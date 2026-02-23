Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

Este lunes la compañía energética Enel dio a conocer su plan estratégico para los siguientes dos años a nivel mundial. El grupo italiano invertirá para el periodo 2026-2028 un total de €53 mil millones (unos US$63 mil millones). Esta es una alza de €10 mil millones (casi US$12 mil millones) con respecto al ejercicio anual previo.

El objetivo de la inversión será fortalecer las redes eléctricas, las energías renovables y los clientes finales, considerando instalaciones greenfield (desde cero) y brownfield (modificación de proyectos).

Enel, en su capital market day realizado en Milán, Italia, entregó más detalles de aquella inversión. Para las energías renovables el grupo estima una alza de €8 mil millones (US$9 mil millones) frente a su plan anterior, totalizando un desembolso para el periodo de más de €20 mil millones (US$23 mil millones).

Con ello, añadirán 15 GW de capacidad renovable nueva. También, la firma contempla un aumento de €26 mil millones (US$30 mil millones) para redes, de las cuales el 55% corresponde a Italia y el otro 45% a Iberia y Latinoamérica.

“Enel presenta hoy un plan estratégico ambicioso y creíble con una fuerte aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones y nuevas operaciones, lo que permitirá una mejora adicional del perfil de riesgo/rentabilidad del grupo”, declaró el CEO de Enel, Flavio Cattaneo.

“Las acciones de gestión llevadas a cabo en los últimos tres años nos brindan la flexibilidad financiera para invertir en los mercados más dinámicos en términos de demanda eléctrica”, deslizó el timonel de la compañía.

“La estabilidad política necesaria en este país ha regresado”

Durante la conferencia de prensa, tanto Cattaneo como el CFO de la eléctrica, Stefano De Angelis, los máximos ejecutivos de la italiana, respondieron preguntas sobre la compañía.

“Chile -les recuerdo que la agencia de calificación le da a Chile una mejor calificación que a Italia- es una economía completamente dolarizada. Tuvo un problema de inestabilidad política después del Covid-19, que aparentemente se ha resuelto”, indicaron.

Sinceraron que “ no nos gustaba ni nos disgustaba nadie, pero vimos que la estabilidad política necesaria en este país ha regresado , así que estamos invirtiendo y seguiremos invirtiendo en Chile”.

Los dichos se dan en medio del cambio de gobierno chileno, en el que asumirá José Antonio Kast como Presidente el próximo 11 de marzo. Una decisión clave a nivel de gobierno es la concesión de Enel, que actualmente se encuentra a la espera de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entregue su informe técnico al gobierno.

“Es una empresa sana (Enel Chile), en la que estamos invirtiendo. Estamos haciendo inversiones de red con renovables. Solucionamos también un tema del resultado de calidad de las redes de manera muy satisfactoria”, concluyeron los ejecutivos.