    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    El ejecutivo reemplazará a Andrés Echeverría Salas, quien renunció a su cargo en mayo pasado.

    El nuevo director de Entel, Carlos Hurtado Rourke.

    Entel anunció que el directorio de la operadora designó a Carlos Hurtado Rourke como nuevo miembro de la mesa en reemplazo de Andrés Echeverría Salas, quien renunció a su cargo en mayo pasado.

    Carlos Hurtado es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y Master of Business Administration de la Universidad de Oxford.

    A través de un comunicado, la firma precisó que el nuevo director tiene 25 años de experiencia en el sector financiero, como inversionista profesional y gestor de activos en mercados públicos y privados, y como banquero de inversión en Deutsche Bank y Larraín Vial.

    Según Entel, Hurtado Rourke cuenta con una amplia experiencia en distintos cargos ejecutivos y directivos en Chile. En la actualidad, se desempeña como director director en Grupo de Empresas Navieras S.A., Bionet S.A., Inversiones Petrohué S.A., Tolhuaca Capital Spa y Cumplo Corp Spa.

    De acuerdo al último reporte de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), correspondiente al tercer trimestre del 2025, la competencia en la telefonía móvil se ha ido estrechando en el último tiempo, aunque Entel sigue siendo el líder indiscutido.

    Al revisar las cuotas de mercado de cada una de las empresas se observa que Entel se adelanta con un 33,3% de los abonados de telefonía móvil, lo que significó un aumento de un 1 punto porcentual versus lo que consolidaba en el tercer trimestre del 2024, aumentando su distancia en relación al resto de los operadores.

    El momento en el que llega Hurtado Rourke

    El arribo de Hurtado Rourke a Entel se da en un momento clave en la industria local debido a la inminente salida de Telefónica del país y el interés de las operadoras locales por quedarse con la filial de la compañía hispana.

    Entel comunicó que se puso término al memorándum de entendimiento con América Móvil para presentar una oferta vinculante por los activos de Telefónica, que en Chile opera comercialmente como Movistar.

    Sin embargo, Entel explicó que “seguirá participando en el proceso conducido por Telefónica para la venta de sus activos en Chile y, asimismo, evaluando alternativas que le permitan eventualmente presentar una oferta vinculante por dichos activos”.

