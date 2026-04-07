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    El nuevo directorio de Parque Arauco toma forma: ya hay cinco candidatos para nueve asientos

    Hasta ahora, accionistas no controladores han presentado las postulaciones. Jack Mosa, las AFP y una rama de la familia Said han ingresado las candidaturas de cinco personas, cuatro de las cuales no están en la mesa.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Accionistas de Parque Arauco se preparan para renovar directorio y postulan a cuatro nuevos nombres

    Nuevos nombres prometen ingresar al directorio de la cadena de centros comerciales Parque Arauco cuando el 15 de abril, a las 11 horas, se realice la junta ordinaria de accionistas donde los accionistas de la compañía renovarán la mesa que hoy está compuesta por nueve miembros titulares, de los cuales tres son independientes.

    Ya han llegado nominaciones de cinco candidatos a directores de Parque Arauco, y de ellos, cuatro corresponde a profesionales que actualmente no son parte de la mesa y que fueron postulados como directores independientes por los accionistas no controladores.

    Jack Mosa, a través de Inversiones Chile Dos S.A., propuso como candidato a director independiente a Gonzalo Quinteros Anwandter, quien antes fue gerente comercial de Parque Arauco.

    Quinteros actualmente no se encuentra en el directorio. En la última junta de accionistas de 2023, cuando Mosa tenía un 13,32% de la propiedad Parque Arauco, logró elegir a los abogados Alberto Eguiguren y Rodrigo Zegers.

    Inversiones Ranco Uno S.A., que tenía el 2,14% de la propiedad al cierre de 2025, postuló a Guillermo Said Yarur como candidato a director no independiente. Y también presentó como candidato a director independiente a Fernando Massú Taré.

    Said Yarur es presidente de Inversiones Ranco Uno y sin ser parte del grupo controlador, es cercano a ellos. Es director de Parque Arauco desde 1984.

    Fernando Massú, en cambio, es presidente del Banco BTG Pactual Chile, y si bien ya había estado anteriormente en la mesa de Parque Arauco, desde 2023 no es parte de ella. Antes fue presentado por Jack Mosa, quien también apoyaría su postulación en esta ocasión. Mosa tiene en torno a 13,3% de las acciones de Parque Arauco.

    Fernando Massú Andres Perez

    Las AFP postularon a Silvio Rostagno y Pilar Lamana como candidatos a directores independientes. El primero es vicepresidente de Sigdo Koppers, exgerente general de la Viña Santa Rita y de Walmart Retail. Pilar Lamana es directora de Empresas Lipigas, supervisora de cumplimiento para fiscalizar el acuerdo conciliatorio firmado entre la FNE y CCU y es socia directora de Gotomarket.

    Parque Arauco es una de las compañías donde las AFP más aumentaron su participación accionaria desde la última junta de accionistas donde hubo renovación de directorio.

    Si las AFP tenían un 7,29% de participación en Parque Arauco en 2023, a febrero de este año había subido al 19,32%, con una exposición de US$824 millones.

    Eso significa que podría colocar a dos miembros en el directorio, dado que la cifra repartidora es del 10%.

    Actualmente, las AFP tienen a Ana María Orellana en la mesa, pero ya cumplió sus dos períodos en la firma del grupo Said.

    El directorio de Parque Arauco, además de Orellana, Eguiguren, Zegers y Guillermo Said Yarur, actualmente es compuesto por Salvador Said (presidente), Orlando Sáenz, Rafael Aldunate, José Domingo Eluchans, y Rodrigo Muñoz.

    El grupo controlador de Parque Arauco a diciembre tenía el 27% de la propiedad y aún resta que presenten sus candidaturas, en las que probablemente se repita su presidente, Salvador Said Somavía.

    Según la última memoria de la empresa, al cierre de 2025, otros accionistas tenían el 19%, las AFP tenían el 19%, los inversionistas extranjeros el 16%, la familia Said Yarur un 8%, los fondos mutuos locales un 5%, corredoras de bolsa locales un 3%, y la familia Abumohor otro 3%.

    La cadena de centros comerciales controlada por el grupo Said opera 59 activos multiformatos en Chile, Perú y Colombia: 21 centros comerciales regionales, 11 centros comerciales vecinales, 19 strip center y 8 outlet. En total, opera 1.337.550 metros cuadrados de superficie arrendable y en desarrollo tiene otros 101 mil metros cuadrados. En 2025, en sus establecimientos comerciales registró ventas por US$ 3.756 millones y como empresa anotó ingresos por US$ 402 millones y un Ebitda de US$ 285 millones.

    Más sobre:EmpresasEjecutivosDirectoresParque Arauco

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