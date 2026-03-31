Personal del gobierno central, sin SLEP, sube 5% en cuatro años y cierra 2025 con 441 mil trabajadores

El empleo público durante los últimos cuatro años subió 5% lo que se traduce en un aumento de 441 mil trabajadores, totalizando 441.473 al cierre del 2025. Esto sin considerar los funcionarios de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que pasaron desde municipios al gobierno central.

De acuerdo al Informe de Recursos Humanos publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ministerio de Defensa fue el que más aumentó su dotación, con un alza de 21%, seguido por el Ministerio de las Culturas, con 12,7%. En la otra vereda, el Ministerio de Economía fue el que más cayó (-10,3%).

Ahora bien, en el último año los funcionarios de la administración central subieron en 6.983, lo que equivale a un aumento de 1,5%, sin considerar los Servicios Locales de Educación Pública, mientras que si se compara con el trimestre anterior el alza fue de 2.019.

El Informe de Recursos Humanos se elabora a partir de datos censales y considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados.

Ahora bien, al hacer el análisis global, el informe de la Dipres menciona que en un año, el personal total del gobierno central mostró un aumento neto de 54.274 puestos, que se descompone en un incremento de 47.291 cargos en los Servicios Locales de Educación, 3.842 cargos adicionales en los Servicios de Salud y 3.141 cargos en el resto de las instituciones públicas. Con esto se llegó a un total de 535.820 funcionarios.

En el detalle del alza, la Dipres menciona que los Servicios Locales de Educación equivale 46.081 cargos, producto del proceso de puesta en marcha e implementación de nuevos Servicios y de la incorporación a la estadística de personal que se desempeña en el servicio educativo de los establecimientos educacionales traspasados desde el nivel municipal al Gobierno Central durante 2025, que equivale a un 87,0% del total del aumento de la dotación.

Asimismo, los funcionarios de Salud aumentaron en 3.334 cargos, equivalente a un 6,3% del total del aumento de la dotación.

El Resto de las Instituciones públicas aumenta en 3.582 cargos, equivalente a un 6,8% del total del aumento de la dotación.

Entre las variaciones más relevantes de esto último se encuentran el Ministerio de Defensa (1.109 cargos) debido al ingreso a la estadística del personal de la Armada de Chile y de los Organismos de Salud de la Fuerza Aérea de Chile, que por tanto no corresponden a personal adicional.

Le sigue el Ministerio de Seguridad Pública (457 cargos), explicado por la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y el incremento del personal declarado en Carabineros de Chile.

En el Ministerio de Educación se aumentaron en 420 cargos, explicado por el aumento del personal de la dotación en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (363 cargos), con el objetivo de fortalecer sus funciones y en el Ministerio de Hacienda (358 cargos), por el incremento en personal a contrata del Servicio Nacional de Aduanas.

04 Mayo 2022 Fachada La Moneda y Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

Por el contrario, las principales disminuciones entre diciembre 2024 y diciembre 2025 correspondieron al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (-791 cargos) por la reducción del personal a honorarios en el Instituto Nacional de Estadísticas, tras el fin del Censo 2024; en el Ministerio de Educación (-700 cargos), explicado en la variación de -777 cargos en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, principalmente suplencias y reemplazos; en el Ministerio de Salud (-220 cargos), por la disminución del personal en la Subsecretaría de Salud Pública; Ministerio del Interior (-140 cargos), justificado por la disminución de cargos en el Servicio de Gobierno Interior y en la Subsecretaría del Interior, relacionados a la implementación del Ministerio de Seguridad Pública.

En cuanto a la distribución por sexo del personal del Gobierno Central, a diciembre de 2025, son 344.089 los cargos desempeñados por mujeres (64,2%, del total), 191.726 por hombres (35,8% del total) y 5 cargos desempeñados por personal no binario.

Al contrastar con el trimestre previo, para hombres y mujeres se observa un aumento en el número de personal de planta, contrata, suplentes y reemplazos y una caída en honorarios. Respecto de la variación con el mismo mes del año anterior, tanto mujeres como hombres presentaron alzas en todos los tipos de contratos, con excepción de las suplencias y reemplazos. En el caso del personal No binario, no hubo cambios en el trimestre y se me mantuvieron en 5.

De acuerdo con la distribución según tipo de contrato, tanto para hombres como para mujeres, se observa que la mayoría se encuentra sujeto a una contrata (55,2% para mujeres y 54,9% para hombres). Por otro lado, los hombres presentan una mayor proporción de cargos de planta en el periodo.