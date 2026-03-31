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    Unilever se desprende de su unidad de alimentos y crea un nuevo gigante del sector vía una alianza con McCormick

    Unilever separará su unidad de alimentos en una nueva sociedad donde tendrá el control y McCormick un porcentaje menor.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Dado Ruvic

    Unilever avanza en separar su unidad de alimentos. La operación que decidió fue seguir teniendo el control de la nueva firma como accionista, pero con la empresa de alimentos estadounidense McCormick como nuevo socio.

    Ante este contexto, Unilever deja en un segundo plazo un segmento de su operación que comenzó en 1860, "cuando una de sus familias fundadoras holandesas comenzó a desarrollar un negocio en el comercio de la mantequilla", recordó Reuters. No obstante, la operación excluye "partes de su cartera de alimentos, como su negocio en India", dijo la firma que comercializa la marca Hellmann’s en un comunicado.

    La multinacional de consumo masivo, con presencia en Chile, recibirá US$15.700 millones y US$29.100 millones en acciones de McCormick. Así, los accionistas de Unilever quedarían con el 55,1% de la nueva entidad y otro un 9,9% para desinvertir. Por otro lado, los accionistas de McCormick mantendrán el 35% restante.

    En esta operación, McCormick emite el 65% de las acciones nuevas equivalentes al 65% de la compañía combinada para que los accionistas de Unilever pase a tomar el control de la nueva sociedad.

    Se prevé que la transacción se cierre a mediados de 2027, sujeta a la aprobación de los accionistas de McCormick, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y el cumplimiento de las demás condiciones habituales de cierre.

    Otro detalle que entregaron es que la operación se realizará vía la modalidad de Reverse Morris Trust, “la cual no generará impuestos federales sobre la renta en Estados Unidos para Unilever ni para sus accionistas”.

    Los analistas de Barclays, citados por Reuters, valoraron el negocio de alimentos de Unilever entre 28.000 millones de euros (32.100 millones de dólares) y 31.000 millones de euros, incluyendo la deuda. “Si a esto le sumamos la capitalización de mercado de McCormick de US$14.200 millones y lo que Unilever anunció que sería un componente en efectivo de US$15.700 millones, la nueva compañía resultante de la fusión podría alcanzar un valor superior a los US$60.000 millones.

    En tanto, Bloomberg en Línea destacó la operación por la creación de la nueva empresa, que Unilever se enfocará en su segmento de belleza, cuidado personal y del hogar. En tanto, McCormick se enfocará en el rubro alimenticio.

    “El negocio de alimentación de la empresa representó algo más de una cuarta parte de las ventas anuales totales de 50.500 millones de euros el año pasado, y una gran parte de sus 96.000 empleados en todo el mundo”, destacó Reuters. Tiene presencia en 190 países.

    La agencia de noticias también apuntó que los fármacos para reducir de peso han presionado las ventas de alimentos Unilever.

    Más sobre:NegociosUnileverMcCormick

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