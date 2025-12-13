El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

El 6 de noviembre, Comercial K SpA inició una serie de colocaciones de instrumentos de deuda que le permitieron darse a conocer en un mercado de capitales al cual habían intentado entrar en junio con un esperado bono de US$ 40 millones, operación que sus controladores postergaron.

Comercial K SpA es el nombre oficial de Grupo K, el paraguas del que cuelga la red de tiendas de revestimientos, cerámicas y artefactos de baño y cocina MK.

Grupo K, creado por Maurice Khamis Massú, es controlado en partes iguales, a través de Inversiones K, por sus cuatro hijos: Sebastián Maurice, Javier Antonio, Cristóbal Andrés y Josefina Khamis Jadue.

Ese jueves 6 inauguró una nueva era para la compañía, pues daba un tímido primer paso en el mercado de capitales al colocar un efecto de comercio, título de deuda de corto plazo que se transa en el mercado de valores, por $ 1.000 millones, a una tasa del 0,8% y un plazo de siete meses, con vencimiento el 3 de junio de 2026. Tras una positiva recepción, dos semanas después, el viernes 21, doblaron la apuesta e hicieron otras dos colocaciones: una por $ 2 mil millones, a cinco meses, que vence el 6 de abril de 2026, y otra por otros $ 1.000 millones a siete meses, para el 3 de junio, ambas con la misma tasa del 0,8%.

“Los efectos de comercio son un instrumento que nos permite diversificar las fuentes de financiamiento, de manera complementaria a la banca y además concretar nuestra primera emisión de instrumento público en el mercado de valores. Este hito nos permite marcar presencia en el mercado financiero, y darnos a conocer al mercado financiero”, comentó Sebastián Khamis, gerente general de Grupo K, quien actúa como portavoz del negocio familiar.

Khamis explicó que no tenían necesidad de llevar a cabo esta colocación, pero finalmente actuó como un testeo del apetito del mercado a empresas como la suya, que está recién entrando a este mundo.

Esto, luego de que en febrero anunciara la colocación de un bono a cinco años en el mercado local de hasta 1 millón de UF. Una operación que se tomó muy en serio y en la que llegó casi hasta el final: tuvo como agentes colocadores a LarrainVial y Scotia, hicieron un prospecto y una presentación a inversionistas, la agencia calificadora clasificó el instrumento en categoría “A” con tendencia “estable” y pusieron fecha para la colocación: el martes 17 de junio. Pero al cierre, prefirieron no hacerlo. En medio de un mercado inmobiliario aún débil, las tasas ofrecidas no fueron las esperadas y la emisión no se consideraba indispensable para financiar la operación corporativa.

“El mercado de bonos ha tenido etapas de sequía bastante marcadas estos últimos años para compañías clasificadas en categoría A, como MK. A un sector inmobiliario que aún se encuentra en recuperación, se suman tasas desfavorables de mercado de bonos e inquietudes naturales de algunos operadores financieros durante el road show, por lo que nos pareció prudente postergar esta emisión para un momento futuro”, explicó Khamis.

Sin embargo, el bono está inscrito, por lo que pueden reactivarlo cuando lo consideren adecuado.

“La idea del bono está enfocada en estructurar a largo plazo una porción de la deuda, no hay urgencia de corto plazo, sino que es parte de las opciones que estamos siempre estudiando”, aclaró.

Según el último reporte a la CMF, la deuda financiera neta de Grupo K llegó a $ 72.195 millones a septiembre del año pasado y bajó más de $ 12 mil millones hasta $ 60.809 millones al noveno mes del 2025.

Un complejo 2025

Comercial K, representante en Chile de marcas como Klipen, Roca, Teka, Silestone, Pamesa, Marazzi, Portobello y Porcenalite, registró ingresos por $ 105.796 millones a septiembre de este año, un 10,3% menos que igual periodo del año pasado. Pese a una reducción en sus costos de ventas y gastos de administración, y las diferencias de cambio favorables, no pudo evitar un descenso en sus ganancias del 69%, a sólo $ 1.051 millones en los primeros nueve meses del año.

“Los ingresos de la compañía han mostrado una tendencia decreciente, en línea con el complejo escenario que enfrenta la industria de la construcción, afectando especialmente al segmento de proyectos. No obstante, el comportamiento del segmento retail, impulsado tanto por las ventas en tienda como en el canal online, ha permitido atenuar, parcialmente, la caída en los ingresos totales", comentó la clasificadora Feller Rate al clasificar los efectos de comercio colocados en noviembre en categoría “A/nivel 2″ con perspectiva “estable”.

El Ebitda se situó en $ 11.959 millones a septiembre, una disminución del 9,7% frente al mismo lapso del 2024. “Esta baja está principalmente asociada a la menor actividad comercial del periodo, en línea con el comportamiento observado en la industria a nivel país”, explicó la empresa en su informe a la Comisión para el Mercado Financiero.

“El 2025 fue un año desafiante para la industria tanto inmobiliaria como de mejoramiento del hogar, por lo que estamos muy conformes con lograr un margen Ebitda que se proyecta sobre el 11%. Si bien las ventas fueron menores respecto del 2024, hemos sido capaces de mantener márgenes operacionales rentables mediante un plan de eficiencia, que durante el próximo año se plasmará en su totalidad”, asegura Khamis.

Las ventas de retail, que realiza a través de 24 locales -13 tiendas y ocho outlets desde Arica a Puerto Montt- y su canal electrónico, representaron el 56,84% del total a septiembre, mientras que los proyectos (inmobiliarias, obras públicas y mandatos corporativos como malls, clínicas, colegios u oficinas) cubrieron el 33,8% y la distribución (vía homecenters, ferreterías y tiendas especialistas) se llegó el 6,76% restante.

Al analizar tendencias de ventas, sus negocios exhibieron contrastes. Los ingresos del canal retail estuvieron casi planos al subir un 0,65%, “enfocado en ventas no presenciales”, dijo su reporte a la CMF, mientras que las ventas de distribuidores cayeron un 24,24%, explicado “por la adaptación del stock de los clientes mayoristas al comportamiento de compra del cliente final” y las de proyectos se desplomaron un 23%. “No obstante, es importante destacar que durante septiembre de 2025 se observa una tendencia levemente al alza en las órdenes de compra recibidas para este canal”, anticipó la empresa.

La esperanza futura

El cambio de tendencia observado a contar de septiembre alimenta la perspectiva de una recuperación en el mercado inmobiliario y de obras de construcción para el próximo año.

“En el segmento inmobiliario habitacional se dieron los peores números desde que hay registros”, advirtió Khamis. “El próximo año esperamos en general mejores condiciones para el segmento medio y alto de proyectos inmobiliarios a nivel nacional, por lo que miramos con buenas perspectivas un ciclo positivo desde el 2026 a 2028″, dijo.

Y en la misma línea, plantean expectativas positivas para la demanda asociada al mejoramiento del hogar, que esperan capturar con su cadena de tiendas y mediante sus distribuidores, en un contexto de repunte de la actividad inmobiliaria.

“Para el 2026 esperamos un año de reactivación paulatina de la actividad inmobiliaria, marcada por un mayor inicio de obras, por mejores condiciones financieras y un cambio positivo en términos de las expectativas futuras del país”, dijo Khamis.

En ese contexto, Khamis proyecta un crecimiento del orden del 4% en ventas en 2026 respecto del 2025, con el objetivo de mantener su margen Ebitda en torno al 11%.