro hídrico a la agricultura en el sector de Tierra Amarilla.
En tanto, la desaladora de Nueva Atacama, la planta desaladora de Caldera, fue inaugurada en 2022 y abastece, según el sitio web de la firma, a 210 mil habitantes de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla. La operación suministrará de agua potable a las comunidades durante 40 años.
A su turno, el presidente de Acades y gerente de planificación de Aguas Nuevas, Alberto Kresse, expresó sobre Arrau que “quedó muy bien impresionado por el nivel de tecnología, automatización y funcionamiento de la planta de Nueva Atacama, que le han merecido reconocimientos internacionales. También se mostró interesado por el proceso en general de la desalación y de los múltiples registros que acreditan el mínimo impacto que genera en el entorno, en particular en el medio marino”.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.