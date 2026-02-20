Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

Empresas chilenas ligadas a los recursos naturales (RRNN), centros comerciales y de transporte son aquellas donde las AFP concentraron sus mayores inversiones en el inicio de este 2026.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, para enero las gestoras de fondos de pensiones tenían US$8.415,22 millones en bonos del sector servicios, US$4.167,42 millones en el industrial, US$3.158,39 millones en recursos naturales, US$1.999,09 millones en el eléctrico y US$373,39 millones en telecomunicaciones.

Al sumar distintos instrumentos, la mayor exposición de las AFP en renta fija de una empresa chilena es Celulosa Arauco y Constitución, con un total de US$1.930,63 millones.

Detrás se ubica la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) con US$ 1.232,22 millones. A esta le siguen dos compañías ligadas al sector celulosa: Inversiones CMPC donde las gestoras tienen deuda por US$936,15 millones, y Copec -controladora de Celulosa Arauco- por US$819,05 millones.

En el caso de las empresas estatales, EFE es por lejos la compañía que lidera. Por ejemplo, en Metro la exposición es de US$476,33 millones, mientras que en Codelco suma US$207,77 millones.

En el sector de centros comerciales, destaca la exposición de US$748,3 millones en bonos de Mall Plaza, y de US$534,36 millones en Parque Arauco.

En el sector eléctrico, la gran exposición son los US$702,26 millones que poseen en deuda de Transelec.

En el primer mes del año, las AFP han ido consolidando una mayor exposición hacia acciones en desmedro de la renta fija.

Su posición en renta variable local se incrementó en 104 puntos básicos, hasta totalizar un 11,3% del total de fondos bajo gestión, su nivel más alto desde febrero de 2018. En paralelo, se incrementó la exposición a renta fija extranjera hasta el 15,7% y la disminución de la renta fija local en 22 puntos básicos.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, para enero de este año la exposición en renta fija chilena alcanzó el 36,94%, con un total de US$94.356 millones. Para enero del 2025, la exposición llegaba al 42,15%, con US$80.207 millones.