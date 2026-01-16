El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

Martín Arrau, eventual ministro de Obras Públicas del futuro gobierno de Kast, el CEO de Aguas CAP, Hernán Aravena y Felipe Carrasco, gerente de legal y de asuntos externos de la misma empresa. De izquierda a derecha.

Este jueves el posible ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, del futuro gobierno de José Antonio Kast, y que fue anunciado como tal en una reunión de la nueva administración con la CPC, visitó en la Región de Atacama dos plantas desaladoras de Aguas CAP y Nueva Atacama.

El CEO de Aguas CAP y vicepresidente de Acades, Hernán Aravena, dijo que “durante la visita abordamos los 12 años de operación de Aguas CAP en formato multicliente y multipropósito. También del desafío de avanzar hacia una industria más sostenible, en lo que se trabaja a través del acuerdo de producción limpia de la industria, liderado por Acades, compromiso que también busca avanzar en mayor transparencia y generar mano de obra calificada”. En la visita también participó la diputada republicana y por la Región de Atacama, Sofía Cid, quien ocupa el cargo por el periodo 2022-2026.

La desaladora de Aguas CAP, propiedad del Grupo CAP, entrega servicios hídricos a todas las faenas de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la principal empresa exportadora de hierro a nivel nacional, además de otras operaciones. También entrega suministro hídrico a la agricultura en el sector de Tierra Amarilla.

En tanto, la desaladora de Nueva Atacama, la planta desaladora de Caldera, fue inaugurada en 2022 y abastece, según el sitio web de la firma, a 210 mil habitantes de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla. La operación suministrará de agua potable a las comunidades durante 40 años.