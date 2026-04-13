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    Enjoy llega a acuerdo para vender en US$ 160 millones su casino en Punta del Este a grupo brasileño

    JHSF Península se quedó con el emblemático activo inmobiliario que la firma chilena chilena adquirió en 2013.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Enjoy vende su casino en Punta del Este

    Tal como adelantó Pulso en su edición de domingo, la operadora de casinos Enjoy formalizó la enajenación de su activo más emblemático en el extranjero: el casino de Punta del Este, Uruguay.

    A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía detalló que sus filiales Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA suscribieron, el pasado 10 de abril de 2026, un contrato de compraventa de acciones (Stock Purchase Agreement, SPA) con el holding brasileño JHSF Península.

    El acuerdo contempla el traspaso del 100% de Baluma S.A., sociedad propietaria y operadora del complejo en el balneario uruguayo.

    El marco de la transacción

    La operación se ejecuta en cumplimiento del acuerdo de reorganización judicial de Enjoy, radicado en el 8° Juzgado Civil de Santiago. Según el documento enviado al regulador:

    • Aprobación de acreedores: La intención de suscribir el SPA fue informada a la Comisión de Acreedores por los representantes de los bonistas internacionales (con vencimiento a 2027), quienes otorgaron su visto bueno.
    • Control de la venta: Las sociedades vendedoras se encuentran actualmente bajo control de dichos tenedores de bonos, quienes ejercen la potestad sobre la enajenación de Baluma S.A. según lo estipulado en el convenio judicial.

    Valoración y contexto histórico

    Enjoy ingresó a Uruguay en 2013, como socio operador del Hotel Casino Conrad, y adquirió el 45% de la propiedad en unos US$ 140 millones. Patricio Fuentes Y. - Enjoy Santiago

    Aunque en el hecho esencial la firma no reveló el monto oficial de la transacción, fuentes cercanas a la operación valoraron el negocio en US$ 160 millones.

    La salida de Uruguay marca el fin de una era que comenzó en 2013, cuando Enjoy ingresó como socio operador del entonces Hotel Casino Conrad, adquiriendo el 45% de la propiedad por US$ 140 millones. En 2017, el grupo completó la compra del 55% restante por US$ 198 millones.

    Esta inversión total -superior a los US$ 300 millones- es señalada como el factor que desestabilizó financieramente a la cadena, precipitando la crisis de la compañía que durante décadas fue controlada por la familia Martínez.

    La pugna por el activo

    El proceso de venta no estuvo exento de competencia. Inicialmente, figuraban como interesados el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani.

    Este último, según reportes de la prensa uruguaya, habría abandonado la carrera tras presentar una oferta de US$ 160 millones, cifra coincidente con el cierre final de la operación.

    Grupo brasileño JHSF Península se queda con el Enjoy en Punta del Este

    El hotel, que comenzó a operar en el año 1997 con el nombre Conrad, hoy cuenta con 292 habitaciones entre las que se incluyen lujosas suites, según información de su página web.

    Por su parte, el casino ocupa un área de 4.000 m2, donde se distribuyen 550 slots, 75 mesas y una sala de póker.

    El resort también dispone de 7 restaurantes y bares, Spa & Fitness Center de última generación y 18 salones para conferencias y eventos que permiten albergar hasta 5.000 invitados.

    Además, presenta un espacio nocturno denominado OVO Nightclub y un parador en la playa mansa, OVO Beach, que ofrece una infraestructura con oferta gastronómica y de entretenimiento. 

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