Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

La carrera por hacerse de los activos de Telefónica Chile sigue atrayendo la atención de los competidores

Hace dos semanas se presentaron las ofertas vinculantes por los activos de la filial chilena de la compañía de capitales españoles, pero fue durante la tarde de este miércoles que se conoció del quiebre entre dos de los interesados que habían participado en instancias anteriores.

Mediante un hecho esencial enviado a la CMF, Entel comunicó que se puso término al memorandum de entendimiento con América Móvil para presentar una oferta vinculante por los activos de Telefónica.

Sin embargo, Entel explicó que “seguirá participando en el proceso conducido por Telefónica para la venta de sus activos en Chile y, asimismo, evaluando alternativas que le permitan eventualmente presentar una oferta vinculante por dichos activos”.

“Atendido que a esta fecha el proceso de due diligence, el análisis y estudio de Telefónica y de sus activos y pasivos, no han concluido, aún no es posible indicar el alcance, el monto ni las demás condiciones de una potencial oferta vinculante ni de una eventual transacción”, concluyó la firma.