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    El mapa de los principales proveedores de armamento del conflicto en Medio Oriente

    Ante el panorama de crecientes hostilidades, los principales beneficiarios han sido contratistas militares, que alcanzaron ingresos récord en 2025 y pactaron contratos millonarios en 2026.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    FOTO: U.S. Air Force SSgt Bennie J. Davis III

    El gasto mundial en defensa alcanzó niveles históricos en los últimos años. Según el informe anual de desempeño de PwC, durante el año fiscal 2024 la industria registró ingresos globales por un total de US$922 mil millones. Este aumento en la demanda de armamento ha expuesto fragilidades operativas en la cadena de suministro.

    La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, denominada Operación Furia Épica, ha acelerado el consumo de los inventarios militares. Solo en los primeros seis días del conflicto, Estados Unidos reportó que los gastos no presupuestados por municiones alcanzaron los US$11.300 millones. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó que esta cifra llegó a US$14.300 millones para el día doce y proyecta un alza de costos de US$500 millones diarios.

    De la cifra anterior, el CSIS atribuye gran parte al uso intensivo de misiles interceptores de alto costo para derribar drones económicos. El analista David Levinson, de la unidad de investigación del Banco Hapoalim, explicó a The Jerusalem Post las limitaciones físicas de este escenario: “Invertir en fábricas y contratar trabajadores lleva tiempo” y agregó que las compañías tienen una capacidad de reponer inventarios limitada. Según el, las empresas solo pueden sus ventas en un máximo de 15% a 20% al año debido a las limitaciones de infraestructura en las fábricas y el extenso periodo de capacitación del personal.

    Para abordar la falta de componentes logísticos, el Pentágono de Estados Unidos está promoviendo adquisiciones a largo plazo. Michael Duffey, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, explicó la nueva estrategia: “Estamos cambiando fundamentalmente nuestro enfoque para asegurar nuestra cadena de suministro de municiones”, refiriéndose a los incentivos para expandir las fábricas.

    Akhil Bhushan, líder de acuerdos aeroespaciales de PwC, evaluó el panorama: “El sector aeroespacial y de defensa está experimentando una transformación impulsada por las capacidades, donde el ajuste estratégico supera las métricas financieras en la determinación del éxito”.

    El gigante detrás de los escudos antimisiles, Lockheed Martin

    La empresa estadounidense Lockheed Martin centra sus operaciones en la fabricación de aviones F-35 y sistemas de interceptación Patriot y Thaad. En 2025, la compañía lideró las filas de las contratistas militares con ingresos por US$75 mil millones y utilidades operativas de US$5 mil millones.

    Además registró una cifra récord de US$194 mil millones en pedidos pendientes. En el detalle, US$59.435 millones se explican por pedidos del sector aeronáutico, US$46.650 millones por misiles y US$47.715 millones por sistemas de misión y aeronaves.

    Ante la escasez de reservas, el Departamento de Guerra y Lockheed Martin firmaron acuerdos para cuadruplicar la producción de misiles Thaad y triplicar los misiles PAC-3 para fines de 2030.

    El fabricante de los misiles crucero, RTX

    Misil Tomahawk. Foto: archivo.

    La contratista RTX se especializa en la producción de misiles Tomahawk, sistemas antiaéreos Patriot y proyectiles AMRAAM. En su reporte del año 2024, la compañía destacó ingresos totales por US$80.738 millones y ganancias operativas por US$6.583 millones.

    Los ataques de Estados Unidos contra Irán han utilizado principalmente misiles Tomahawk fabricados por Raytheon, subsidiaria de RTX. Ante este escenario de inventarios débiles, la compañía cerró cinco acuerdos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para aumentar la producción anual de misiles Tomahawk a más de mil unidades al año.

    Motores de cohetes y bombarderos: Northrop Grumman

    La empresa estadounidense Northrop Grumman desarrolla bombarderos furtivos B-2 y motores de cohetes. Para el año fiscal 2024, según informa PwC, la firma registró ventas por US$41.033 millones y ganancias operativas de US$4.544 millones.

    Northrop Grumman también opera como uno de los dos principales proveedores de motores de cohetes de motores de misiles de combustible sólido para el Pentágono, junto con L3Harris. Los cambios en la cadena de suministro, impulsados por la demanda militar obligaron a la empresa a anunciar que urgentemente aumentará su producción.

    El fabricante del armamento pesado, General Dynamics

    General Dynamics se dedica a fabricar armamento terrestre, submarinos y proveer componentes para misiles como carcasas de ojivas. En el año fiscal 2025, sus ingresos ascendieron a US$52,6 mil millones, alcanzando una ganancias netas de US$4,2 mil millones.

    En cuanto a pedidos pendientes, en 2025 la firma alcanzó cifras récord por US$118 mil millones, un alza de 30% sobre el ejercicio anterior.

    La directora ejecutiva de General Dynamics, Phebe N. Novakovic, afirmó en un comunicado en enero que la compañía se está “preparando agresivamente para el crecimiento futuro”, proyectando un alza sostenida en el gasto militar.

    El referente europeo en la carrera armamentista, BAE Systems

    La mayor empresa militar británica, BAE Systems, domina los sectores internacionales de aeronáutica de combate y sistemas electrónicos. Al cierre de 2025, la firma reportó ingresos por ventas de £28.336 millones y utilidades operativas de £2.925 millones.

    Impulsada por el rearme europeo y el reabastecimiento de municiones para Ucrania, la compañía acumuló una cartera de pedidos récord de £83,6 mil millones (US$113.500 millones) hasta febrero de este año.

    El poder militar de Israel, Elbit Systems

    La principal contratista militar del Estado de Israel, Elbit Systems, se especializa en la construcción de vehículos aéreos no tripulados, sistemas de inteligencia electrónica y ópticas. Durante 2025, los ingresos totales de la firma ascendieron a US$7,9 mil millones con utilidades netas por US$534 millones.

    Vehículo aéreo no tripulado de Elbit Systems.

    La campaña militar del gobierno israelí han impulsado la demanda de sus sistemas. A fines de 2025, la compañía sumó una cartera de pedidos gubernamentales e internacionales con un valor récord estimado en US$28.100 millones.

    El gigante estatal, Israel Aerospace Industries

    La principal industria militar de propiedad estatal israelí, Israel Aerospace Industries (IAI), es reconocida globalmente por desarrollar tecnología avanzada de defensa antimisiles y satélites espaciales. En 2025, la empresa reportó ingresos totales de US$7.384 millones y su utilidad neta aumentó hasta los US$712 millones, anotando un alza de 45% frente al año anterior.

    Debido a los constantes ataques militares en el Medio Oriente, la cartera de pedidos pendientes de IAI se expandió hasta alcanzar los US$29.000 millones. Según dijo la firma, esta cantidad de contratos asegura aproximadamente cuatro años de trabajo ininterrumpido en sus fábricas a los niveles actuales de operación.

    El gigante emergente, Anduril

    Por el lado de las firmas emergentes, la empresa tecnológica estadounidense Anduril desarrolla sistemas operativos inteligentes para conectar drones y radares en zonas de batalla. La firma, respaldada por fondos de capital de riesgo, alcanzó una valoración comercial estimada en US$60.000 millones a comienzos de marzo.

    La firma se adjudicó el 14 de marzo un contrato del ejército por hasta US$20.000 millones para proveer soluciones tecnológicas. Para cumplir con esta demanda, la compañía está construyendo de forma paralela la fábrica Arsenal-1, con el propósito de generar una cadena de suministro acelerada para fuselajes de bombarderos y jets.

    Más sobre:IránMedio OrienteCarrera armamentista

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