El dólar avanza luego del desplome marcado por el simposio de Jackson Hole en Estados Unidos

El dólar arranca una nueva semana al alza. La moneda de Estados Unidos avanza luego de cerrar este viernes a la baja, tanto en el día (-$14,05) como en la semana (-$7,5).

Así, el dólar sube $2,50 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $960 la unidad.

“La cotización del dólar comienza la semana con escasos movimientos, en medio de fundamentos que apoyan esta estabilidad en el tipo de cambio”, resalta Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

El peso chileno perdía terreno en medio del retroceso del cobre. Así, el valor a tres meses del cobre en Comex caía 0,34% a US$ 4,54 la libra.

Por su lado, el dólar en el mundo se recuperaba luego de la volatilidad registrada tras el simposio de Jackson Hole.

“Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la posibilidad de una baja en las tasas de interés en septiembre y un tono más moderado respecto a la inflación fueron factores que impulsaron inicialmente la depreciación del dólar. No obstante, en la sesión de hoy se observa una reversión de esos flujos dentro de un entorno más estable”, comentó Ignacio Mieres, jefe de análisis XTB Latam.

Por su parte, Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica, comentó que, “los inversionistas seguirán atentos a las cifras de inflación PCE de julio en EE. UU., que serán publicadas este viernes, y que podrían definir con mayor claridad la magnitud del próximo movimiento de la Fed”.

En detalle, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía un 0,23% a 97,94 puntos.