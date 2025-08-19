SUSCRÍBETE
El fondo de pensión más conservador registra los mayores traspasos netos en la primera mitad del año

Durante el primer semestre, 13.955 cambios netos se registraron en el fondo E y el fondo B fue el que más perdió en el balance.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Andres Perez

El total de traspasos en junio de 2025 fue de 86.763, correspondiente a un alza de 1,3% respecto al mes previo y un incremento de 16,7% respecto al mismo mes del año anterior, según informó Ciedess.

Del total de traspasos, el 42% corresponde a cambios en la misma AFP, mientras que el restante 58% fueron movimientos hacia otra entidad.

Mientras que, en lo que va de 2025 (enero-junio), se registró un promedio mensual de 87.126 traspasos, creciendo un 3,2% respecto a igual período de 2024.

Ciedess también destacó que los montos traspasados en junio de 2025 ascendieron a $2.090.676 millones, equivalentes al 1,0% de los fondos de pensiones administrados en dicho mes.

“Los afiliados que se traspasaron en junio de 2025 se caracterizan por poseer una edad promedio de 40 años, una remuneración imponible promedio de $1.537.832 y un saldo acumulado en su cuenta de capitalización Individual de $24.096.401″, dijo Ciedess.

Además, agregó que “existen diferencias según el tipo de traspaso, ya que quienes se cambian a otra AFP son más jóvenes que aquellos que se traspasan en la misma AFP (solo traspaso de fondos), poseen una renta imponible menor y tienen un saldo acumulado inferior”.

Por multifondo

El fondo con mayor cantidad de traspasos netos (incorporaciones menos retiros) en junio de 2025 fue el tipo E, con 4.677 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo B registró el caso inverso, con un neto de -4.923 movimientos. Por su parte, los resultados de los fondos tipos A, C y D fueron de -3.139, 2.519 y 866 traspasos netos respectivamente.

A su vez, el panorama durante 2025 (enero-junio) muestra que el fondo con la mayor cantidad de traspasos netos fue el tipo E, con 13.955 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo B registra el caso inverso, con un neto de -28.405 movimientos. A su vez, los resultados de los fondos tipos A, C y D son de 1.733, 8.200 y 4.517 traspasos netos respectivamente.

Por AFP

En cuanto a las administradoras, la consultora dijo que en el mes de junio de 2025 la AFP que presentó el mayor número de traspasos netos (diferencia entre incorporaciones y retiros por traspasos) fue Uno, con 1.047 afiliados netos; mientras que el caso inverso lo mostró Provida con -5.052 traspasos netos, “cabe señalar que dicha AFP expuso un proceso de migración de datos, alterando las cifras de mayo y junio de 2025″.

Por su parte, según datos de Ciedess, el panorama durante 2025 (enero-junio) muestra que Uno es la AFP con el mejor saldo, con 7.679 traspasos netos; mientras que Capital registra el escenario inverso, con -5.881 traspasos netos.

